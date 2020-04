Osservatorio Innovative Payments: mercato, normative e scenari futuri

Redazione

Nel 2019, crescite a tripla cifra per il Mobile Proximity Payment. Nel commercio online si assiste al rapido sorpasso degli acquisti da smartphone (ormai al 40% del totale) su quelli effettuati da PC. Ma anche quando si acquista un prodotto in negozio, sono sempre di più gli italiani che scelgono questa modalità. Sul mercato si affacciano modalità di pagamento innovative come da smartwatch e fitness tracker, già una realtà in Italia; in un futuro invece, potremo pagare tramite oggetti connessi, come Smart Car e Voice Assistant. Il 2019 ha poi vissuto anche una svolta per il sistema dei pagamenti e soprattutto in Europa. Con l’arrivo della PSD2 e del paradigma dell’Open API: nuovi attori nel mercato, nuovi servizi per il cliente e nuove modalità di operare nel mercato dei pagamenti.

Durante il convegno “Innovative Payments: collaborare paga” organizzato dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano verrà fornito un quadro delle principali innovazioni a livello internazionale per i pagamenti digitali, il valore, le previsioni di crescita e le tendenze in atto di questo mercato in Italia, e anche come PSD2 e Open API cambieranno l’ecosistema dei pagamenti e le strategie delle banche. Il 15 aprile dalle 09:30 alle 12:00 saranno discussi anche i risultati della Ricerca che ha visto la partecipazione dei principali player del settore: Banche, Circuiti di pagamento, Service & Technology Provider, Retailer, Società di Consulenza.

Il Convegno sarà fruibile in diretta streaming e gratuitamente per tutti sul sito dedicato agli Osservatori. Nel corso del Convegno verrà distribuito un codice per scaricare il report in digitale con la sintesi dei risultati della ricerca e le presentazioni del Convegno. Per ulteriori informazioni sul programma e per effettuare la registrazione, potete farlo qui.

Agenda

9.30 Introduce e presiede

Umberto Bertelè (Chairman Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano)

9.40 Sezione 1: “I pagamenti digitali in Italia”

Presentazione dei risultati della Ricerca e tavola rotonda di discussione

Valeria Portale (Osservatorio Innovative Payments, Politecnico di Milano)

Ivano Asaro (Osservatorio Innovative Payments, Politecnico di Milano)

10.20 Sezione 2: “Gli Innovative Payments e i trend in atto”

Presentazione dei risultati della Ricerca e tavola rotonda di discussione

11.00 Sezione 3: “Consumatori ed esercenti: cosa cambia grazie alle collaborazioni e all’approccio Open”

Presentazione dei risultati della Ricerca e tavola rotonda di discussione

