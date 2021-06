Nexi YAP: incentivi extra Cashback per i clienti

Nexi rilancia sul Cashback: su YAP, la app di mobile payments ideata per i più giovani sarà infatti disponibile una nuova iniziativa direttamente collegata all’incentivo statale per la promozione dei pagamenti digitali. Più nel dettaglio, tutti i nuovi clienti che si registreranno all’app nel mese di giugno potranno accumulare fino a 150 Euro di CashBack in aggiunta a quello garantito dall’iniziativa di Stato. Per aderire alla promozione è sufficiente scaricare YAP sul proprio smartphone, attivarla in modo molto rapido e sicuro ed effettuare almeno 10 acquisti in negozio tramite l’app: YAP garantisce un rimborso del 10%, fino a un massimo di 150 euro nel mese, con un massimo di 15 euro per ogni acquisto.

L’iniziativa di Nexi arriva a un mese dalla chiusura del primo semestre del CashBack di Stato, in un periodo in cui tutte le principali attività economiche sono in fase di ripartenza: l’obiettivo della PayTech è quindi da una parte sostenere l’utilizzo dei mobile payments in negozio – fenomeno che nel 2020 in Italia ha visto una crescita dell’80% – e dall’altra favorire la ripresa degli acquisti anche da parte dei più giovani, con benefici concreti anche per gli esercenti.

“Oltre alla possibilità di aderire al CashBack di Stato direttamente in app con pochissimi passaggi, nel mese di giugno tutti i nuovi iscritti a YAP potranno garantirsi un ulteriore beneficio economico fino a 150 euro, che si aggiunge a quello garantito dal Governo – commenta Edoardo Giorgetti, Head of YAP in Nexi – Il Cashback guadagnato sarà accreditato direttamente su YAP già a luglio”.

Un’ulteriore possibilità per i clienti YAP è legata alla disponibilità di promozioni specifiche sul mondo travel come sconti FlixBus e premi fino a 1000 euro, pensati per incentivare i cittadini a rimettersi in viaggio, contribuendo così alla ripresa del turismo nel nostro Paese.