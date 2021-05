CheBanca-Nexi: nuove carte e servizi a beneficio dei clienti

Le soluzioni per i pagamenti digitali di Nexi andranno a supportare i clienti di CheBanca!, la Banca dedicata alla gestione degli investimenti del Gruppo Mediobanca. Le due società hanno infatti recentemente annunciato la stipula di una partnership, che permetterà di ampliare la gamma di carte di pagamento a disposizione della clientela di CheBanca!, mettendo a disposizione soluzioni evolute, guardando in particolare alla fascia più alta della clientela. Concretamente, in seguito all’accordo, oltre alle carte di debito internazionali, i clienti di CheBanca! avranno a disposizione un’ampia offerta di carte di credito Nexi: dalle Classic a quelle di più alto profilo come Excellence, Prestige e Black, tutte dotate di tecnologia contactless, abilitate alla virtualizzazione su dispositivi mobile e complete di una copertura assicurativa e una tutela legale su tematiche di cyber-risk. In particolare, attraverso la sottoscrizione di una delle carte top di gamma i clienti di CheBanca! potranno beneficiare di una serie di servizi aggiuntivi, tra cui un servizio di concierge 24/7, l’accesso alle VIP Lounge dei principali aeroporti del mondo oltre che a iniziative ed eventi organizzati in collaborazione con prestigiosi brand.

Oltre alle carte, i clienti CheBanca! potranno inoltre contare su tutti i servizi digitali garantiti dalla piattaforma tecnologica di Nexi. Tra questi il totale controllo delle spese, la possibilità di personalizzare l’impostazione dei limiti di acquisto, fino alla virtualizzazione delle carte su smartphone e sugli indossabili tech. Sarà inoltre a disposizione un servizio clienti 24/7, fruibile via app, web e telefono, per avere informazioni sulla carta, per la sua gestione, oltre che per il blocco in caso di furto o frode.

“Attraverso la collaborazione con Nexi rafforziamo la nostra piattaforma digitale, offrendo ai nostri clienti servizi di alto profilo anche nei pagamenti – evidenzia Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca! -. In un settore in continua evoluzione come quello del PayTech, solo un operatore di primario standing internazionale come Nexi potrà garantire continui investimenti in innovazione, offrendo servizi best-in-class soprattutto in risposta ai bisogni della nostra clientela Premier, oggi con esigenze sempre più evolute e sofisticate”.

“L’accordo con CheBanca! testimonia e consolida il nostro ruolo di PayTech al fianco delle Banche italiane – commenta Marco Ferrero, Commercial Director di Nexi – con l’obiettivo di offrire ai loro clienti prodotti innovativi e servizi sempre più personalizzati per specifiche esigenze, a supporto della trasformazione digitale in particolare in questo difficile contesto. Un ulteriore passo per la diffusione di soluzioni dei pagamenti digitali, con importanti benefici in termini di semplicità, efficienza e sicurezza, indispensabili per la modernizzazione del nostro Paese”.