In un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso, grazie ai pagamenti digitali i consumatori sono ormai abituati a fare acquisti attraverso diversi canali, in ogni momento della giornata e con qualsiasi dispositivo. Una volta scelti i prodotti , la fase di checkout e di pagamento deve essere semplice e immediata e deve consentire al consumatore di utilizzare il metodo di pagamento preferito. Mia-FinTech, startup dedicata al mondo bancario e finanziario, ha progettato il Payment Integration Hub, per rispondere alle sfide nei pagamenti digitali. Ecco quali vantaggi offre l’innovativa soluzione.

Come funziona il Payment Integration Hub

Il Payment Integration Hub di Mia-FinTech è una soluzione completa end-to-end che copre tutte le fasi del pagamento digitale e offre una grande flessibilità in termini di personalizzazione e possibilità di integrazione, mettendo al centro la sicurezza, la privacy e un elevato livello di governance.

Ecco come funziona: una volta completato il flusso dell’ordine, il cliente approda su una pagina in cui è presente l’interfaccia front-end di Payment Integration Hub. La pagina mostra i metodi di pagamento disponibili e tutte le personalizzazioni precedentemente configurate attraverso il back office.

A questo punto l’utente seleziona il metodo di pagamento che desidera utilizzare e viene quindi reindirizzato ai sistemi del fornitore selezionato, che elabora il pagamento.

Al termine del processo, il fornitore notifica l’esito della transazione al Payment Integration Hub, che ne dà conferma all’utente tramite il front-end. Allo stesso tempo, la transazione viene registrata nel sistema di back office. Gli operatori dell’organizzazione possono visualizzarla in tempo reale e, se necessario, effettuare operazioni di storno o inviare notifiche all’utente.

Payment Integration Hub di Mia-FinTech gestisce l’intero ciclo di vita dei pagamenti digitali

Gli utenti hanno a disposizione diversi metodi di pagamento e li utilizzano secondo le loro preferenze. Tuttavia, questo può essere un problema per i retailer. Il Payment Integration Hub di Mia-FinTech gestisce l’intero ciclo di vita dei pagamenti digitali, unificando i sistemi di pagamento e semplificando la vita al commerciante.

“L’idea di fondo, da un lato, è quella di andare a semplificare la customer experience del cliente, per facilitare maggiormente l’utilizzo dei canali digitali di pagamento”, commenta Bruno Natoli, CEO di Mia-FinTech, “dall’altro, per semplificare l’uso da parte dell’azienda. La connessione dei vari metodi avviene unificando sia i canali digitali che quelli fisici”.

“Nel mettere insieme queste due esigenze, due punti di forza sono la semplicità e la modularità della soluzione”, sottolinea Natoli, “oltre a quello di dare un’unica console per l’enterprise dove si rende facile l’operatività della gestione sia della parte dei pagamenti in cassa che di controllo e monitoraggio. La console aggrega gli elementi. I vantaggi del Payment Integration Hub, in definitiva, facilità di adozione di estensione, lato azienda, con accesso a costo di monitoraggio e di governo di cui i competitor non dispongono, se non singolarmente per ciascun metodo di pagamento”. Dunque, la soluzione di Mia-FinTech risolve un ostacolo esistente.

I vantaggi della soluzione di Mia-FinTech

Il Payment Integration Hub supporta i principali metodi di pagamento (da PayPal a Apple Pay e molti altri). La funzione, infatti, permette di collegare i POS fisici e digitali al Payment Integration Hub e si integra facilmente con sistemi ERP esterni, oltre a unificare all’interno della piattaforma tutti i pagamenti ricevuti dall’azienda. Ecco quali vantaggi offre questa possibilità.

“Era uno degli elementi cardine dello sviluppo della soluzione: raggiungere l’obiettivo di avere una gestione completa end-to-end della soluzione”, evidenzia Bruno Natoli, “mettendo a disposizione informazioni utili, sia aggregate che di dettaglio, delle singole transazioni, per poter lanciare anche una strategia della gestione della relazione dei pagamenti. La possibilità che diamo a merchant e retailer è di avere il pieno governo di quello che è lo stato dei pagamenti, mentre cresce la richiesta di mettere a disposizione del cliente finale lo strumento migliore da scegliere sul canale”.

Monitoraggio in tempo reale nel Payment Integration Hub

Il Payment Integration Hub fornisce un back office con cui è possibile monitorare lo stato di tutte le transazioni in tempo reale. Permette anche di configurare i propri KPI, creando dashboard per il monitoraggio.

Grazie a queste funzionalità, “si ottengono benefici per diverse tipologie di utenti: sia business che per gli sviluppatori ”, secondo Bruno Natoli. Infatti, “chi opera sulla nostra console”, prosegue il CEO di Mia-FinT ech, “non è più un programmatore, ma un utente business che può interagire in termini di pagamenti, KPI , presentazioni, in totale autonomia. ”.

La forza della personalizzazione

Il Payment Integration Hub offre una interfaccia front-end “white-label” molto flessibile per l’interazione con l’utente finale. La personalizzazione è un ulteriore punto di forza della soluzione di Mia-FinTech.

“Per dare concretezza alla nostra soluzione”, conferma Natoli, “era necessario non solo mettere a disposizione la parte di back-end con i servizi orchestrati, ma serviva anche un front-end white label customizzabile in base alle esigenze delle aziende che lo adottano, tutto questo in ottica di un rapido time-to-market . Tutti i nostri clienti hanno poi le loro logiche di customer journey e digital experience, però avere già dei moduli ready-use consente di accelerare ulteriormente i tempi, ma in questo contesto i tempi e costi sono driver dell’innovazione. Ovviamente, oggi c’è una compressione sui costi, ma c’è una forte esigenza di essere veloci a integrare soluzioni. I clienti cercano dunque soluzioni moderne come il Payment Integration Hub, in grado di aggregare componenti già pronte che permettono a un qualsiasi player di essere rapido, efficace e performante sul mercato”, conclude Bruno Natoli.

