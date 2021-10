Le bollette Eni Gas e luce potranno essere saldate via Paypal

Il saldo delle fatture va sempre più orientandosi verso i pagamenti digitali e innovativi: lo dimostra il recente accordo sottoscritto tra Eni gas e luce e PayPal, che permetterà ai clienti dell’utility di scegliere PayPal come metodo di pagamento digitale alternativo, così da saldare in modo semplice, veloce e sicuro le bollette online, sul sito e sull’app aziendale, evitando file agli sportelli. Paypal , come noto, rappresenta uno dei principali metodi di pagamento digitale alternativi, tanto da contare in Italia oltre 8,7 milioni di conti attivi. Questo accordo, dal punto di vista di Eni. va nella direzione di migliorare l’esperienza di pagamento digitale dei clienti italiani che, negli ultimi due anni, sono ricorsi sempre di più a queste nuove soluzioni per saldare le proprie bollette.

Soddisfazione è stata espressa da Maria Teresa Minotti, Director, PayPal Italia: “La nostra priorità è quella di potere fornire ai nostri clienti l’esperienza migliore e siamo felici che questo servizio sia attivo. È un ottimo esempio di come la tecnologia PayPal offra un chiaro vantaggio al consumatore e siamo lieti di avere sviluppato un metodo semplice e sicuro per pagare le bollette. È un ulteriore passo avanti verso il giorno in cui gli italiani lasceranno il loro portafoglio a casa e pagheranno direttamente attraverso il cellulare questo tipo di servizi”.