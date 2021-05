PayTipper rende disponibile PayPal per i pagamenti verso PagoPA

PayTipper (parte del Gruppo Enel X) aggiunge PayPal come metodo di pagamento per pagare attraverso il sistema pagoPA: i cittadini italiani potranno così utilizzare questo popolare metodo di pagamento alternativo (8,7 milioni di conti attivi in Italia) per pagare in modo semplice, facile e sicuro tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL e le società di pubblica utilità come le utility. I consumatori saranno anche in grado di salvare PayPal come modalità di pagamento preferito per rendere il processo del pagamento veloce, per una migliore esperienza per l’utente, che potrà anche tenere traccia dei pagamenti effettuati.

“Nel quadro del passaggio verso le transazioni cashless indotto dalla pandemia, pagoPA permette di eliminare le code agli sportelli e i tempi di attesa, contribuendo allo stesso tempo al miglioramento della relazione fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione – ha commentato Maria Teresa Minotti, Director di PayPal Italia -. Come realtà leader nei pagamenti elettronici, siamo orgogliosi di poter contribuire a colmare il gap digitale che ancora sussiste in Italia, lavorando per semplificare azioni comuni quali il pagamento di una multa o della retta scolastica”. Soddisfazione per l’accordo è stata espressa anche da Angelo Grampa, CEO di PayTipper dichiara: “Grazie all’accordo con PayPal ampliamo le modalità di pagamento disponibili attraverso pagoPA: accedendo direttamente al portale dell’ente creditore, selezionando il pagamento online (modello 1), l’utente viene reindirizzato sul WISP, Wizard Interattivo di Scelta PSP, dove potrà decidere di pagare con PayPal e PayTipper”.