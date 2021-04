PayTipper abilita i pagamenti massivi nei confronti della PA

Uno strumento in più a disposizione delle grandi imprese per migliorare le proprie scadenze nei confronti della Pubblica amministrazione: PayTipper, grazie al rafforzamento della sua partnership con pagoPA, permetterà alle imprese di pagare massivamente e in unica soluzione il canone patrimoniale per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e affissioni pubblicitarie sul suolo comunale, provinciale o delle città metropolitane. l’istituto controllato da Enel X consentirà la liquidazione di migliaia di pagamenti attraverso passaggi semplificati e veloci, in modalità completamente digitale e centralizzata.Utilizzando il nodo pagoPA e scegliendo come proprio prestatore di servizio di pagamento Paytipper, le società corporate potranno estinguere la propria posizione debitoria in un solo click, senza bisogno di effettuare più versamenti a favore di ogni singolo ente creditore.

“Con questa operazione aggiungiamo un ulteriore tassello al percorso di semplificazione e trasformazione digitale dei pagamenti, che ci vede impegnati a migliorare e rendere più veloci e intuitivi i servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Siamo stati tra i primi ad aderire al nodo pagoPA e oggi ampliamo l’offerta già corposa dei servizi di tesoreria verso la Pubblica Amministrazione”, ha commentato Angelo Grampa, amministratore delegato di Paytipper.

WHITEPAPER Come è cambiato in Italia il quadro normativo dei pagamenti digitali verso la PA?

Con questo tassello PayTipper allarga ulteriormente la propria offerta di servizi di pagamento verso la pubblica amministrazione. Attualmente l’istituto controllato da Enel X mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare diverse tipologie di transazioni, come ad esempio tasse comunali, tasse regionali, ticket sanitari, Multe, prestazione sanitarie, pagamenti delle casse previdenziali e delle società municipalizzate. Inoltre fornisce alle pubbliche amministrazioni una soluzione integrata denominata PocketPA che abilita l’ente all’accettazione del pagamento tramite un terminale POS con lettore avvisi pagoPA.