Innovative payments, il digitale è entrato nella quotidianità

Esplorare tutti gli aspetti dell’innovazione che sta trasformando il mondo dei pagamenti all’insegna del digitale, fotografando la situazione attuale e tracciando la rotta dell’evoluzione dei sistemi di pagamento. È questo l’obiettivo dell’evento in programma martedì 7 marzo, nell’aula De Carli del Campus Durando di Milano (via Durando 10). Nell’occasione sarà presentata la ricerca “Innovative Payments: don’t look back”, realizzata dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano (questo il link per iscriversi).

I nuovi trend: smartphone e digital wallet

L’evento sarà l’occasione per fare il punto su cosa è successo nel settore dei pagamenti digitali in Italia nel corso del 2022, con l’innovazione che – soprattutto grazie agli smartphone – è entrata progressivamente e in modo sempre più concreto nella vita degli italiani e nelle loro abitudini di pagamento, e con i player del settore impegnati a rendere sempre più semplice e soddisfacente la user experience.

Tra i fenomeni che stanno conquistando terreno ci sono ad esempio i digital wallet e le possibilità di semplificazione del sistema dei pagamenti che viene dall’utilizzo sempre più diffuso dell’identità digitale, pronta a diventare un sistema unico in tutta Europa. Dal punto di vista tecnologico alcuni dei trend emergenti sono lo sviluppo del paradigma dell’Open Api e l’affermazione dei Soft-Pos, insieme all’affacciarsi sul mercato dei sistemi di pagamento basati su criptovalute e stablecoin, mentre iniziano ad affermarsi anche nuovi progetti di valute digitali emesse direttamente dalle banche centrali.

Gli smartphone al centro dell’attenzione

A guidare la crescita dei pagamenti innovativi nel 2022 sono stati nell’ultimo anno gli smartphone, utilizzati da 1,5 miliardi di persone su scala globale per effettuare acquisti in negozio, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente, trainata dal mercato asiatico. Da considerare anche il fatto, come spiegherà nel dettaglio lo studio dell’Osservatorio, che lo smartphone sarà centrale anche nei progetti di valute digitali che diverse banche centrali stanno studiando e di cui valutano l’introduzione.

Il futuro va oltre gli smartphone

Ma quello degli smartphone può essere considerato, guardando al futuro, non un punto d’arrivo ma un punto di passaggio verso altre modalità di pagamento più evolute. È il caso, ad esempio, dello “Smart object payment”, che in futuro potrebbe riguardare le auto intelligenti, dove i pagamenti digitali potrebbero essere abilitati, anche tramite digital wallet, per il pagamento del rifornimento di carburante o per la ricarica nel caso dei mezzi eletrrici, o ancora per ordinare e pagare cibi e bevande da asporto.