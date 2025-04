Secondo lo studio realizzato da Scalapay in collaborazione con Casaleggio Associati, entro il 2030 i metodi di pagamento alternativi, tra cui BNPL (Buy Now Pay Later) e portafogli digitali, rappresenteranno l’82% delle transazioni globali nell’e-commerce, segnando il definitivo sorpasso sulle carte di credito e debito. Questo cambiamento è trainato in parte dall’inflazione, dall’accelerazione digitale e dai nuovi modelli di spesa, tanto che già nel 2024 si è osservata una preferenza marcata per i brand economici e la ricerca di sconti online.

In particolare, il Buy Now, Pay Later (BNPL) si è affermato come uno dei metodi di pagamento preferiti da Millennials e GenZ, consolidandosi come uno dei metodi più apprezzati nell’Europa meridionale.

Studio Scalapay: il consumatore del 2025

Il report “The State of Shopping 2025”, realizzato da Scalapay, con dati esclusivi di Casaleggio Associati, analizza come il panorama del retail stia cambiando rapidamente, guidato dalle scelte di “consumatori sempre più attenti al prezzo, alla sostenibilità e all’autenticità dei brand”. Nonostante la crescita dell’e-commerce europeo, che ha superato i 607 miliardi di euro nel 2024, il negozio fisico rimane centrale, con il 64% dei consumatori [che] ha aumentato il tempo dedicato agli acquisti in store, alla ricerca di esperienze più tangibili e offerte esclusive.

Parallelamente, con l’aumento delle truffe online e la diffusione dell’intelligenza artificiale, la fiducia è diventata un fattore chiave nel processo d’acquisto. Infatti, il 79% dei consumatori globali indica privacy e autenticità tra le principali preoccupazioni, mentre il 60% dichiara di verificare con maggiore attenzione le informazioni online prima di completare un acquisto.

Evoluzione delle preferenze di acquisto: dalla moda al benessere

Le priorità dei consumatori sono in continua evoluzione in diversi settori. Nel fashion, si assiste all’ascesa dei “dupes” e alla crescita della rivendita di lusso, con il 54% dei consumatori [che] afferma di acquistare versioni più economiche di prodotti di fascia alta. Nel settore beauty, si notano tendenze che spaziano dalla skincare preventiva al ritorno di estetiche più audaci, con una clientela giovane in Italia. Il concetto di salute si evolve verso un approccio olistico, con una crescita del mercato degli integratori e un’attenzione crescente all’ottimizzazione del sonno.

Anche la casa diventa sempre più un luogo di benessere e multifunzionalità, con un interesse per soluzioni salvaspazio e personalizzazione. Nel turismo, si punta alla personalizzazione e alla sostenibilità, con una crescente popolarità delle destination dupes”. Infine, il settore dell’abbigliamento sportivo supera la moda tradizionale, trainato dalla Gen-Z che “dichiara di dare priorità al fitness.

Il futuro del retail: personalizzazione, fiducia e innovazione digitale

Simone Mancini, Ceo di Scalapay

Secondo Simone Mancini, CEO di Scalapay, “l’innovazione nei metodi di pagamento, la fiducia digitale e l’esperienza d’acquisto personalizzata sono oggi elementi chiave per conquistare i consumatori”. L’impegno di Scalapay è quello di “supportare retailer e consumatori con soluzioni che rendano lo shopping più accessibile e sicuro, rispondendo alle nuove abitudini di consumo”.

Il 2025 segnerà un’ulteriore evoluzione del retail, dove personalizzazione, fiducia e innovazione digitale saranno i driver principali. I brand che sapranno adattarsi a queste nuove esigenze, investendo in esperienze, saranno destinati ad avere successo nel futuro. Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later nel Sud Europa, mira a trasformare l’esperienza di acquisto per milioni di utenti e supportare migliaia di brand.