Debutta VMware Retail POS, per modernizzare i punti vendita. La nuova soluzione di modernizzazione dei punti vendita è sviluppata in collaborazione con Stratodesk. Ecco quali benefici offre ai negozianti.

VMware Retail POS: i vantaggi

Frutto della partnership con Stratodesk, partner ISV di VMware specializzato nel retail, VMware Retail POS è la nuova soluzione che allunga il ciclo di vita degli attuali POS.

Offre i seguenti vantaggi:

assicura un ROI concreto;

concreto; riduce i rischi legati alla sicurezza ;

; massimizza l’operatività del negozio:

del negozio: migliora la shopping experience del cliente.

Il disaccoppiamento dell’hardware e del software dei POS con il software di virtualizzazione VMware e il sistema operativo NoTouch di Stratodesk estende il ciclo di vita dei dispositivi POS oltre la classica durata di 3-5 anni. Permette così di realizzare un ROI tangibile.

I retailer possono inoltre effettuare l’applicazione delle patch e l’aggiornamento dei sistemi critici, come i controllori di pagamento. Ciò riduce il rischio di cyber minacce nell’organizzazione.

I team di marketing possono sfruttare servizi per attrarre i clienti e soluzioni per l’analisi dei punti vendita, del comportamento dei clienti attraverso metriche evolute.

La gestione degli aggiornamenti delle applicazioni è centrale e automatizzata, in modo da gestire sistemi precedentemente isolati, grazie a tool di orchestrazione e di analisi nei data center.

La trasformazione digitale del retail

I gestori di negozi, grandi e piccoli possono accelerare la trasformazione digitale grazie all’evoluzione verso un’architettura cloud e software-defined.

Lo spostamento dei carichi di lavoro su una piattaforma retail edge o su un cloud permette infatti ai retailer una presenza dinamica. Possono usare chioschi mobili e dispositivi palmari per il “line bursting”. Senza la necessità di riqualificare il personale per usare software non familiari.

VMware Retail POS agevola la gestione, la distribuzione, la sicurezza e gli update continui su scala. Risponde dunque alle principali sfide dell’IT e dei POS in ambito retail.

La soluzione di modernizzazione dei punti vendita coniuga l‘infrastruttura virtual desktop di fascia enterprise di VMware con il software di gestione unificata degli endpoint con il sistema operativo di Stratodesk. Così rende il Point of sale più efficiente, sicuro e agile.

“Il Point of Sale (POS) non rappresenta più semplicemente l’ultimo punto di contatto con il cliente, ma è oggi un elemento che abilita i processi aziendali stessi. I retailer non possono più permettersi di essere vincolati da sistemi POS legacy che ostacolano l’esecuzione delle strategie di vendita“, commenta Ed Durbin, senior director, retail industry solutions di VMware. “La soluzione VMware Retail POS consente ai rivenditori di tutto il mondo di implementare e supportare un sistema che sfrutta gli attuali investimenti nella tecnologia POS retail per consentire una customer experience moderna allineata con la strategia aziendale“.