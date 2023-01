Pos: il Governo lavora per azzerare le commissioni sui pagamenti fino a 10 euro

Azzeramento delle commissioni per i micropagamenti sotto i 10 euro e una riduzione flessibile per quelli fino a 30 euro. Tutto in via sperimentale per un anno. Sono queste le ipotesi sulle quali il Governo sta ragionando per trovare una soluzione che permetta di alleggerire le commissioni sui pagamenti elettronici, rispettando quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2023. Il ministero dell’Economia ha perciò avviato un primo dialogo con gli operatori. Entro il 1° marzo dovrà essere adottato un decreto per istituire un tavolo permanente tra le categorie interessate (dall’Abi alle aziende che offrono servizi e prodotti per i pagamenti digitali) incaricato di «valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro».