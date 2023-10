Eni Sustainable Mobility sceglie Satispay

Il sistema di pagamento via smartphone permette di fare rifornimento, sia self che servito, e pagare le consumazioni, oltre a fare shopping nei terminali di piazzale nei 4 mila punti vendita [...]

Eni Sustainable Mobility sceglie la modalità di pagamento Satispay, per fare rifornimento e altri acquisti. Ecco quali vantaggi offre.

Eni Sustainable Mobility ha deciso che Satispay è la nuova modalità di pagamento disponibile nelle stazioni di servizio Eni.

Nelle Eni Live Station è possibile effettuare pagamenti con Satispay per numerosi servizi. Non solo per i rifornimenti di carburante, sia self che servito, ma anche le consumazioni e gli acquisti negli Eni Café.

Inoltre è possibile pagare con Satispay anche nei negozi Emporium, nelle casse e nei terminali di piazzale di oltre 1300 Eni Live Station.

Permette di effettuare il pagamento del carburante ai totem self o alle casse. Basta infatti aprire l’app, inquadrando il QR code per attivare il pagamento dell’importo pre-autorizzato. Poi bisogna selezionare l’erogatore da usare per il rifornimento. Una volta conclusa l’operazione, il servizio rilascia uno scontrino digitale dentro l’app.

Per i clienti delle Eni Live Station privi di Satispay è sufficiente scaricare l’app sullo smartphone (iOS o Android). Quindi occorre registrarsi con i propri dati identificativi e l’IBAN del proprio conto corrente.

I vantaggi

Il sistema di pagamento via smartphone di Satispay permette dunque di fare rifornimento e pagare le consumazioni, oltre a fare shopping nelle stazioni di servizio Eni.

L’integrazione con Satispay fa parte della strategia di Eni Sustainable Mobility per digitalizzare i servizi ed offrire ai propri clienti una customer experience sempre più accessibile.

L’accordo con uno dei più noti operatori della mobilità, per l’unicorno italiano costituisce un nuovo passo avanti verso la possibilità di offrire un contributo a ottimizzare le abitudini quotidiane di pagamento.

Il sistema di mobile payment, alternativo e indipendente dai classici circuiti delle carte di credito e debito, ha superato la soglia dei 4 milioni di utenti.

Semplificare le abitudini di pagamento quotidiane delle persone “è ancora più importante proprio in quei luoghi in cui può concentrarsi un elevato numero di persone come le stazioni di rifornimento che, specialmente con l’arrivo delle vacanze estive, riscontrano una maggiore affluenza e necessitano per questo di velocità e affidabilità nei pagamenti”, commenta Stefano Schiavio, Partnerships & Corporate BD Director di Satispay.

“Per far fronte alle loro esigenze di prodotti e servizi per la mobilità, sono più di un milione le persone che ogni giorno entrano nella rete delle Eni Live Station che, in Italia, conta oltre 4.000 punti vendita”, conclude Luigi Napolitano, Responsabile Operations, Sistemi e Profili di Eni Sustainable Mobility.