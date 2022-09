Revolut, la super app che ha festeggiato sette anni a luglio, ha superato quota 20 milioni di clienti globali.

Quelli italiani registrano una crescita a tripla cifra nell’ultimo triennio. Ecco i numeri nel retail dell’applicazione che permette di inviare denaro e cambiare valuta.

Revolut in cifre: i dati nel retail

Fondata a Londra nel 2015, Revolut nel suo settimo anniversario ha raggiunto 20 milioni di clienti a livello globale. Ha superato la soglia delle 250 milioni di transazioni mensili.

La super app finanziaria ha oltre 5 mila dipendenti a livello internazionali e continua ad espandersi in nuovi mercati, dove pianifica nuove assunzioni. Nell’ultimo anno, l’azienda ha inaugurato nuovi sedi a New York, Tokyo, Barcellona, Madrid, Parigi, Città del Messico, Berlino, Budapest e Bucarest. Inoltre, aprirà i battenti a Mumbai e Bangalore entro fine anno.

Presente in 36 paesi, Revolut ha lanciato i pagamenti peer-to-peer, “Salvadanai”, il conto Junior per bambini, la possibilità di effettuare prenotazioni alberghiere con cashback “Soggiorni” eccetera. Nell’ultimo hanno debuttato On Demand Pay nel Regno Unito, i prestiti personalizzati e l’opzione Pay Later in Irlanda. La super app è stata nominata tra le TIME100 Most Influential Companies.

La super app finanziaria in Italia

Nel nostro Paese l’applicazione che permette di inviare denaro e cambiare valuta ha appena raggiunto gli 850.000 clienti retail. In Italia registra una crescita del 750% nell’ultimo triennio.

Da febbraio Revolut permette di pagare tutti gli avvisi pagoPA tramite app senza commissioni.

“Quando abbiamo fondato Revolut sette anni fa”, commenta Nikolay Storonsky, CEO di Revolut, “volevamo dare alle persone un maggiore controllo sul proprio denaro attraverso l’uso della tecnologia, offrendo un servizio in grado di soddisfare tutte le loro esigenze finanziarie in un unico luogo. Siamo ancora un’azienda giovane, ma la nostra crescita negli ultimi anni mostra la crescente domanda per i nostri prodotti in tutto il mondo”.

“In soli sette anni”, conclude Vlad Yatsenko, Co-founder e CTO, ” è cresciuta in modo esponenziale. Ora siamo più forti grazie a 5.000 dipendenti, nuovi e di lunga data, che supportano i nostri clienti ogni giorno”.