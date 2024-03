La partnership fra Payplug e Mangopay punta a potenziare l’offerta di servizi di pagamento destinati a marketplace e piattaforme. Ecco quali vantaggi offre ai clienti.

La partnership fra Payplug e Mangopay: focus sulla sicurezza

La collaborazione offre ai clienti un accesso agevole a un flusso di pagamenti completo e senza intoppi.

La soluzione di pagamento omnicanale, ideata per commercianti, rivenditori e fintech, ha reso noto il suo accordo con il fornitore che si occupa di infrastrutture di pagamento modulari e adattabili per marketplace e piattaforme.

Grazie a questa alleanza, i clienti avranno l’opportunità di usufruire di una soluzione di pagamento integrata e continua, arricchita dalle funzionalità specifiche per marketplace offerte da Mangopay, tra cui le opzioni di payout, che si aggiungono all’expertise di Payplug nel settore dei pay-in.

Entrambe le aziende hanno sede a Parigi e vantano già una serie di clienti in comune. In veste di fornitore ed acquirer dei servizi di pagamento, Payplug offre una soluzione che unisce performance e sicurezza, gestendo l’intera catena del pagamento al fine ottimizzare ogni step della transazione. Ciò facilita la condivisione dei dati sensibili, l’elaborazione finanziaria e la gestione delle frodi in conformità con la normativa vigente.

“Questa partnership consente di (…) di fornire soluzioni di pay-in fluide e ad alte prestazioni, combinate con una tecnologia sicura e in grado di combattere le frodi. Unendo le forze con Mangopay, siamo in grado di offrire servizi ai marketplace e di fornire un processo di pagamento agevole, dall’acquisto da parte dei clienti fino alla liquidazione ai venditori dei marketplace“, commenta Antoine Grimaud, CEO di Payplug.

I vantaggi per i clienti

Grazie alla connessione diretta con la rete Cartes Bancaires (CB), responsabile del 20% del valore totale delle transazioni nell’Eurozona, e con Groupe BPCE, primo emittente Visa in Europa, Payplug offre ai suoi clienti l’accesso a programmi vantaggiosi. Questi si traducono, per esempio, nel 98% di richieste frictionless accettate sul circuito BPCE e in risultati superiori alla media per i pagamenti effettuati tramite CB: +1,8 punti di tasso di autenticazione riuscita e +7 punti di tasso frictionless.

Grazie alle licenze VISA e Mastercard, Payplug supporta inoltre diverse valute a livello globale. Dal 2013, Mangopay mette a disposizione dei marketplace la sua infrastruttura di pagamento modulare. La flessibilità è il fulcro della sua strategia e la sua soluzione modulare è stata ideata per permettere ai marketplace di selezionare e creare un’infrastruttura di pagamento su misura per le loro necessità.

“Lavoriamo costantemente per rendere la nostra infrastruttura di pagamento sempre più flessibile, per fornire ai nostri clienti di piattaforme e marketplace una soluzione modulare che si adatti alle loro esatte esigenze e che li aiuti a crescere. La collaborazione con partner come Payplug è una parte fondamentale di questa strategia, in quanto continuiamo a far crescere il nostro ecosistema di partner, a rafforzare la nostra proposta e ad ampliare le soluzioni disponibili per i nostri clienti”, conclude Romain Mazeries, CEO di Mangopay.