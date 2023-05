La fintech milanese sta aggiungendo nuovi servizi alla piattaforma: garantire il credito, la fatturazione elettronica, la multiutenza. Ecco come funziona il buy now pay later per i merchant [...]

Opyn Pay Later è un servizio di Buy Now Pay Later (Bnpl) B2b. La fintech milanese offre due opzioni ai venditori. Ecco quali.

Opyn Pay Later in due opzioni

Opyn ha lanciato il primo servizio di rateizzazione dei pagamenti ideato per le aziende. Il suo Bnpl B2b si chiama Opyn Pay Later. Punta ad offrire, in un unico posto, tutti i servizi di vendite B2b.

Ai venditori B2B, sia online che in negozio, permette di scegliere una delle due possibilità di vendita, per ogni singola transazione:

con incasso anticipato : permette di mettere subito in cassa i 2/3 dell’importo, in cambio di un pagamento in 3 rate ai buyer , valido per acquisti fino a 3.000 euro ;

: permette di , valido per acquisti ; senza incasso anticipato: massima versatilità sia per quanto riguarda le rate (da 1 a 12) che per il limite di spesa, equivalente a quello del plafond della carta di credito utilizzata per il pagamento.

La fintech milanese rende dunque disponibili un servizio di dilazione di pagamento che ha come punti forza la flessibilità e la modularità per ogni tipologia di business e un servizio di cessione del credito.

Un servizio end-to-end lungo tutto il processo di vendita

La piattaforma sta aggiungendo nuovi servizi, come garantire il credito, la fatturazione elettronica, la multiutenza eccetera.

Lo scopo è quello di offrire un servizio a 360° i propri clienti, grazie a un tool completamente integrato e digitale. In questo modo, Opyn Pay Later affianca i merchant B2B lungo tutto il processo di vendita con un servizio end-to-end. Spazia dalla valutazione del merito creditizio dei clienti alla gestione semplificata e personalizzabile dei pagamenti, oltre al supporto al recupero crediti.

“Opyn continuerà a lavorare per rendere il servizio sempre più completo, modulando l’offerta e creando nuove opportunità di business per i propri clienti”, commenta Antonio Lafiosca, Chief Operations Officer di Opyn: “La roadmap è chiara e nei prossimi mesi continueremo a far evolvere Opyn Pay Later attraverso l’integrazione di nuovi servizi. Finora siamo sempre stati in grado di agire con rapidità grazie alla flessibilità della nostra tecnologia che oggi, come in passato, ci permette di creare nuovi prodotti e quindi di rispondere tempestivamente alle richieste dei nostri clienti”.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire alle imprese degli strumenti davvero utili al loro business, un sostegno reale e concreto alla loro crescita, per favorire risparmio di tempo e risorse, snellendo i processi burocratici storicamente legati ai pagamenti e soprattutto agevolando lo sviluppo di filiere virtuose e sane”, conclude Antonio Lafiosca.