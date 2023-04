OpenAI, creatore di ChatGPT, utilizzerà la piattaforma di infrastruttura finanziaria di Stripe per monetizzare i suoi prodotti ChatGPT e DALL-E, mentre Stripe incorporerà la tecnologia AI generativa di OpenAI nei suoi prodotti e servizi.

“Quando le aziende dell’economia dell’intelligenza artificiale possono entrare rapidamente sul mercato, i loro clienti possono a loro volta sfruttare gli strumenti dell’intelligenza artificiale per creare attività completamente nuove o diventare più efficienti evolvendo il loro modello di business e soddisfacendo meglio le esigenze dei loro clienti”, ha osservato Emily Glassberg Sands, responsabile delle informazioni e della scienza dei dati di Stripe.

Il ritmo degli annunci di aziende che promettono di utilizzare l’intelligenza artificiale conversazionale per trasformare il commercio e i pagamenti è stato costante in questi ultimi mesi.

Walmart e Zalando fra i primi a partire con l’AI generativa

Walmart è solo uno degli esempi più eclatanti: ad aprile, l’azienda ha dichiarato che i modelli linguistici di grandi dimensioni possono contribuire ad aggiungere conversazione e contesto agli acquisti. Il colosso della vendita al dettaglio sta realizzando nuove funzioni di shopping sull’AI generativa, migliorando il Text to Shop (che consente agli utenti di aggiungere articoli al carrello nominandoli ad alta voce) e muovendosi verso la generazione di immagini 3D dei prodotti.

Anche Zalando ha annunciato ad aprile che aggiungerà un assistente di moda alimentato da ChatGPT alla sua piattaforma online per la moda e lo stile di vita. In termini di funzionalità, l’azienda ha affermato che i clienti troveranno e selezioneranno gli articoli in base a domande poste utilizzando parole o termini di moda. L’intelligenza artificiale generativa, ha dichiarato l’azienda, può portare a raccomandazioni personalizzate e offrire suggerimenti su come creare outfit.

L’opportunità di coniugare la voce e il commercio è molto ampia: PYMNTS ha rilevato che solo negli Stati Uniti sono 86 milioni i consumatori che utilizzano gli assistenti vocali. I dati mostrano che 21 milioni di consumatori in più utilizzano dispositivi per la casa intelligente rispetto all’anno precedente.

La riflessione di Roberto Garavaglia

Lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, come l’Intelligenza Artificiale Generale (AGI), potrebbe ulteriormente ampliare le possibilità nell’ambito del cosiddetto Conversational Commerce.

Con l’AGI i sistemi sarebbero in grado di comprendere e apprendere qualsiasi compito intellettuale umano, il che potrebbe portare a un’evoluzione significativa nella proposizione di valore delle aziende che integrano queste tecnologie. Ciò potrebbe aprire la strada a soluzioni di commercio conversazionale più avanzate e personalizzate, non solo migliorando l’esperienza utente ma anche aprendo nuove opportunità di business per le aziende.

L’adozione di AGI promette di rivoluzionare il mondo aziendale, offrendo un supporto al cliente sofisticato, risposte rapide e soluzioni efficaci. Con la sua capacità di creare campagne di marketing personalizzate, ottimizzare le operazioni interne e generare contenuti pertinenti, un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale Generale può porsi come un alleato prezioso nell’analisi dei dati e nell’anticipazione delle tendenze di mercato, guidando le aziende verso decisioni informate e un’adattabilità senza precedenti.

Inoltre, l’AGI potrebbe abilitare nuovi modelli di business e opportunità nel settore del commercio elettronico, creando un ambiente più competitivo e innovativo per le aziende e i consumatori. È importante notare, tuttavia, che l’adozione di sistemi basati su AGI nel Conversational Commerce potrebbe comportare anche sfide e preoccupazioni, come la privacy, la sicurezza dei dati e l’etica. Pertanto, è fondamentale che le aziende che intenderanno adottare queste tecnologie lavorino a stretto contatto con i regolatori, gli esperti del settore e gli stakeholder per garantire che il loro impiego sia responsabile, sicuro e rispettoso delle normative vigenti.