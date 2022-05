L'evento phygital, dedicato all'eCommerce e al digital retail, si è tenuto in presenza a Milano, dopo due edizioni completamente online. Ecco il forum in numeri [...]

Netcomm Forum 2022 archivia la 17esima edizione con numeri da record.

L’evento phygital, dedicato all’eCommerce e al digital retail, si è tenuto in presenza il 3 e 4 maggio, presso MiCo, a Milano, dopo due edizioni completamente digitali. Ecco il forum in cifre.

Netcomm Forum 2022 da record

Netcomm Forum 2022 ha superato le 21 mila presenze e i 5 mila collegamenti da remoto per seguire l’evento.

Il Consorzio del Commercio Digitale Italiano ha realizzato il forum grazie al supporto organizzativo di Digital Events.

Ecco il forum in cifre:

oltre 175 workshop di approfondimento focalizzati sui nuovi scenari e le tendenze emergenti nel mondo digital;

3 conferenze plenarie;

8 tavole rotonde sull’innovazione;

oltre 250 aziende, fra sponsor ed espositori;

oltre 340 relatori.

L’edizione phygital dell’evento ha raccontato l’evoluzione digitale dell’eCommerce, del digital retail e della business innovation a livello italiano e mondiale. Fino al 13 maggio, l’evento è disponibile on demand: infatti è possibile accedere a tutti i contenuti del forum sulla piattaforma.

“Le due giornate appena trascorse e la partecipazione senza precedenti che abbiamo riscontrato e vissuto in prima persona”, ha sottolineato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, “dopo due anni di incontri a distanza, dimostrano l’energia e la dinamicità di un settore in fermento, quello che guida la trasformazione digitale del nostro Paese. Il ritmo e l’intensità dell’evento, che abbiamo vissuto in prima persona, ci hanno messo di fronte alla necessità e alla disponibilità delle aziende a dibattere, confrontarsi e formarsi, permettendo alle persone di scambiare idee e competenze per prepararsi ad affrontare le sfide di oggi e quelle che ci aspettano nel futuro. Non posso che ringraziare tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un’edizione eccezionale di Netcomm Forum. Siamo già al lavoro per organizzare un’altra indimenticabile edizione: l’appuntamento è per il 17 e 18 maggio 2023”.

WHITEPAPER Le 10 regole per migliorare la gestione fornitori Acquisti/Procurement Retail

Il prossimo appuntamento in agenda sarà il prossimo 22 giugno: l’evento Netcomm Focus Logistic & Packaging 2022, dove si approfondiranno con gli esperti i temi chiave, i trend e le innovazioni in tema di logistica e packaging per l’eCommerce e i nuovi modelli omnichannel di retail.

L’indagine sull’eCommerce

Secondo la ricerca NetRetail di Netcomm, l’eCommerce nel 2022 supererà quota 45,9 miliardi di euro in Italia.

Dall’ultima indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm della School of Management del Politecnico di Milano emerge che lo shopping online registra un incremento del +14%.

Gli italiani che fanno eCommerce sono aumentati di 9,6 milioni di unità rispetto al pre-pandemia e ora si attestano a 33,3 milioni di utenti italiani consumer.

L’eCommerce tricolore ha accresciuto il suo impatto decisivo, non ancora in termini di penetrazione sul totale retail, bensì in quanto volano imprescindibile per lo sviluppo dell’economia italiana.

Inoltre, i consumatori italiani sono sempre più digitali, e non sono disposti a tornare indietro. Anzi, chiedono un’esperienza di acquisto sempre più su misura. Infine, il 55% del valore eCommerce passa dall’mCommerce, lo shopping via smartphone.