Archiproducts Shop ha ricevuto il premio per le eccellenze dell'eCommerce in Italia e ha conquistato il podio nella categoria Cross-Border & Export. Ecco i progetti premiati nelle altre 10 categorie, dove erano in gara 80 progetti candidati [...]

Netcomm Award 2022 ha premiato Archiproducts Shop per le eccellenze dell’eCommerce in Italia.

L’iniziativa dell’azienda di eCommerce di arredamento e design ha anche conquistato il podio nella categoria Cross-Border & Export. Ecco chi sono le altre aziende premiate per aver saputo cogliere le potenzialità di un approccio multicanale e per soddisfare le necessità di personalizzazione dell’esperienza del consumatore.

Netcomm Award 2022

Archiproducts Shop ha ricevuto il premio di Netcomm. Ha ricevuto una campagna pubblicitaria per Smart TV sulle reti Mediaset messa in palio da Publitalia ’80.

Netcomm Award 2022 intende valorizzare i migliori progetti di eCommerce in Italia, premiando chi ha saputo interpretare in modo innovativo il Made in Italy. Archiproducts Shop ha realizzato un marketplace volto a valorizzare la conoscenza e il know-how dell’artigianato e del prodotto italiano, promuovendo le iniziative B2B e B2C tra i consumatori e i brand a livello globale. Il progetto infatti è stato anche insignito del primo posto nella categoria Cross-Border & Export.

Hanno supportato l’evento Klarna e Publitalia ’80 (Main Sponsor), AccessiWay e Magnews (Gold Sponsor).

Gli altri premiati

Altri riconoscimenti hanno premi anche i progetti più innovativi in nove categorie: Digital Marketing, B2B, Logistica & Packaging, Customer Care & CRM, Omnichannel, Sostenibilità, Social Commerce, User Experience e Start Up.

Nelle 10 categorie in gara per un totale di 80 progetti candidati, hanno ricevuto un riconoscimento:

Mister Worker, sito B2B online per i professionisti dell’industria e della manutenzione, il migliore nella categoria B2B;

Farmaè, miglior azienda nella categoria Customer Care & CRM e si è distinta anche nel Digital Marketing in ambito farmaceutico;

Alberoshop.it, per l’uso di materiali riciclabili e riutilizzabili per tutti i suoi packaging, premiato nella categoria Logistica & Packaging;

nella categoria Omnichannel ha vinto Marionnaud Italia;

SicilyAddict è stato insignito del premio Social Commerce;

Dedicato A Te ha ricevuto il premio nella categoria Sostenibilità, per aver adottato un modello di vendita che evita lo spreco alimentare;

Dolomia ha vinto il premio Start Up per aver creato un sito di make-up personalizzato ed interattivo, focalizzato sulla sostenibilità;

nella User Experience premiato, anche con la menzione speciale della Giuria, Mondoffice, per aver realizzato un virtual showroom e configuratore 3D.

“Questa edizione di Netcomm Award ha premiato un progetto che ha saputo esportare le eccellenze del Made in Italy, incontrando le esigenze di personalizzazione dei servizi resi disponibili a clienti in tutto il mondo, in un settore che si distingue per complessità e articolazione del customer journey”, ha dichiarato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “L’acquisto di un articolo di arredamento oggi dipende soprattutto da touchpoint digitali, mostrando come l’online non sia solo un mezzo di vendita, ma anche di raccolta di informazioni che rendono le scelte dei consumatori più consapevoli. Archiproducts Shop ha saputo comprendere queste esigenze e rendere così il suo eCommerce un potente strumento di marketing e di creazione di una community per professionisti e amanti dell’arredamento e del design”.