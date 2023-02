Le aziende eco-friendly possono richiedere la carta di engagement per i propri clienti. Anche per abilitare concorsi, instant win o operazioni a premi [...]

Epipoli annuncia MyGiftCardPlus Green, per riunire i brand sostenibili in un’unica carta. Ecco i vantaggi della carta digitale eco-friendly, per fare la differenza.

Epipoli: debutta MyGiftCardPlus Green

Secondo Global Consumer Insight Survey di PwC, il 68,6% delle New Generation (60,8% Millennial e 72,7% Gen Z) esprime preoccupazione sul futuro dell’ecosistema. Invece il 67,7%della nuova generazione (58,4% Millennial e 72,7% Gen Z) ritiene che le aziende siano in grado di fare la propria parte, per migliorare l’ambiente.

La fintech italiana, specializzata nei sistemi di pagamento e di engagement, con 400 Partner in oltre 70.000 punti vendita in Europa, presenta MyGiftCardPlusGreen. La carta digitale è dedicata ai regali che abbracciano stili di vita più sostenibili. Consente di donare servizi e prodotti di brand eco-frinedly.

Disponibile su Mygiftcard.it, la carta di Epipoli, dopo l’acquisto, si attiva inserendo un codice su MyGiftCardPlus Green che permette di accedere alla piattaforma, effettuare la ricarica del proprio wallet digitale e selezionare le Gift Card di aziende sostenibili.

WHITEPAPER Scopri le funzionalità chiave per gestire i punti vendita in maniera più efficace Fashion Retail

Le aziende eco-friendly possono fare richiesta della carta di engagement per i propri clienti. Così possono abilitare anche concorsi, instant win o operazioni a premi.

I vantaggi

Chi usa la card gode di alcuni vantaggi. Chi fa shopping per sé o per regalo, offre in contemporanea il proprio contributo al rispetto dell’ecosistema. MyGiftCardPlus Green è infatti una carta digitale, smart e semplice d’uso per accedere a un catalogo di Gift Card declinate alla sostebilità, tra cui spiccano Trenitalia, Enjoy, Flixbus, 3Bee, Itabus, Equotube, Treedom e molti altri ancora.

Grazie alla collaborazione con Treedom, sito per piantare alberi a distanza, con le prime 500 card, inoltre, l’azienda pianterà 500 alberi nel mondo, per ridurre le emissioni di CO2.