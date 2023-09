Mooney nomina Stefania Gentile nuova Ad

Da giugno, Stefania Gentile è subentrata a Emilio Petrone alla guida della fintech controllata da Enel e Intesa Sanpaolo via Isybank. In precedenza era senior advisor in Pwc [...]

Cambio al vertice in Mooney: Stefania Gentile è la nuova Ad; da giugno è subentrata a Emilio Petrone alla guida della fintech, controllata da Enel e Intesa Sanpaolo via Isybank. Ecco chi è Stefania Gentile.

Mooney nomina la nuova Ad: chi è Stefania Gentile

Esperta in pagamenti digitali e trasformazione digitale, Stefania Gentile ha lasciato la qualifica di senior advisor in Pwc.

La fintech italiana di prossimità, controllata da Enel e Intesa Sanpaolo via Isybank, ha scelto Stefania Gentile, che dal primo giugno ha preso il posto dell’uscente Emilio Petrone.

REPORT Nuova indagine sui Corporate Payment: scopri andamento e novità Digital Payment

Gli azionisti di Enel e Intesa Sanpaolo hanno ringraziato il manager per aver reso Mooney “la principale fintech di prossimità operante sul territorio italiano”. Una realtà con circa 45mila punti vendita e 20 milioni di clienti e 260 milioni di transazioni nel 2022 sul canale digitale.

Carriera

Dopo aver maturato esperienza in organizzazioni ad alta complessità, come per esempio Intesa Sanpaolo e Nexi, Stefania Gentile ha rivestito il ruolo di senior advisor in PwC. Si è specializzata nei pagamenti digitali, nella trasformazione digitale e IT, della governance e del business.

Il suo percorso professionale ha preso il via nella consulenza per poi spiccare il volo in aziende di primo piano, fino a ricoprire ruoli di primo piano come quello di direttore generale di Mercury Payment Services, dove ha messo a frutto le proprie competenze.