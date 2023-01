Signifyd lancia Fearless Payments, per favorire la trasformazione digitale dei fornitori di servizi di pagamento (PSP), in cinque soluzioni.

La suite di soluzioni innovative offre ai PSP la marcia in più di cui necessitano per attrarre e fidelizzare i clienti in uno scenario sempre più competitivo. Ecco come assicura entrate aggiuntive per i clienti, aumentando i tassi di approvazione degli ordini fino al 9%.

Signifyd svela Fearless Payments

Payment Optimization Platform è la nuova soluzione dedicata ai fornitori di servizi di pagamento. Essi rappresentano il canale per il traffico delle transazioni tra le banche emittenti di carte di credito, gli esercenti online e le loro banche.

Fearless Payments è la suite di soluzioni innovative di Signifyd che offre ai PSP servizi a valore aggiunto per distinguersi dalla concorrenza, fornendo ai brand un’esperienza di checkout di livello superiore.

Permette di incrementare i tassi di autorizzazione, tagliando costi operativi e offrendo ai clienti una garanzia finanziaria completa contro ogni tipo di storni di addebito.

Infatti Signifyd lancia Fearless Payments, per garantire significative entrate aggiuntive per i clienti, assicurando un aumento dei tassi di approvazione degli ordini che oscilla fra il 5% e il 9%.

Le cinque soluzioni per un servizio sicuro

La piattaforma di ottimizzazione dei pagamenti Fearless Payments comprende 5 soluzioni: decisione automatizzata sul rischio, ottimizzazione del tasso di autorizzazione, protezione garantita dagli storni di addebito, recupero storni di addebito, gestione dinamica delle esenzioni.

La decisione automatizzata sul rischio valuta il rischio presente in ogni transazione, distinguendo istantaneamente gli ordini fraudolenti da quelli legittimi.

L’ottimizzazione del tasso di autorizzazione offre dati avanzati a emittenti partner e agli istituti finanziari, aumentando le approvazioni delle autorizzazioni.

La protezione garantita dagli storni di addebito garantisce inoltre completamente contro gli storni di addebito, fraudolenti e non, su tutti gli ordini approvati.

WHITEPAPER Guida alle nuove sfide per le imprese Consumer Packaged Goods, scoprila ora! ERP Retail

Il recupero storni di addebito solleva gli esercenti dal compito di gestione e contestazione degli storni di addebito.

La gestione dinamica delle esenzioni individua, infine, gli ordini esenti dai requisiti di Strong Customer Authentication (SCA), gestendo i requisiti PSD2 in Europa.

eCommerce: verso l’ottimizzazione puntuale dei pagamenti

La prossima frontiera del commercio digitale è l’ottimizzazione puntuale dei pagamenti.

Signifyd si rivolge direttamente al settore dei servizi finanziari, portando nel segmento la maggiore rete commerciale di aziende al di fuori di Amazon e l’intelligence sulle transazioni derivante da tale grandezza di scala.

La nuova soluzione risolve l’ostacolo della disconnessione dei dati, che spesso si traduce nel rifiuto di ordini legittimi per timore di frode.

Finora il processo decisionale dei player dell’infrastruttura dei pagamenti aveva come problema principale la scarsa visibilità, attribuita a silos di dati limitati.

Fearless Payments mitiga la frammentazione dei dati ed offre ai PSP la visione completa sulle transazioni eCommerce, che serve a migliorare i tassi di autorizzazione. Al contempo, tutela i merchant dalle frodi.

Inoltre, Signifyd ha stretto rapporti diretti con alcune delle principali emittenti di carte di credito a livello globale. Punta a ridurre il problema dei falsi rifiuti e aumentare le transazioni approvate per commercianti e PSP.

“Fearless Payments consente ai fornitori di servizi di pagamento di soddisfare meglio le esigenze dei merchant loro clienti, potenziando le loro soluzioni e l’intelligence delle transazioni grazie alla vasta rete commerciale di Signifyd, composta da migliaia di esercenti, e alle migliori funzionalità decisionali basate sul machine learning“, commenta Gayathri Somanath, Vice President of Product di Signifyd.