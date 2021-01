Un wearable made in Italy per pagamenti contactless, ma non solo

Keyble è un nuovo tipo di indossabile integrabile in accessori moda come bracciali o orologi, dotato di sensori biometrici per abilitare pagamenti, tessere, password, smart key e digital identity ed equipaggiato con tecnologia biosense per il monitoraggio dello stato di salute [...]

Un dispositivo indossabile high-tech e sostenibile che fa leva su sistemi di riconoscimento biometrico per abilitare pagamenti contactless e servizi digitali. Si tratta del prodotto di punta di Flywallet, innovativa startup fintech italiana che ha presentato Keyble in occasione della nuova edizione del Consumer Electronics Show (CES). Il wearable abilita, mediante impronta digitale, il riconoscimento dell’identità dell’utente che può, velocemente e in sicurezza, accedere non solo a pagamenti e servizi digitali, come acquistare biglietti per i mezzi pubblici e creare carte fedeltà, ma anche a palestre, uffici e casa e aprire l’auto senza chiavi, costituendo un supporto all’identità digitale (eID).

Flywallet punta anche sulla sostenibilità: la cassa del wearable è realizzata in alluminio e un materiale composito plastico riciclato, mentre le cinghie sono realizzate in Italia utilizzando pelle di mela, microfibra riciclata e tessuto rivestito con polvere di marmo riciclato. Keyble può essere inserito in accessori di moda come bracciali o cinturini per orologi per adattarsi allo stile di vita degli utenti ed è provvisto di un set di sensori per il monitoraggio avanzato dei parametri vitali con la possibilità anche di condividerli in modo sicuro con altri servizi.

Un’esperienza phygital continuativa e sicura

E’ questo l’obiettivo di Flywallet. Offrire una piattaforma che riunisca tutti gli aspetti della vita quotidiana di una persona, grazie alla possibilità di un nuovo tipo di indossabili sempre più integrabili negli accessori di moda e con la massima garanzia di sicurezza abilitata dalla biometria multimodale. Infatti, la piattaforma di Flywallet, attraverso i dispositivi indossabili proprietari, può collegare tutti gli ecosistemi in uno garantendo un’esperienza phygital senza soluzione di continuità e completamente sicura: