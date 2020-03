Satispay si mobilita per l’emergenza Coronavirus

Per sostenere la Protezione Civile e i suoi enormi sforzi contro la diffusione epidemiologica del COVID-19, Satispay ha chiamato a raccolta la sua intera community, sollecitandone offerte da destinare alla sezione ‘Donazioni’ presente all’interno della sua app di mobile payment. Tutte le donazioni saranno convogliate sull’associazione 1 Caffè Onlus (associazione senza scopo di lucro che supporta progetti di assistenza a molte situazioni critiche in Italia) per poi essere devolute alla Protezione Civile, che a sua volta destinerà i fondi alla sanità italiana, impegnata a livello territoriale attraverso i suoi numerosi presidi medici ospedalieri. Oltre 80.000 euro l’importo raccolto nelle prime 24 ore di attivazione dell’iniziativa.

“Se da sempre per Satispay il servizio Donazioni rappresenta un tassello fondamentale della propria identità costruita attorno al forte senso di responsabilità, mai come in questo momento rispecchia il nostro desiderio di contribuire a sostenere il Paese. Lo facciamo raccogliendo fondi per la Protezione Civile che si sta adoperando in ogni modo e su più fronti per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus in Italia. Più che mai in questi giorni abbiamo capito quanto ogni singolo nostro comportamento faccia la differenza. Il fatto che in meno di 24 ore siamo già riusciti a raccogliere oltre 80.000 euro, ci conferma che la nostra community è sempre straordinariamente attenta alle nostre iniziative, e anche in questa occasione non ha mancato di far sentire il proprio gesto” ha dichiarato Alberto Dalmasso CEO e co-founder di Satispay.

Davvero molto semplice sostenere la raccolta fondi per la Protezione Civile: una volta entrati nella sezione Servizi dell’app, occorre selezionare “Donazioni” e digitare l’importo che si desidera destinare. Cliccando poi su “Invia” si completa il gesto per apportare il proprio contributo.