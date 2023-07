Tap on Mobile di Worldline permette i pagamenti digitali senza il classico POS.

L’app Android consente infatti agli esercenti di accettare i pagamenti con un semplice tocco. Ecco come funziona e quali vantaggi offre.

Pagamenti digitali senza POS

Tap on Mobile è una nuova soluzione della paytech europea che permette di pagare senza la necessità di un POS tradizionale, grazie all’app Android che agli esercenti permette di accettare pagamenti tramite smartphone, tablet o dispositivi aziendali: con un semplice tocco.

Offre infatti di evitare l’utilizzo di terminali aggiuntivi, sfruttando il proprio corredo tecnologico, smartphone o tablet Android abbinando l’app dedicata alla tecnologia NFC.

La soluzione end-to-end è ideato per accettare sia piccole cifre con un “tap” della carta o un tocco del wallet virtuale, sia importi superiori, inserendo il PIN sul display del dispositivo. La soluzione è certificata PCI. Inoltre può aprire a nuove tipologie di vendita, sia in negozio che a domicilio.

Tap on Mobile di Worldline debutterà in Italia a partire da settembre. Supporta le principali carte di debito e credito, come Visa e Mastercard, oltre alle soluzioni di pagamento mobile come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Tap on Mobile si integra con i canali di pagamento già in uso, senza necessità di terminali o tastierini portatili aggiuntivi. Rende comodo e veloce l’accettazione dei pagamenti contactless.

Partnership e dati di mercato

I pagamenti alternativi crescono a ritmo costante in Italia. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, i pagamenti via mobile e dispositivi indossabili hanno messo a segno un incremento significativo nel 2022, totalizzando 16,3 miliardi di euro di transazioni (+122% rispetto al 2021).

Tap on Mobile debutta in partnership con Banco Desio e BNL BNP Paribas.