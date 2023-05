Torna Money20/20 Europe, la principale fiera fintech

Dal 6 all’8 giugno ad Amsterdam. Oltre 300 i relatori previsti, tra cui HSBC, Barclays, Deutsche Bank, NatWest e Citi; fornitori di pagamenti tra cui GoCardless e Stripe, fintech emergenti come Plum, Bunq e Zilch, solo per citarne alcuni [...]

Money20/20, la fierafintech leader a livello mondiale, svela la sua agenda per la prossima fiera europea al RAI Amsterdam Convention Centre, dal 6 all’8 giugno 2023: quest’anno si prevede la partecipazione di oltre 300 relatori. Alti dirigenti di banche globali tra cui HSBC, Barclays, Deutsche Bank, NatWest e Citi; fornitori di pagamenti all’avanguardia tra cui GoCardless e Stripe insieme a fintech in espansione come Plum, Bunq e Zilch per citarne alcuni, riuniti per l’appuntamento fintech europeo più importante dell’anno. Per l’edizione 2023, Money20/20 Europe sta raccogliendo le adesioni anche del CEO della Borsa di Londra, la Borsa di Tel Aviv, la Regtech Association, l’Autorità bancaria europea e i ministeri delle finanze israeliano e tedesco.

“Siamo orgogliosi di presentare un’agenda progettata per aiutare l’industria a costruire ponti dalle sfide del presente alle incredibili opportunità di ciò che verrà dopo. Money20/20 Europe è il luogo dove il denaro fa affari”, dichiara Tracey Davies, Presidente di Money20/20.

Hiroki Takeuchi, co-fondatore e CEO di GoCardless, leader globale nei pagamenti bancari diretti, è uno dei relatori di alto profilo di Money20/20 Europe: “Sono entusiasta di parlare a Money2020. Spero che la mia sessione sul futuro dei pagamenti incoraggi tutti a cogliere le opportunità che capita una volta in una generazione di fronte a noi e spingere innovazioni come l’open banking al loro pieno potenziale, aiutando le imprese e i consumatori di tutto il mondo “, afferma Takeuchi.

La fiera copre in prevalenza gli argomenti del fintech, ma quest’anno vi sarà uno spazio più ampio per l’ESG, con oltre 10 sessioni dedicate all’argomento, con relatori di Visa, Frontier, Ellen McArthur Foundation e piattaforme come Patch e Parley.

Gerrit Sindermann, vicedirettore esecutivo di Green Digital Finance Alliance, un catalizzatore no-profit con sede in Svizzera della finanza digitale verde di prossima generazione, modererà il panel Sustainability: Tick Box or Choice. “In GDFA, la nostra missione è guidare l’innovazione finanziaria per le sfide del clima, della natura e della biodiversità in tutto l’ecosistema globale. Vediamo Money20/20 Europe come una piattaforma di grande impatto per aiutarci a plasmare il panorama della finanza digitale verde a livello globale”, ha detto Sindermann.

L’agenda Money20/20 Europe dei relatori confermati può essere consultata qui.

I media che desiderano partecipare a Money20/20 Europe possono registrarsi per un pass stampa gratuito qui.

Money20/20 Europe. It's Almost Showtime!

Guarda questo video su YouTube

Money20/20 in Europa, in America e ora anche in Asia

Fondata nel 2011, Money20/20 prevede una edizione europea – Amsterdam 6-8 giugno 2023 – e una USA – Las Vegas 22-25 ottobre 2023 -, considerate dai professionisti dei servizi finanziari il luogo in cui “il denaro fa affari”. Money20/20 ha recentemente lanciato anche un’edizione asiatica prevista a Bangkok nell’aprile 2024. Money20/20 è lo spazio in cui i visionari e gli innovatori del settore si uniscono per creare il futuro del denaro.

WHITEPAPER Il nuovo valore del cliente nel banking&finance: ecco come garantire un ottimo Customer Journey Amministrazione/Finanza/Controllo Banking/Assicurazioni