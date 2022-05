Money20/20 Europe: torna l’appuntamento con il mondo fintech

Il conto alla rovescia è iniziato per Money20/20 Europe 2022. L’agenda è stata annunciata ed è piena di contenuti Fintech senza pari e dei più grandi nomi del settore. Soprattutto, sono tornate le parti di networking, il che significa accordi commerciali fuori orario e possibilità nel di creare connessioni industriali. Money20/20 è il battito cardiaco dell’ecosistema monetario, il luogo ideale per chi vuole confrontarsi con i giganti fintech.

Money20/20 Europe 2022 vuole confermare il proprio ruolo come momento di incontro per la community dell’open banking e dell’innovazione del settore bancario, dei pagamenti innovativi, del fintech in tutte le sue numerose e ricchissime declinazioni, come luogo per fare il punto sulla situazione di mercato, sull’evoluzione dei framework normativi e come piattaforma di relazione nella quale si assumono decisioni in merito al futuro del settore.

Money20/20 Europe 2022 si tiene dal 7 al 9 giugno ad Amsterdam al centro RAI.

Puoi risparmiare 200 euro sul tuo pass utilizzando il codice sconto: MPPAG200

