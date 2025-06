Revolut lancerà suoi ATM in Italia dal 2026. La fintech britannica rivoluziona il concetto di sportello automatico con un’infrastruttura fisica moderna, sicura e user-friendly, capace di offrire prelievi gratuiti e l’emissione immediata di carte fisiche. Dopo il debutto in Spagna, dove saranno installati i primi 50 sportelli a Madrid e Barcellona, l’Italia sarà tra i primi Paesi europei coinvolti nella seconda fase del rollout, prevista per il prossimo anno.

Un cambiamento che arriva in un contesto nazionale segnato dalla desertificazione bancaria: negli ultimi dieci anni, secondo i dati della Banca d’Italia, sono stati chiusi migliaia di sportelli bancari, lasciando intere aree – soprattutto nei piccoli centri – con un accesso sempre più difficile al contante. Gli ATM di Revolut rispondono a questa esigenza concreta, offrendo un’alternativa moderna e inclusiva per cittadini e turisti.

I vantaggi di utilizzare gli ATM Revolut

Gli sportelli automatici firmati Revolut si distinguono per una serie di funzionalità che li rendono una vera evoluzione rispetto ai bancomat tradizionali:

Prelievi gratuiti e illimitati per i clienti Revolut, sia in Italia che all’estero.

per i clienti Revolut, sia in Italia che all’estero. Cambio valuta competitivo , utilizzando i tassi interbancari già offerti tramite l’app.

, utilizzando i tassi interbancari già offerti tramite l’app. Interfaccia intuitiva su schermo touchscreen da 32 pollici, con supporto multilingua e accessibilità avanzata.

su schermo touchscreen da 32 pollici, con supporto multilingua e accessibilità avanzata. Dispensazione istantanea delle carte fisiche : un cliente può richiedere e ricevere una nuova carta direttamente dall’ATM.

: un cliente può richiedere e ricevere una nuova carta direttamente dall’ATM. Funzionalità contactless e mobile wallet, per prelevare anche senza carta fisica.

Queste caratteristiche trasformano l’ATM da semplice strumento di prelievo a punto di contatto digitale e fisico tra utente e servizio finanziario.

Come effettuare prelievi illimitati con Revolut

Effettuare un prelievo con Revolut è semplice e immediato. Basta accedere all’ATM con la propria carta Revolut (fisica o virtuale via wallet), selezionare l’importo desiderato e confermare l’operazione. Non sono previste commissioni ATM, né in Italia, né nell’area euro o extra-UE, e il cambio valuta applicato in caso di prelievo in altra moneta è lo stesso vantaggioso tasso dell’app.

Per i non clienti, è previsto un costo competitivo, ma sarà possibile registrarsi direttamente dallo sportello e ottenere la carta sul posto, iniziando subito a beneficiare delle agevolazioni.

Le caratteristiche delle carte gratuite di Revolut

L’introduzione degli ATM rappresenta anche una nuova modalità per distribuire le carte gratuite Revolut. Gli utenti che aprono un conto possono richiedere una carta fisica gratuita (una per cliente) direttamente dalla macchina, evitando tempi di attesa postale o costi di spedizione.

La carta può essere utilizzata immediatamente, supportando prelievi, pagamenti contactless, acquisti online e gestione tramite app. Un’ulteriore comodità che si integra nella filosofia “digital-first, physical-when-needed” che guida l’evoluzione di Revolut.

Sicurezza e tecnologia degli sportelli automatici Revolut

Gli ATM Revolut si distinguono anche per un livello di sicurezza avanzato. Le transazioni sono protette da crittografia end-to-end e la roadmap prevede l’integrazione futura del riconoscimento facciale per l’autenticazione dell’identità.

In termini di esperienza utente, gli sportelli includono:

Supporto per 25 lingue (incluso l’italiano),

Schermo regolabile per utenti con disabilità,

Design minimal ed elegante,

Operatività h24 in posizioni strategiche ad alta affluenza.

Espansione di Revolut nel mercato europeo

Il lancio degli ATM in Spagna è il primo passo di un piano più ampio: Revolut mira a installare fino a 200 sportelli nel Paese, partendo dalle grandi città come Madrid, Barcellona, Valencia e Málaga. A partire dal 2026, il rollout proseguirà in Italia, Germania e Portogallo, contribuendo a rafforzare la presenza fisica di un brand nativamente digitale.

La scelta della Spagna come mercato pilota si basa su un dato chiave: il 60% dei pagamenti nei punti vendita avviene ancora in contanti. Revolut punta così a colmare il divario tra digitale e fisico, offrendo una risposta concreta anche alla domanda turistica.

L’impatto degli ATM Revolut sui clienti italiani

Per i clienti italiani, gli ATM Revolut potranno rappresentare un importante alleato quotidiano: niente più code agli sportelli bancari, niente più commissioni nascoste o tassi di cambio svantaggiosi. In particolare, saranno utili per:

I viaggiatori , che beneficeranno del cambio favorevole e della localizzazione via app.

, che beneficeranno del cambio favorevole e della localizzazione via app. I residenti in aree con pochi servizi bancari , che potranno ritirare contante gratuitamente.

, che potranno ritirare contante gratuitamente. I nuovi utenti, che potranno aprire un conto e ritirare la carta direttamente sul posto.

Differenze tra ATM Revolut e bancomat tradizionali

A differenza dei bancomat convenzionali, gli sportelli Revolut offrono:

Nessun costo nascosto : zero commissioni per i clienti.

: zero commissioni per i clienti. Trasparenza nel cambio valuta , visibile in tempo reale.

, visibile in tempo reale. Interazione fluida e interfaccia moderna.

e interfaccia moderna. Accesso ai servizi finanziari digitali per tutti, anche senza banca tradizionale.

In un momento in cui il contante resta ancora centrale per molte fasce della popolazione e il digitale non ha ancora raggiunto tutti, l’arrivo degli ATM Revolut rappresenta un punto di svolta.

Conclusioni

Con l’arrivo in Italia nel 2026, Revolut si prepara a offrire ai cittadini un nuovo modo di accedere al contante, combinando tecnologia, accessibilità e convenienza. Un ulteriore tassello nella trasformazione dei servizi bancari, dove l’innovazione passa anche attraverso il ritorno – in chiave moderna – degli sportelli automatici.