Flowe abilita i wearable payments con gli orologi Swatch

Due tra le realtà italiane più innovative nel settore fintech, Flowe e SwatchPAY!, siglano una nuova partnership che consentirà agli utenti di rendere ancora più semplici e veloci i pagamenti cashless. L’esclusiva carta di debito del Gruppo Bancario Mediolanum, nota per l’attenzione all’ambiente e al target dei giovani e giovanissimi, si associa a SwatchPAY!, l’orologio utilizzabile come una vera e propria carta di pagamento “da polso”.

Non solo cashless, ma anche contactless: le modalità di pagamento offerte dalla partnership rendono ancora più immediate, ma soprattutto “cool” le transazioni quotidiane, anche grazie all’ampia gamma di modelli e colori – oltre 15 – in cui l’orologio è disponibile.

“La proposta giovane e dinamica di Flowe oggi sposa una realtà iconica come quella di Swatch, da sempre sinonimo di qualità, affidabilità e accessibilità senza rinunciare alla tendenza – commenta Ivan Mazzoleni, CEO di Flowe – Così i nostri utenti e i clienti Swatch possono avvicinarsi a tutti gli innovativi servizi e contenuti di Flowe portando letteralmente al proprio polso, un portale virtuale di accesso a un’intera community e all’ecosistema ad essa collegato”.

L’orologio sarà utilizzabile come una vera e propria carta di pagamento ‘da polso’

Il pagamento contactless SwatchPAY! utilizza un chip radio NFC (Near Field Communication) integrato nel quadrante dell’orologio. Per completare la transazione, è sufficiente avvicinare l’orologio al POS, il lettore acquisisce le informazioni di pagamento dal chip dell’orologio e il gioco è fatto. Il PIN verrà chiesto solo per transazioni superiori a 50 euro.

L’energia necessaria per l’operazione viene fornita dal terminale, per cui, a differenza di quanto avviene con gli smartphone, il segnatempo può essere utilizzato per il pagamento senza preoccuparsi della batteria.

Per associare una carta Flowe a un orologio Swatch ci si può recare in un qualunque Swatch Store, lo si può fare in autonomia tramite uno smartphone Android dotato di NFC, oppure sul sito swatch.com contestualmente all’acquisto di uno SwatchPAY!; mentre le ricariche sono eseguibili tramite l’app Flowe, con transazioni digitali (quali i bonifici) e in tutti i punti fisici Mooney.

“Il posizionamento così attento ai giovani ed alla sostenibilità di Mediolanum non è solo lo specchio della strategia di Swatch e della nostra voglia di innovare con continuità, ma risponde ad una visione molto attuale del mercato, in cui i giovani con la loro forza e il coraggio delle loro idee sono il motore del cambiamento. SwatchPAY! diventa oggi parte ancor più attiva di un nuovo linguaggio, di una nuova gestualità, di una nuova cultura” dichiara Carlo Giordanetti, Swatch Management.