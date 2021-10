Digital Finance: Quid sceglie IBM Cloud per conformità e sicurezza zero trust

L'azienda di riferimento in Italia nelle soluzioni per il settore del credito al consumo, annuncia la disponibilità in modalità as a service della propria piattaforma "Qinetic" su IBM Cloud for Financial Services che offre by design i livelli di disponibilità, sicurezza e conformità richiesti dal mercato [...]

Il settore dei servizi finanziari rappresenta una porzione crescente dell’opportunità di business – pari a 1.000 miliardi di dollari – generata dal cloud ibrido; e si prevede che crescerà di quasi il 20% entro il 2024. Pronte a cogliere l’opportunità al balzo, tutte le istituzioni finanziarie stanno accelerando l’innovazione per soddisfare le maggiori aspettative dei clienti in un contesto, come quello dalla pandemia, che ha dato un forte impulso alla digitalizzazione e ha richiesto maggiori flessibilità e capacità di navigare in un ambiente normativo sempre più complesso.

IBM Cloud for Financial Services utilizza le capacità di calcolo di quarta generazione di IBM e la crittografia “Keep Your Own Key” tramite IBM Hyper Protect per aiutare i partner e i rispettivi clienti a mantenere il controllo dei dati abilitando transazioni finanziarie sicure. Include più di 200 servizi PaaS cloud nativi e disponibili attraverso API per creare nuove app cloud per modernizzare i processi in linea con le necessità dei clienti di oggi. Inoltre, i controlli incorporati aiutano ad accelerare l’innovazione, sbloccare nuove opportunità di business e diminuire il costo della conformità.

Ora anche QUID, realtà italiana nota nel settore del credito al consumo, si aggiunge all’ecosistema di partner IBM che conta oggi oltre 100 integratori globali di sistemi (GSI), fornitori di software indipendenti (ISV) e di SaaS, FinTech che supportano il Cloud IBM per i servizi finanziari. Offrendo Quinetic, in modalità as a service su IBM Cloud, QUID fornirà una piattaforma di credito al consumo altamente sicura e conforme al cloud, permettendo ai clienti di aderire ai rigorosi requisiti normativi di sicurezza e privacy dei dati.

