Visa accelera sulla digitalizzazione delle PMI italiane

E’ insieme ad Axerve, Shopify, Vidra e SumUp, che Visa promuove quattro toolkit digitali atti a sostenere il business online di commercianti e piccole imprese, facilitare l’adozione di canali di vendita alternativi come l’eCommerce e abilitare l’accettazione delle principali soluzioni di pagamento elettronico, in modo semplice e sicuro. Il tutto a condizioni vantaggiose per tutto il mese di dicembre e gennaio.

“Con il procrastinarsi dell’emergenza sanitaria e delle misure restrittive emanate dai governi, disporre di canali di vendita alternativi al negozio fisico ed essere in grado di accettare pagamenti digitali risulta una scelta necessaria, di cui PMI ed esercenti locali hanno raggiunto piena consapevolezza già dal primo lockdown” sottolinea Giuseppe Arciero, Head of Financial Institutions di Visa in Italia che aggiunge “Ecco perché, come parte integrante del nostro impegno nel sostenere le piccole imprese italiane, abbiamo selezionato 4 partner strategici del settore per dotare piccole e microimprese locali di strumenti semplici e di veloce implementazione, che le rendano immediatamente operative online e pronte a beneficiare dei vantaggi dei pagamenti elettronici”.

4 toolkit digitali per agevolare pagamenti innovativi

Un prezzo speciale per Pay By Link di Axerve, soluzione che permette di offrire ai clienti un modo di pagare semplice e veloce attraverso l’invio di un’e-mail che contiene un link di pagamento – che dura solo 48 ore – o mostrando sul display del proprio dispositivo un codice QR. Il cliente verrà poi re-indirizzato alla pagina di pagamento dove potrà inserire i dati della sua carta di credito in tutta sicurezza, proprio come su un sito di eCommerce. Iniziativa disponibile al seguente link.

Nel caso di Shopify, la piattaforma per realizzare il proprio negozio online facile da utilizzare, flessibile e completamente personalizzabile, PMI ed esercenti locali potranno accedere a 14 giorni di free trial e gratuitamente a uno dei 3 corsi di formazione on demand per imparare a costruire, gestire o promuovere il proprio eCommerce. Iniziativa disponibile al seguente link.

Gratuito invece il piano base di Vidra, piattaforma per la creazione di un eCommerce che offre tutti i servizi necessari a portare il proprio business online senza competenze tecniche o di design: dalla configurazione del sito alla gestione del magazzino e delle spedizioni, all’accettazione dei pagamenti con carta di credito. Iniziativa disponibile al seguente link.

Infine, l’ultimo accordo è quello con SumUp, la fintech che abilita gli esercenti all’accettazione dei pagamenti digitali nel punto vendita, in mobilità o nelle consegne a domicilio, sia tramite lettori di carte portatili a zero costi fissi, che con una suite di servizi accessori mirati a digitalizzare i piccoli business e a portarli online come i Pagamenti via Link, il Negozio Online e la fatturazione digitale. Iniziativa disponibile al seguente link.

Il costante supporto di Visa alle PMI europee

Questa iniziativa si inserisce all’interno del più ambio programma di sostegno alla digitalizzazione delle PMI lanciato da Visa con l’obiettivo di supportare 8 milioni di piccole imprese ed esercenti locali a livello europeo, la spina dorsale dell’economia globale che rappresentano oltre il 90% delle aziende di tutto il mondo, contribuendo dal 50 al 60% dell’occupazione globale.

Per sostenerle in questo momento di particolare difficoltà, Visa fornisce un supporto canalizzato in alcune aree strategiche, tra cui: lo sviluppo di sistemi di pagamento evoluti che rispondano alle nuove esigenze di sicurezza, immediatezza e semplicità; la sensibilizzazione dei consumatori circa l’importanza di sostenere gli esercenti locali attraverso i propri acquisti; il sostegno al processo di digitalizzazione e di adozione dei pagamenti digitali, per dare continuità alle attività di business e rendere le PMI e gli esercenti locali più competitivi, in Italia e all’estero.