Satispay attiva il nuovo servizio per consegna e ritiro a distanza

Il nuovo servizio Satispay "Consegna e Ritiro" offre immediata visibilità ai negozi che effettuano consegne a domicilio o ritiri in negozio e semplifica il pagamento degli ordini in totale sicurezza. Nei mesi di maggio e aprile sarà disponibile gratuitamente agli esercenti [...]

Claudia Costa

L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus impone ai commercianti, dai più piccoli ai più grandi, di modificare in tempi quanto mai rapidi le abitudini di vendita per accogliere le nuove esigenze dei consumatori che necessitano di ricevere i propri acquisti direttamente a casa o di ritirarli in negozio, senza soffermarsi all’interno degli ambienti o in lunghe code.

E’ da questo presupposto che nasce il servizio Consegna e Ritiro di Satispay che, con due differenti opzioni Consegna a domicilio e Prenota e ritira, permette agli esercenti di ricevere gli ordini telefonicamente, richiedere e accettare i pagamenti tramite applicazione, semplificando così le operazioni di ritiro e di consegna. I negozianti godono di una visibilità immediata della propria attività, inserita nella lista dei negozi dell’app Satispay e contrassegnata con la categoria di appartenenza per comunicare alla community la modalità di acquisto che offre.

Satispay accelera su due nuove modalità di commercio a distanza

Consegna e Ritiro è disponibile gratuitamente per gli esercenti per i mesi di aprile e maggio e fa parte di un più ampio servizio Satispay pensato per permettere ai negozianti di dare visibilità alla propria attività attraverso servizi smart. L’obiettivo è quello di creare fin da subito una rete di negozi aderenti al servizio su tutto il territorio nazionale, per riuscire a rendere disponibile questa funzionalità agli utenti nel minor tempo possibile.

Agli utenti basterà aprire l’app di Satispay, selezionare una delle due categorie, scegliere il negozio più vicino alla propria abitazione che fornisce il servizio, telefonare al numero nella scheda dell’attività e procedere all’ordine. Una volta concluso, il negoziante potrà inviare al cliente, direttamente dalla sua applicazione Satispay Business, la richiesta di pagamento con l’importo e la specifica dei beni acquistati. Alla ricezione della conferma di pagamento da parte del cliente, il negoziante potrà preparare l’ordine, consegnarlo in sicurezza o attenderne il ritiro presso il proprio negozio senza alcun contatto per il pagamento.