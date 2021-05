La rateizzazione dei pagamenti online di Klarna aumenta conversioni e ricavi 

La partnership tra la società svedese specializzata in servizi di pagamento e l'azienda di consulenza strategica FiloBlu permetterà agli utenti finali di suddividere i pagamenti online in 3 rate, senza interessi e in piena sicurezza, offrendo ai brand la possibilità di beneficiare di un incremento medio del carrello del 40% [...]

L’avvio della collaborazione consentirà alle aziende che già si affidano a FiloBlu, società di consulenza strategica che guida i brand nello sviluppo di un business sostenibile e verso la piena maturità digitale, di integrare Klarna, società fintech svedese che fornisce servizi finanziari online, tra le opzioni di pagamento online consentendo ai clienti che acquistano sui canali e-commerce la possibilità di suddividere i pagamenti in tre rate, addebitate ogni 30 giorni, senza interessi e senza commissioni e ai brand retailer la possibilità di beneficiare di un rialzo medio del carrello stimato al 40%.

Come spiega Christian Nucibella, CEO & Founder di FiloBlu “Uno dei punti cardine del modello di business di FiloBlu è lo sviluppo di una shopping experience customer centric, che permetta a ogni singolo brand-cliente di rafforzare la relazione con il consumatore finale sui diversi touchpoint. La nuova funzionalità sviluppata da Klarna va proprio in questa direzione, consentendo di poter fidelizzare ulteriormente la clientela – e quindi portare ad un aumento dei tassi di conversione e dei ricavi – e fornendo allo stesso tempo una soluzione sicura e vantaggiosa” i retailer, infatti, ricevono l’intero pagamento all’atto della transazione, mentre i pagamenti rateali vengono gestiti da Klarna direttamente con gli utenti.

La possibilità di dilazionare i pagamenti per un check-out assicurato

Altra Running, Frau e Peuterey, pur avendo adottato da poco la soluzione, hanno già registrato un incremento del numero di articoli acquistati dai consumatori per ogni singolo ordine. Nel 2021, la società di consulenza strategica attende un importante adesione da parte dei suoi clienti alla nuova funzionalità aggiuntiva Klarna, la cui implementazione per molti di loro è già in corso di sviluppo.

Del resto, come dimostrano i dati di Klarna, i merchant che offrono la possibilità di rateizzare i pagamenti senza interessi aggiuntivi beneficiano mediamente di un incremento significativo del valore medio degli ordini. Inoltre, una recente ricerca Klarna evidenzia che il 54% degli italiani sarebbe più propenso a fare acquisti online se avesse la possibilità di dilazionare il pagamento, mentre quasi la metà degli utenti che hanno utilizzato la funzionalità “Paga in 3 rate” afferma che non avrebbe finalizzato l’acquisto qualora Klarna non fosse stata presente tra le opzioni in fase di checkout.