Cofidis introduce una soluzione per il pagamento dilazionato nell’e-commerce

PagoDIL di Cofidis sbarca nel canale e-commerce: la soluzione, ribattezzata PagoDIL Ecommerce, permetterà di dilazionare il pagamento di un acquisto effettuato online, permettendo al contempo ai partner di incassare immediatamente la somma dovuta. La soluzione è stata sperimentata in Italia finora da alcuni partner di Cofidis su siti di e-commerce specializzati, che hanno così potuto abbinare la possibilità di dilazionare il pagamento di acquisto alle altre forme di pagamento proposte (carte di credito, Apple Pay, Paypal, bonifico bancario e così via. PagoDIL Ecommerce è progettato per garantire una estrema semplicità nella procedura e, soprattutto, una velocità di risposta circa l’esito della richiesta. In modo tale da non incidere negativamente nella fase di check-out di un acquisto online, normalmente quella più critica per la finalizzazione, dove spesso oltre il 50% degli utenti abbandona la navigazione.

La soluzione di Cofidis prevede infatti una risposta in tempo reale: nella fase di check-out si procede con la scelta del servizio di dilazione, si inseriscono le informazioni richieste (dati personali, documento di identità, tessera sanitaria e Iban), si scattano con lo smartphone le foto dei due documenti richiesti (documento di identità e tessera sanitaria) si inserisce il codice di verifica ricevuto via Sms e si riceve l’esito in tempo reale.In questa fase di test il nuovo servizio PagoDIL è stato apprezzato dalla clientela online, tanto che quasi un acquisto su due si è concluso con la dilazione del pagamento dell’acquisto effettuato. In un momento in cui l’ecommerce italiano sta correndo, anche per via della crisi legata al Coronavirus, Cofidis aggiunge così un tassello che potrà contribuire ulteriormente allo sviluppo del comparto. «Ricordo che il Gruppo Cofidis Participation è stato scelto – aggiunge Luca Giacoma-Caire, Chief Marketing Officer di Cofidis Italia – quale partner ufficiale della piattaforma di e-commerce per eccellenza, Amazon, in Francia dal 2017 e Spagna dal 2019, offrendo soluzioni di rateizzazione degli acquisti su Amazon».