Le commissioni POS con Qonto partono dallo 0,8% per le transazioni con carte consumer europee, mentre il prezzo dei terminali parte da 99 euro più IVA: l’offerta è dedicata a professionisti, commercianti e imprese che vogliono integrare gli incassi con il conto aziendale.
Qonto propone due dispositivi, Pocket e Pro, acquistabili online dai clienti con un conto business attivo.
La soluzione Qonto combina pagamenti elettronici, riconciliazione automatica e disponibilità dei fondi dal giorno lavorativo successivo, con costi variabili in base alla tipologia di carta utilizzata.
Indice degli argomenti
POS Pocket e POS Pro di Qonto: caratteristiche e destinatari
I due terminali offerti da Qonto rispondono a esigenze operative differenti.
- Il modello Pocket, da 99 euro più IVA, pesa 170 grammi e ha un design compatto, adatto a professionisti itineranti, taxi, ambulanti e artigiani. Il dispositivo arriva già configurato e consente di iniziare a incassare dopo l’accensione.
- Il POS Pro costa 199 euro più IVA, pesa 495 grammi e integra una stampante per gli scontrini. È pensato soprattutto per negozi, bar, ristoranti e hotel con volumi di vendita elevati.
Per i nuovi clienti, entrambi i modelli prevedono tre mesi gratuiti del servizio Qonto.
Come funzionano commissioni e accredito degli incassi
La tariffa standard delle commissioni per i POS di Qonto è dello 0,8% per le transazioni B2C con carte europee. Sale al 2,6% per le carte extra-UE e per le transazioni B2B. Il costo effettivo dipende quindi dalla composizione dei pagamenti ricevuti e non soltanto dal volume complessivo degli incassi.
Un altro elemento operativo riguarda i tempi di liquidazione: gli importi arrivano sul conto aziendale entro il giorno lavorativo successivo. La riconciliazione automatica collega inoltre ogni pagamento alla vendita, riducendo le attività manuali. La dashboard consente di controllare entrate, uscite, fatture, spese e liquidità da un’unica schermata.
Quanto costa il POS Qonto: prezzi e tariffe a confronto
La struttura dei costi distingue l’acquisto iniziale del dispositivo dalle commissioni applicate alle transazioni.
Non sono previsti canoni periodici di noleggio del terminale, ma resta da considerare il canone del conto aziendale.
|Voce di costo
|POS Pocket
|POS Pro
|Prezzo di acquisto
|99 € + IVA
|199 € + IVA
|Canone di noleggio
|Nessuno
|Nessuno
|Commissioni carte consumer UE
|0,8%
|0,8%
|Commissioni carte extra-UE e B2B
|2,6%
|2,6%
|Accredito degli incassi
|Entro il giorno lavorativo successivo
|Entro il giorno lavorativo successivo
|Promozione nuovi clienti
|3 mesi di Qonto gratis
|3 mesi di Qonto gratis
Il risparmio dipende dalle commissioni applicate dal fornitore attuale e dal mix di carte utilizzate. L’esempio del calcolatore disponibile nell’offerta considera 15.000 euro di transazioni mensili, un importo medio di 45 euro e una tariffa attuale dell’1,5% più 0,10 euro per operazione. In questo scenario, il risparmio stimato raggiunge 1.669 euro annui.
La stima utilizza un mix composto per il 95% da carte consumer europee e per il 5% da carte business o extra-UE. Il risultato può cambiare in base alle transazioni effettive.
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