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Conto aziendale Finom con IBAN italiano in 24 ore: 5 per cento di interesse sulla giacenza e fino a 650 euro di bonus

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Il conto aziendale offre un rendimento promozionale del 5% annuo sulla giacenza per cinque mesi, bonifici SEPA gratuiti per sei mesi e un bonus fino a 650 euro. L’offerta è valida per i nuovi conti aperti entro il 31 ottobre 2026, con specifiche condizioni di utilizzo

Pubblicato il 21 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Conto aziendale Finom
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Conto aziendale Finom: i 3 punti chiave

  • Offerta Finom: 5% annuo per cinque mesi su giacenze fino a 200.000 euro, bonus fino a 650 euro e IBAN italiano disponibile in 24 ore; per nuovi clienti.
  • Bonus legato al piano: 350 euro per Solo/Basic/Smart, 650 euro per Pro/Grow/Custom; per ottenerlo serve spendere oltre 1.000 euro/mese nei primi due mesi.
  • Servizi: carte fisiche/virtuali, contabilità e fatturazione elettronica, pagamenti F24/pagoPA, integrazioni e bonifici internazionali; include sei mesi di bonifici SEPA gratuiti ma non è un conto bancario.
Riassunto generato con AI

Un rendimento del 5% annuo sulla liquidità aziendale per cinque mesi, un bonus di benvenuto fino a 650 euro e un IBAN italiano disponibile in 24 ore: è l’offerta del Conto aziendale Finom, che combina remunerazione della giacenza e strumenti digitali per la gestione finanziaria delle imprese.

L’iniziativa di Finom è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 ottobre 2026.

La proposta di Finom comprende anche sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e senza limiti, con un conto accessibile a partire da zero euro al mese.

Apri il conto aziendale di Finom

Come funziona il rendimento del 5% sulla giacenza del conto aziendale di Fimon

Il principale vantaggio economico del conto aziendale di Finom riguarda gli interessi sulla liquidità aziendale. Tutti i piani prevedono un tasso promozionale annuo del 5% per cinque mesi, applicabile fino a 200.000 euro di giacenza. Terminata la promozione, si applica il tasso standard previsto dal piano, che varia dallo 0,5% al 2,25% annuo per le opzioni con condizioni indicate.

Il rendimento è quindi temporaneo e va valutato in relazione alla liquidità effettivamente mantenuta sul conto. È inoltre importante precisare che il prodotto remunerato non costituisce un conto bancario, né un investimento o un prodotto di risparmio.

Bonus fino a 650 euro: quali sono le condizioni

L’importo del premio offerto da Finom dipende dal piano sottoscritto: 350 euro per Solo, Basic e Smart, oppure 650 euro per Pro, Grow e Custom. Per riceverlo, occorre spendere oltre 1.000 euro al mese in transazioni con una carta idonea durante i primi due mesi.

Il bonus non è quindi automatico: richiede un volume minimo di spesa e risulta più interessante per le imprese che sostengono già uscite aziendali sufficienti a rispettare la soglia prevista.

Come funzionano pagamenti, fatturazione e gestione delle spese

La piattaforma integra strumenti di contabilità, fatturazione elettronica e gestione del team. Le carte fisiche e virtuali consentono di controllare le spese dei collaboratori, impostare limiti di utilizzo e monitorare le transazioni in tempo reale.

Sono inoltre disponibili pagamenti F24, pagoPA e MAV/RAV, oltre a funzionalità per bonifici internazionali e integrazioni con software contabili. L’apertura avviene interamente online, mentre l’IBAN italiano è indicato come disponibile entro 24 ore.

Quanto costa il conto aziendale Finom

I canoni cambiano in base alle funzionalità incluse. La tabella riassume i prezzi mensili riportati per i diversi piani, le tariffe annuali indicate e le condizioni promozionali.

PianoCosto mensileMensile con pagamento annualeTasso standardBonus
Solo0 €0 €0,5%350 €
Basic21 €17 €1,25%350 €
Smart45 €37 €1,5%350 €
Pro149 €119 €2%650 €
Grow339 €249 €2,25%650 €
CustomPersonalizzatoPersonalizzatoPersonalizzato650 €

Tutti i piani prevedono il 5% annuo promozionale per cinque mesi e sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e senza limiti.

La convenienza complessiva dipende dal canone scelto, dalla liquidità disponibile e dalla capacità di rispettare le condizioni per il bonus.

Apri il conto aziendale di Finom
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