Un rendimento del 5% annuo sulla liquidità aziendale per cinque mesi, un bonus di benvenuto fino a 650 euro e un IBAN italiano disponibile in 24 ore: è l’offerta del Conto aziendale Finom, che combina remunerazione della giacenza e strumenti digitali per la gestione finanziaria delle imprese.

L’iniziativa di Finom è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 ottobre 2026.

La proposta di Finom comprende anche sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e senza limiti, con un conto accessibile a partire da zero euro al mese.

Come funziona il rendimento del 5% sulla giacenza del conto aziendale di Fimon

Il principale vantaggio economico del conto aziendale di Finom riguarda gli interessi sulla liquidità aziendale. Tutti i piani prevedono un tasso promozionale annuo del 5% per cinque mesi, applicabile fino a 200.000 euro di giacenza. Terminata la promozione, si applica il tasso standard previsto dal piano, che varia dallo 0,5% al 2,25% annuo per le opzioni con condizioni indicate.

Il rendimento è quindi temporaneo e va valutato in relazione alla liquidità effettivamente mantenuta sul conto. È inoltre importante precisare che il prodotto remunerato non costituisce un conto bancario, né un investimento o un prodotto di risparmio.

Bonus fino a 650 euro: quali sono le condizioni

L’importo del premio offerto da Finom dipende dal piano sottoscritto: 350 euro per Solo, Basic e Smart, oppure 650 euro per Pro, Grow e Custom. Per riceverlo, occorre spendere oltre 1.000 euro al mese in transazioni con una carta idonea durante i primi due mesi.

Il bonus non è quindi automatico: richiede un volume minimo di spesa e risulta più interessante per le imprese che sostengono già uscite aziendali sufficienti a rispettare la soglia prevista.

Come funzionano pagamenti, fatturazione e gestione delle spese

La piattaforma integra strumenti di contabilità, fatturazione elettronica e gestione del team. Le carte fisiche e virtuali consentono di controllare le spese dei collaboratori, impostare limiti di utilizzo e monitorare le transazioni in tempo reale.

Sono inoltre disponibili pagamenti F24, pagoPA e MAV/RAV, oltre a funzionalità per bonifici internazionali e integrazioni con software contabili. L’apertura avviene interamente online, mentre l’IBAN italiano è indicato come disponibile entro 24 ore.

Quanto costa il conto aziendale Finom

I canoni cambiano in base alle funzionalità incluse. La tabella riassume i prezzi mensili riportati per i diversi piani, le tariffe annuali indicate e le condizioni promozionali.

Piano Costo mensile Mensile con pagamento annuale Tasso standard Bonus Solo 0 € 0 € 0,5% 350 € Basic 21 € 17 € 1,25% 350 € Smart 45 € 37 € 1,5% 350 € Pro 149 € 119 € 2% 650 € Grow 339 € 249 € 2,25% 650 € Custom Personalizzato Personalizzato Personalizzato 650 €

Tutti i piani prevedono il 5% annuo promozionale per cinque mesi e sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e senza limiti.

La convenienza complessiva dipende dal canone scelto, dalla liquidità disponibile e dalla capacità di rispettare le condizioni per il bonus.