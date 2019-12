Tink: la piattaforma di Open Banking svedese arriva in Italia

Claudia Costa

Tink arriva in Italia con l’apertura di un headquarter a Milano e la nomina di Marie Johansson come Country Manager. Già attiva in 14 mercati e svedese di nascita, Tink è una delle principali piattaforme di Open Banking in Europa che offre ai propri clienti (banche, fintech e startup) la possibilità di accesso e condivisione dei dati transazionali di proprietà dei principali attori dell’ecosistema bancario. Il risultato sono servizi digitali intelligenti per gli utenti finali e una customer experience realmente personalizzata.

In Italia, Tink offre ai propri clienti la possibilità di accesso ai dati di transazione dell’utente finale di dodici tra le principali banche del Paese, ossia Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Gruppo Credem, Fineco Bank, ING Direct, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, American Express, Revolut e Widiba.

A guidare l’espansione italiana di Tink sarà appunto Marie Johansson ha commentato la sua nomina a Country Manager di Tink per l’Italia: “Sono entusiasta di poter guidare l’espansione di Tink sul mercato italiano, una country strategica che si sta dimostrando interessata all’utilizzo della nostra tecnologia. Abbiamo già ricevuto molte richieste da parte delle banche italiane, la riprova di quanto questo mercato sia maturo. Siamo testimoni di una volontà di agire velocemente da parte delle banche italiane e siamo felici di riscontrare che l’Open Banking venga percepito come una risorsa per creare esperienze migliori per i propri clienti.”

I servizi finanziari offerti da Tink

Le soluzioni fornite da Tink vengono utilizzate per sviluppare servizi finanziari autonomi o per potenziare soluzioni già esistenti, questo attraverso un’unica API e una piattaforma cloud-based. Con 3.900 sviluppatori all’opera per sviluppare nuove soluzioni digitali, Tink è in grado di accedere ai dati finanziari di oltre 33 milioni di clienti finali in tutta Italia attraverso l’API PSD2 regolamentata.

Vantando clienti come PayPal, NatWest e BNP Paribas Fortis, Tink propone una suite di prodotti che si compone di quattro soluzioni principali, atte ad accelerare la trasformazione digitale:

Account Aggregation , che consente ai clienti di gestire i propri conti da un’unica applicazione;

, che consente ai clienti di gestire i propri conti da un’unica applicazione; Data Enrichment , che trasforma i dati grezzi in informazioni tangibili, estraendo il reale valore dai dati finanziari;

, che trasforma i dati grezzi in informazioni tangibili, estraendo il reale valore dai dati finanziari; Payment Initiation , che permette di effettuare pagamenti e trasferire denaro tra conti bancari di istituti diversi;

, che permette di effettuare pagamenti e trasferire denaro tra conti bancari di istituti diversi; Personal Finance Management, che offre ai clienti gli strumenti e le informazioni personalizzate di cui hanno bisogno per controllare meglio la propria vita finanziaria.

Tink è regolata e supervisionata dalla Swedish Financial Supervisory Authority e consente l’utilizzo della sua licenza PSD2 nei paesi in cui opera. Gli utilizzatori della tecnologia Tink possono sviluppare con la propria licenza o utilizzare la licenza PSD2 di Tink. I dati finanziari accessibili tramite la piattaforma di Tink sono resi disponibili solo previo consenso degli utenti finali.