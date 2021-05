Ecosistema Impresa: nuovi strumenti per favorire l’accesso al credito delle Pmi

Aumentano i servizi di Ecosistema Impresa, la piattaforma digitale per le PMI di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper, che in pochi mesi ha già raccolto l’adesione di 1500 imprese. In particolare per supportare gli imprenditori italiani e rispondere alle loro esigenze di liquidità, è stato potenziato il fronte finanziario, integrando sulla piattaforma l’offerta di società che propongono finanziamenti attraverso canali alternativi, a integrazione delle soluzioni bancari. Secondo PayTipper, i nuovi partner sono stati selezionati secondo criteri di affidabilità e innovazione e per la loro capacità di individuare soluzioni personalizzabili, semplici da usare, sicure e a costi contenuti. Più nel dettaglio, Ecosistema impresa mette a disposizione tre nuovi servizi:

Grazie a WeUnit Group, società di mediazione creditizia, iscritta OAM M28 presente in Italia con oltre 420 Consulenti del Credito attraverso gli istituti di credito convenzionati, tradizionali e fintech, diventa possibile aiutare le imprese a ottenere finanziamenti per le esigenze di sviluppo, consolidamento, acquisto di impianti e macchinari, automezzi, attrezzature, acquisto merci, la ristrutturazione di immobili, spese per programmi di ricerca e sviluppo, investimenti in pubblicità, acquisto brevetti e il reintegro della liquidità. Con AideXa, una fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, le partite Iva e le Pmi potranno richiedere il finanziamento X Instant, pensato per soddisfare qualsiasi bisogno immediato di liquidità, dal pagamento dei fornitori alla riduzione dei costi finanziari. Si possono chiedere fino a 100.000 euro da restituire in 12 rate mensili costanti. In 20 minuti si scopre la fattibilità dell’operazione, l’importo approvato e il tasso concesso e in caso di approvazione l’importo è accreditato sul conto corrente in 48 ore. Tutto questo è possibile grazie all’open banking che permette di condividere istantaneamente le informazioni sui movimenti dei conti correnti necessarie per erogare il finanziamento, senza nessuna fila allo sportello. Informazioni Commerciali e Recupero Crediti: grazie ad Advancing Trade e al servizio ATL Voice le PMI potranno richiedere con una chiamata dallo smartphone, senza connessione internet e da qualsiasi luogo, informazioni commerciali sulle imprese ed ottenere score semaforici di negatività e solvibilità sui propri clienti e potenziali, grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di ATL Voice, Athina, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. Inoltre, specificatamente per le esigenze di recupero dei crediti delle PMI, sono stati studiati pacchetti completi, che offrono la possibilità di recuperare il dovuto mediante soluzioni “tutto compreso”, a un costo certo e senza sorprese.

“Puntiamo a sostenere le imprese nei loro processi di gestione e di crescita con attività di finanziamento rapide, digitali e semplici. Sulla piattaforma, per rendere la community degli utenti registrati sempre più partecipativa, organizziamo webinar e corsi di formazione gratuiti e riserviamo loro promozioni e bonus dedicati” ha dichiarato Angelo Grampa, AD di PayTipper, controllata di Enel X.