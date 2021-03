Ecosistema impresa: arrivano nuovi strumenti per le Pmi

Su Ecosistema Impresa arrivano nuovi strumenti a sostegno delle attività dei piccoli imprenditori italiani, duramente messi alla prova dalla pandemia: la piattaforma di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper, ha ampliato l’offerta con soluzioni smart di qualità e completamente digitali nei segmenti della protezione aziendale, della vendita online e del marketing grazie alla collaborazione di nuovi partner. Più nel dettaglio i piccoli imprenditori, accedendo ad Ecosistema Impresa, potranno trovare diverse nuove tipologie di servizi: In ambito protezione del business grazie a cxLoyalty, società specializzata nel customer engagement e nel cybercaring, le PMI potranno attivare Breach Defence X, piattaforma web che offre una protezione dagli attacchi cyber. Attraverso la combinazione di analisi di vulnerabilità degli asset aziendali e personali, la ricerca di data breach nel dark web, strumenti di training dei dipendenti e di prevenzione del phishing e un servizio di Cyber Helpline, le imprese avranno la possibilità di rafforzarsi nelle fasi di prevenzione, monitoraggio e risoluzione del rischio cyber. Un altro servizio è Lokky, broker assicurativo digitale per le PMI, che offre a microimprese, professionisti e freelance soluzioni studiate su misura, attraverso una totale personalizzazione dei prodotti disponibili, eliminando coperture superflue e i relativi costi. L

Inoltre la insurtech Yolo, società italiana inclusa nella Insurtech100, permette di sottoscrivere in tempo reale i prodotti dei principali gruppi assicurativi con un’offerta basata sulle reali esigenze del cliente per adattarsi al suo stile di vita grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Internet of Things, Artificial Intelligence e ChatBot. Yolo completa l’offerta di protezione assicurativa per le aziende con coperture sulla malattia da Covid-19 e sulla tutela legale in caso di procedimenti civili e penali, in sede giudiziaria o extra-giudiziaria. In Ecosistema Impresa è presente anche l’offerta di Cribis, azienda specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali, che permette di ottenere un rapporto informativo sintetico che consente una valutazione rapida dell’impresa esaminata.

Sul punto di vista della Digitalizzazione del punto vendita, è stata rafforzata la partnership con il gruppo TeamSystem. In particolare, grazie alla app Ordina in Cloud, negozi e ristoranti possono vendere online e ricevere ordinazioni in tutta Italia, senza vincoli e costi di commissione sulle vendite, creando una vetrina digitale che permetta loro di proporre ai clienti in modo sicuro e personalizzato il menù dei prodotti e la gestione totalmente automatica del ciclo di vendita a distanza.

Sul fronte del Marketing, Ecosistema Impresa ora mette a disposizione il servizio di mobile marketing per le PMI grazie alla partnership con Skebby, realtà di riferimento nell’offerta di servizi professionali di mobile marketing & service. Skebby consente, tramite la propria piattaforma online o integrando il servizio nel proprio gestionale, di comunicare promozioni, eventi e appuntamenti tramite SMS, nonché di inviare SMS pubblicitari al pubblico target. Tutti questi nuovi servizi si aggiungono a quelli già lanciati lo scorso ottobre (finanziari e di digitalizzazione del business). A quattro mesi dal lancio, Ecosistema Impresa può già contare su 450 imprenditori registrati, che crescono a un ritmo di 60/70 a settimana.

“Con i nuovi servizi abbiamo fatto un ulteriore passo verso una comunità digitale in grado di supportare tutti i processi di gestione e di crescita delle Pmi, connettendo business e tecnologie intelligenti” ha dichiarato Angelo Grampa, Ad di PayTipper, controllata di Enel X. – E stiamo lavorando per portare a breve i prodotti di Enel nella piattaforma”.