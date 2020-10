PayTipper supporta la crescita delle Pmi con Ecosistema Impresa

In particolare, Ecosistema Impresa prevede tre diverse tipologie di soluzioni pensate per favorire la crescita e il rafforzamento dei processi di business delle imprese [...]

In un periodo non certo semplice per l’economia nazionale, PayTipper Gruppo Enel X metterà a disposizione una piattaforma digitale (Ecosistema Impresa), che si propone di supportare i piccoli e medi imprenditori che intendono ottimizzare i loro processi aziendali e avviare percorsi di crescita del business. Grazie a servizi flessibili, innovativi e tecnologici, sinora rimasti appannaggio soltanto delle grandi aziende. In particolare, Ecosistema Impresa prevede tre diverse tipologie di soluzioni pensate per rispondere ad altrettanti bisogni specifici delle imprese:

Disporre di Liquidità: grazie alle partnership siglate con October – piattaforma di finanziamento digitale per le PMI, che permette alle imprese di finanziare i propri progetti di crescita sia materiali che immateriali in modo rapido ed efficac – e Workinvoice – fintech pioniera nello scambio di crediti commerciali e oggi uno dei più rilevanti fornitori di servizi digitali per gli operatori della supply chain finance – le Pmi potranno anticipare l’incasso delle proprie fatture in maniera veloce e flessibile Ridurre il costo del finanziamento: Enel X ha individuato due partner per assicurare all’imprenditore il reale conseguimento di fondi pubblici, annullando le distanze e semplificando la complessità della Finanza Pubblica. Si tratta di Cribis– società del Gruppo CRIF specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi per la gestione del credito commerciale – mette a disposizione Cribis Radar, una piattaforma innovativa che aiuta a individuare finanziamenti agevolati e bandi di gara adatti a ogni realtà aziendale in modo semplice e immediato. Un ulteriore supporto arriva da Credit Data Research Italia – specializzata nella consulenza finanziaria in Italia, con una consulenza a 360°. Digitalizzare i processi di business: in quest’ottica è stata avviata una partnership con il gruppo TeamSystem, specializzato nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Grazie alla soluzione Cassa in Cloud, il gruppo TeamSystem permette la digitalizzazione del punto vendita: ogni tablet si può trasformare in un sistema di cassa dotato di tutte le funzionalità, per semplificare e migliorare la gestione di qualsiasi attività commerciale, dalla presa degli ordini alla fidelizzazione della clientela, dalla movimentazione del magazzino all’elaborazione di statistiche dedicate ad ogni punto vendita, dalla gestione dei corrispettivi telematici alla fatturazione elettronica. Un ulteriore strumento arriva proprio da Paytipper, che sul fronte dei pagamenti rafforza questo segmento di offerta con un Pos innovativo perfettamente integrato con la stessa soluzione di TeamSystem.

“I partner di Ecosistema Impresa sono società innovative e alcune sono protagonisti del Fintech. Li abbiamo selezionati per la loro capacità di soddisfare le esigenze delle Pmi in maniera mirata e personalizzabile, con prodotti smart, di qualità, flessibili e sostenibili, oltre che con modalità semplici, sicure, e tempi rapidi – ha dichiarato Angelo Grampa, Ad di PayTipper Gruppo Enel X. “La digitalizzazione è un fattore imprescindibile di sviluppo della nostra economia. La piattaforma rappresenta per noi un primo passo nella creazione di una comunità digitale in grado di supportare tutti i processi di gestione e di crescita delle Pmi, connettendo business e tecnologie intelligenti”.

“Ecosistema Impresa si arricchirà di nuove servizi – aggiunge Stefano Risoldi, Responsabile Enel X per lo sviluppo di servizi alle PMI. “Il nostro obiettivo è di soddisfare tre needs dell’imprenditore: la digitalizzazione dei processi aziendali, l’ottimizzazione della struttura finanziaria e della gestione dei rischi e la disponibilità di nuovi strumenti di crescita. Il tutto attraverso una nuova experience”.