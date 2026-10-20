NEWS

Lusso e servizi VIP a meno di 10 euro al mese: cosa offre davvero il conto Hype Premium

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Il conto Hype Premium costa 9,90 euro al mese e include una carta World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi gratuiti anche all’estero, coperture assicurative e accesso alle lounge aeroportuali. Ecco i servizi inclusi e le condizioni economiche da valutare

Pubblicato il 20 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Conto Hype
Aggiungi tra i preferiti su Google

Conto Hype Premium: i 3 punti chiave

  • Canone mensile di 9,90 euro include World Elite Mastercard, bonifici ordinari e istantanei gratuiti, prelievi gratuiti all’estero e pagamenti in valuta estera senza commissioni.
  • Servizi per viaggiatori: accesso a lounge aeroportuali, Fast Track e pacchetto assicurativo (ritardo aereo, bagagli, annullamento, assistenza medica, Cyber Risk) gestito da Wopta Assicurazioni.
  • Gestione spese e assistenza: SplitHYPE, fino a 20 Box, Radar, cashback fino al 10% con BuyOn e supporto via WhatsApp; la convenienza dipende dall’uso.
Riassunto generato con AI

Il conto Hype Premium costa 9,90 euro al mese e comprende una carta World Elite Mastercard, servizi dedicati ai viaggiatori e diverse coperture assicurative.

L’offerta di Hype si rivolge a chi desidera concentrare pagamenti, gestione del denaro e servizi accessori in un unico conto, con vantaggi che riguardano soprattutto le operazioni all’estero e gli spostamenti in aereo.

La proposta di Hype si distingue anche per l’assistenza tramite WhatsApp e per gli strumenti di gestione delle spese, mentre la convenienza effettiva dipende dall’utilizzo concreto delle funzionalità incluse.

Apri il Conto Hype Premium

Carta World Elite Mastercard e operazioni bancarie incluse

Il canone mensile di 9,90 euro equivale a una spesa annua di 118,80 euro. In cambio, il conto Hype include una carta World Elite Mastercard e permette di effettuare bonifici ordinari e istantanei gratuiti, oltre a prelievi gratuiti anche all’estero.

Sono inclusi anche i pagamenti in valuta estera senza commissioni, un vantaggio per chi acquista online da esercenti internazionali o viaggia fuori dall’area euro. La ricarica tramite bonifico è illimitata e gratuita; quella con un’altra carta o un wallet non prevede commissioni. Per le ricariche in contanti, invece, la tariffa è di 1,60 euro, entro il limite di 15.000 euro all’anno.

Il conto comprende inoltre pagamenti tramite PagoPA, CBILL e bollettini gratuiti. La promozione relativa a PagoPA, CBILL e bollo auto risulta valida fino al 31 dicembre 2026.

Lounge aeroportuali, Fast Track e assicurazioni compresi

La componente dedicata ai viaggi rappresenta uno degli elementi distintivi del piano Hype. Il conto include l’accesso alle lounge aeroportuali e il servizio Fast Track, che consente di usufruire dei percorsi prioritari negli aeroporti aderenti.

Il pacchetto assicurativo comprende protezione degli acquisti e contro il furto durante i prelievi ATM, riparazione degli elettrodomestici, assistenza medica d’urgenza in Italia e assistenza e spese mediche in viaggio. Sono comprese anche le coperture per ritardo aereo, bagagli e annullamento del viaggio, oltre alla tutela legale Cyber Risk.

Le coperture sono intermediate da Wopta Assicurazioni. Per conoscere massimali, esclusioni e condizioni di applicabilità occorre consultare la documentazione di polizza.

Come funzionano la gestione delle spese e l’assistenza

Sul fronte operativo, il conto mette a disposizione gli strumenti per scambiare denaro, dividere le spese tramite SplitHYPE e organizzare i risparmi attraverso fino a 20 Box. La funzione Radar offre l’analisi delle spese e la possibilità di collegare altri conti.

Il cashback può raggiungere il 10% sugli acquisti online, attraverso il servizio offerto in collaborazione con BuyOn. L’assistenza è disponibile via chat, email e WhatsApp. Nell’app si trovano inoltre un comparatore di servizi e offerte di credito tramite partner.

Quanto costa il conto Hype

La tabella riassume i principali costi dichiarati per il piano Premium, distinguendo il canone dalle operazioni incluse e dalle ricariche soggette a commissione.

VoceCosto o condizione
Canone mensile9,90 €
Costo annuo del canone118,80 €
Carta World Elite MastercardInclusa
Bonifici ordinari e istantaneiGratuiti
PrelieviGratuiti, anche all’estero
Pagamenti in valuta esteraGratuiti
Ricarica tramite bonificoIllimitata e gratuita
Ricarica con carta o walletGratuita
Ricarica in contanti1,60 €, fino a 15.000 € annui
Lounge aeroportualiIncluse
Fast TrackIncluso
Coperture assicurativeIncluse, secondo polizza

La convenienza dipende soprattutto dalla frequenza con cui si utilizzano i servizi inclusi. Chi viaggia spesso può valorizzare l’assenza di commissioni sui pagamenti in valuta estera, i prelievi gratuiti, le lounge aeroportuali e le coperture assicurative.

Per chi utilizza principalmente bonifici, pagamenti quotidiani e strumenti di risparmio, il confronto con i piani gratuiti o con canone inferiore diventa invece essenziale.

Apri il Conto Hype Premium
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Conto senza canone Crédit Agricole

  • News

    Crédit Agricole: conto senza canone con bonus fino a 250 euro, ecco come funziona l'offerta

    07 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto a canone zero Credem

  • News

    Digital onboarding e Wellbanking: come la solidità di Credem sfida le fintech con il conto Credem Link

    14 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto corrente online con Credem

  • News

    Credem conto online: canone zero, rendimento fino al 4% e premi fino a 250 euro

    28 Lug 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Revolut Business piani

  • NEWS

    Revolut Business, dai piani da Basic a Enterprise alle funzionalità avanzate

    05 Ott 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi