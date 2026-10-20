Il conto Hype Premium costa 9,90 euro al mese e comprende una carta World Elite Mastercard, servizi dedicati ai viaggiatori e diverse coperture assicurative.

L’offerta di Hype si rivolge a chi desidera concentrare pagamenti, gestione del denaro e servizi accessori in un unico conto, con vantaggi che riguardano soprattutto le operazioni all’estero e gli spostamenti in aereo.

La proposta di Hype si distingue anche per l’assistenza tramite WhatsApp e per gli strumenti di gestione delle spese, mentre la convenienza effettiva dipende dall’utilizzo concreto delle funzionalità incluse.

Carta World Elite Mastercard e operazioni bancarie incluse

Il canone mensile di 9,90 euro equivale a una spesa annua di 118,80 euro. In cambio, il conto Hype include una carta World Elite Mastercard e permette di effettuare bonifici ordinari e istantanei gratuiti, oltre a prelievi gratuiti anche all’estero.

Sono inclusi anche i pagamenti in valuta estera senza commissioni, un vantaggio per chi acquista online da esercenti internazionali o viaggia fuori dall’area euro. La ricarica tramite bonifico è illimitata e gratuita; quella con un’altra carta o un wallet non prevede commissioni. Per le ricariche in contanti, invece, la tariffa è di 1,60 euro, entro il limite di 15.000 euro all’anno.

Il conto comprende inoltre pagamenti tramite PagoPA, CBILL e bollettini gratuiti. La promozione relativa a PagoPA, CBILL e bollo auto risulta valida fino al 31 dicembre 2026.

Lounge aeroportuali, Fast Track e assicurazioni compresi

La componente dedicata ai viaggi rappresenta uno degli elementi distintivi del piano Hype. Il conto include l’accesso alle lounge aeroportuali e il servizio Fast Track, che consente di usufruire dei percorsi prioritari negli aeroporti aderenti.

Il pacchetto assicurativo comprende protezione degli acquisti e contro il furto durante i prelievi ATM, riparazione degli elettrodomestici, assistenza medica d’urgenza in Italia e assistenza e spese mediche in viaggio. Sono comprese anche le coperture per ritardo aereo, bagagli e annullamento del viaggio, oltre alla tutela legale Cyber Risk.

Le coperture sono intermediate da Wopta Assicurazioni. Per conoscere massimali, esclusioni e condizioni di applicabilità occorre consultare la documentazione di polizza.

Come funzionano la gestione delle spese e l’assistenza

Sul fronte operativo, il conto mette a disposizione gli strumenti per scambiare denaro, dividere le spese tramite SplitHYPE e organizzare i risparmi attraverso fino a 20 Box. La funzione Radar offre l’analisi delle spese e la possibilità di collegare altri conti.

Il cashback può raggiungere il 10% sugli acquisti online, attraverso il servizio offerto in collaborazione con BuyOn. L’assistenza è disponibile via chat, email e WhatsApp. Nell’app si trovano inoltre un comparatore di servizi e offerte di credito tramite partner.

Quanto costa il conto Hype

La tabella riassume i principali costi dichiarati per il piano Premium, distinguendo il canone dalle operazioni incluse e dalle ricariche soggette a commissione.

Voce Costo o condizione Canone mensile 9,90 € Costo annuo del canone 118,80 € Carta World Elite Mastercard Inclusa Bonifici ordinari e istantanei Gratuiti Prelievi Gratuiti, anche all’estero Pagamenti in valuta estera Gratuiti Ricarica tramite bonifico Illimitata e gratuita Ricarica con carta o wallet Gratuita Ricarica in contanti 1,60 €, fino a 15.000 € annui Lounge aeroportuali Incluse Fast Track Incluso Coperture assicurative Incluse, secondo polizza

La convenienza dipende soprattutto dalla frequenza con cui si utilizzano i servizi inclusi. Chi viaggia spesso può valorizzare l’assenza di commissioni sui pagamenti in valuta estera, i prelievi gratuiti, le lounge aeroportuali e le coperture assicurative.

Per chi utilizza principalmente bonifici, pagamenti quotidiani e strumenti di risparmio, il confronto con i piani gratuiti o con canone inferiore diventa invece essenziale.