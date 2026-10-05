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Revolut Business, dai piani da Basic a Enterprise alle funzionalità avanzate

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Revolut Business propone quattro livelli di servizio, da Basic a Enterprise, con costi mensili da 10 euro e strumenti per pagamenti, gestione delle spese, POS, cambio valuta, tesoreria e integrazioni aziendali

Pubblicato il 5 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Revolut Business piani
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Revolut Business, piani: i 3 punti chiave

  • Quattro piani: Basic (€10/mese), Grow (€35), Scale (€125) e Enterprise; tutti con abbonamento mensile, differiscono per limiti, commissioni e funzionalità.
  • Limiti operativi e soglie: bonifici nazionali 10/100/1.000/personalizzati; cambio valuta €1.000/€15.000/€60.000 (oltre soglia commissione 0,6%). Rendimenti e tesoreria per piani superiori.
  • Servizi e pagamenti: conti multivaluta, carte aziendali, controlli, POS e e-commerce; Terminale Revolut €189, Lite Terminal €139; commissioni da 0,8%+€0,02 fisiche e 1%+€0,20 online; API Business.
Riassunto generato con AI

I piani di Revolut Business coprono diverse esigenze aziendali con quattro formule: Basic da 10 euro al mese, Grow da 35 euro, Scale da 125 euro ed Enterprise con prezzo personalizzato.

L’offerta di Revolut Business mette insieme servizi bancari, pagamenti, carte aziendali, gestione delle spese e strumenti per gli esercenti, con soglie operative che aumentano passando ai livelli superiori.

Tutti i piani di Revolut Business prevedono un abbonamento mensile. Le differenze riguardano soprattutto limiti, commissioni e funzionalità disponibili.

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Soglie differenti per i quattro piani di Revolut Business

Revolut Business distingue i servizi soprattutto attraverso i limiti operativi.

  • Basic comprende 10 bonifici nazionali gratuiti al mese e 5 esteri senza commissioni.
  • Grow sale rispettivamente a 100 e 25.
  • Scale arriva a 1.000 bonifici nazionali e 25 esteri.
  • Enterprise prevede condizioni personalizzate.

Anche il cambio valuta segue soglie crescenti: 1.000 euro per Basic, 15.000 euro per Grow e 60.000 euro per Scale, al tasso interbancario durante l’orario di mercato. Oltre la soglia si applica una commissione dello 0,6%.

Carte, spese e controllo aziendale

Tutti i livelli includono conti multivaluta, carte aziendali fisiche e virtuali, pagamenti in oltre 150 valute e controlli sulle carte.

Le formule superiori aggiungono autorizzazioni personalizzate, gestione degli accessi, ordini di acquisto, bozze di spesa e strumenti di analisi.

Come funzionano i POS e i pagamenti per gli esercenti

Revolut Business integra anche strumenti per accettare pagamenti.

  • Il Terminale Revolut costa 189 euro una tantum e combina POS, stampante ed eSIM.
  • Il Lite Terminal costa invece 139 euro.

Sono disponibili anche Tap to Pay su iPhone, Revolut Pay, link di pagamento, fatture, abbonamenti e strumenti per l’e-commerce.

Le commissioni per le transazioni fisiche partono dallo 0,8% più 0,02 euro, mentre quelle online partono dall’1% più 0,20 euro. Le condizioni dipendono dal piano.

Quanto costano i piani Revolut Business

Il confronto tra canone, soglie gratuite e funzionalità messi a disposizione dei piani di Revolut Business permette di valutare il costo effettivo del conto.

PianoCanone mensileCambio gratuitoBonifici nazionali gratuitiBonifici esteri gratuiti
Basic10 €1.000 €105
Grow35 €15.000 €10025
Scale125 €60.000 €1.00025
EnterprisePersonalizzatoPersonalizzatoPersonalizzatoPersonalizzato

Tesoreria e integrazioni nei piani superiori

I piani superiori includono anche strumenti di tesoreria. Il conto deposito prevede un rendimento annuo variabile dell’1,55% su Grow, del 2% su Scale e del 2,25% su Enterprise. Sono inoltre disponibili ordini limite, stop e Forward FX.

Sul fronte tecnologico, Revolut Business offre integrazioni con software contabili, piattaforme HR e applicazioni aziendali. Grow, Scale ed Enterprise includono anche le API Business per automatizzare pagamenti ed emissione di carte.

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