I piani di Revolut Business coprono diverse esigenze aziendali con quattro formule: Basic da 10 euro al mese, Grow da 35 euro, Scale da 125 euro ed Enterprise con prezzo personalizzato.
L’offerta di Revolut Business mette insieme servizi bancari, pagamenti, carte aziendali, gestione delle spese e strumenti per gli esercenti, con soglie operative che aumentano passando ai livelli superiori.
Tutti i piani di Revolut Business prevedono un abbonamento mensile. Le differenze riguardano soprattutto limiti, commissioni e funzionalità disponibili.
Indice degli argomenti
Soglie differenti per i quattro piani di Revolut Business
Revolut Business distingue i servizi soprattutto attraverso i limiti operativi.
- Basic comprende 10 bonifici nazionali gratuiti al mese e 5 esteri senza commissioni.
- Grow sale rispettivamente a 100 e 25.
- Scale arriva a 1.000 bonifici nazionali e 25 esteri.
- Enterprise prevede condizioni personalizzate.
Anche il cambio valuta segue soglie crescenti: 1.000 euro per Basic, 15.000 euro per Grow e 60.000 euro per Scale, al tasso interbancario durante l’orario di mercato. Oltre la soglia si applica una commissione dello 0,6%.
Carte, spese e controllo aziendale
Tutti i livelli includono conti multivaluta, carte aziendali fisiche e virtuali, pagamenti in oltre 150 valute e controlli sulle carte.
Le formule superiori aggiungono autorizzazioni personalizzate, gestione degli accessi, ordini di acquisto, bozze di spesa e strumenti di analisi.
Come funzionano i POS e i pagamenti per gli esercenti
Revolut Business integra anche strumenti per accettare pagamenti.
- Il Terminale Revolut costa 189 euro una tantum e combina POS, stampante ed eSIM.
- Il Lite Terminal costa invece 139 euro.
Sono disponibili anche Tap to Pay su iPhone, Revolut Pay, link di pagamento, fatture, abbonamenti e strumenti per l’e-commerce.
Le commissioni per le transazioni fisiche partono dallo 0,8% più 0,02 euro, mentre quelle online partono dall’1% più 0,20 euro. Le condizioni dipendono dal piano.
Quanto costano i piani Revolut Business
Il confronto tra canone, soglie gratuite e funzionalità messi a disposizione dei piani di Revolut Business permette di valutare il costo effettivo del conto.
|Piano
|Canone mensile
|Cambio gratuito
|Bonifici nazionali gratuiti
|Bonifici esteri gratuiti
|Basic
|10 €
|1.000 €
|10
|5
|Grow
|35 €
|15.000 €
|100
|25
|Scale
|125 €
|60.000 €
|1.000
|25
|Enterprise
|Personalizzato
|Personalizzato
|Personalizzato
|Personalizzato
Tesoreria e integrazioni nei piani superiori
I piani superiori includono anche strumenti di tesoreria. Il conto deposito prevede un rendimento annuo variabile dell’1,55% su Grow, del 2% su Scale e del 2,25% su Enterprise. Sono inoltre disponibili ordini limite, stop e Forward FX.
Sul fronte tecnologico, Revolut Business offre integrazioni con software contabili, piattaforme HR e applicazioni aziendali. Grow, Scale ed Enterprise includono anche le API Business per automatizzare pagamenti ed emissione di carte.
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