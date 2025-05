Conto corrente per giovani e studenti, guida ai migliori

I conti correnti per giovani under 35 disponibili sono spesso disponibili con canone e operazioni online gratuiti o agevolati. Solitamente viene fornita anche una carta di debito gratuita per prelievi.

Il punto forte di questi conti per giovani è rappresentato dalle app mobile intuitive.

Le banche, infatti, dedicano molta attenzione alle loro app per smartphone, offrendo funzionalità per gestire il conto, effettuare pagamenti e monitorare le spese. Inoltre, molti istituti offrono vantaggi aggiuntivi con sconti, cashback su acquisti o tassi di interesse sulla giacenza.

Conto corrente per giovani: panoramica opzioni disponibili

In generale, in Italia, l’offerta di conti correnti per giovani è piuttosto variegata e mirata a soddisfare le necessità di una clientela giovane e digitalizzata. Ecco una panoramica delle caratteristiche comuni e delle opzioni disponibili:

Bonifici online gratuiti: Molti conti offrono la possibilità di effettuare bonifici online gratuiti, rendendo più semplice e conveniente la gestione delle finanze personali. Promozioni e offerte speciali: Le banche spesso offrono promozioni speciali per incentivare l’apertura di nuovi conti tra i giovani, come sconti su altre commissioni bancarie o premi di benvenuto.

Vantaggi di un conto corrente per under 30

Un conto corrente per under 30 offre una serie di vantaggi pensati specificamente per le esigenze e le disponibilità economiche dei giovani, come:

Spese operative agevolate o gratuite: Giroconti, prelievi ATM, pagamenti con carta di debito e ricariche telefoniche;

Carta di debito gratuita: L'emissione e il canone annuo della carta di debito sono quasi sempre inclusi e gratuiti;

Assenza di costi di apertura e chiusura: Generalmente, l'apertura e la chiusura del conto non comportano spese;

Interessi attivi: Alcuni conti per giovani offrono un tasso di interesse (anche se variabile) sulle somme depositate, permettendo di ottenere un piccolo guadagno sulla liquidità.

Alcuni conti per giovani offrono un tasso di interesse (anche se variabile) sulle somme depositate, permettendo di ottenere un piccolo guadagno sulla liquidità. Apertura online semplice e veloce: Molti conti possono essere aperti comodamente online in pochi passaggi, spesso tramite SPID o videochiamata, senza la necessità di recarsi in filiale;

Supporto per i pagamenti digitali: Solitamente i conti supportano i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, facilitando i pagamenti tramite smartphone.

Solitamente i conti supportano i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, facilitando i pagamenti tramite smartphone. Educazione finanziaria: Alcuni istituti offrono risorse o strumenti

Migliori conti correnti per giovani nel 2025

Ecco alcune delle soluzioni migliori disponibili in Italia come conti correnti per giovani.

Mediolanum SelfyConto

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che si presenta come una soluzione pensata per una gestione autonoma del denaro tramite sito web e app.

Caratteristiche principali

Canone: Generalmente gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti;

Generalmente gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti; Offerta per giovani (Under 30): Il canone di tenuta conto è gratuito fino al compimento dei 30 anni ;

Il canone di tenuta conto è ; Canone azzerabile (Over 30): Anche per chi ha superato i 30 anni, il canone può essere azzerato a partire dal secondo anno accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500€ al mese con le carte associate al conto. Questa condizione di azzeramento del canone e dei bonifici ordinari e istantanei è spesso valida fino a specifiche date promozionali (valido fino al 31/12/2027);

Anche per chi ha superato i 30 anni, il canone può essere azzerato a partire dal secondo anno accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500€ al mese con le carte associate al conto. Questa condizione di azzeramento del canone e dei bonifici ordinari e istantanei è spesso valida fino a specifiche date promozionali (valido fino al 31/12/2027); Carta di debito: Inclusa e gratuita per il primo anno. Solitamente è una carta Mastercard contactless realizzata in materiale ecosostenibile. Permette prelievi e pagamenti in Italia e all’estero, con possibilità di attivare notifiche in tempo reale;

Inclusa e gratuita per il primo anno. Solitamente è una carta Mastercard contactless realizzata in materiale ecosostenibile. Permette prelievi e pagamenti in Italia e all’estero, con possibilità di attivare notifiche in tempo reale; Prelievi ATM: Gratuiti in area Euro;

Gratuiti in area Euro; Bonifici SEPA: Gratuiti online, sia ordinari che istantanei;

Gratuiti online, sia ordinari che istantanei; Altre operazioni online: Generalmente gratuite operazioni come addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche;

Generalmente gratuite operazioni come addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche; Versamenti e prelievi: Possibilità di effettuare versamenti e prelievi (di contante e assegni) presso gli sportelli e gli ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo, presso gli uffici postali e i punti vendita Mooney convenzionati;

Possibilità di effettuare versamenti e prelievi (di contante e assegni) presso gli sportelli e gli ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo, presso gli uffici postali e i punti vendita Mooney convenzionati; Wallet digitali: Supporta i principali wallet digitali come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per pagamenti con smartphone;

Supporta i principali wallet digitali come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per pagamenti con smartphone; Funzionalità app: L’app Mediolanum permette di gestire il conto, effettuare pagamenti, monitorare spese, visualizzare il PIN della carta, bloccare temporaneamente la carta in caso di smarrimento, e accedere a servizi come SelfyCredit Instant per prestiti personali;

L’app Mediolanum permette di gestire il conto, effettuare pagamenti, monitorare spese, visualizzare il PIN della carta, bloccare temporaneamente la carta in caso di smarrimento, e accedere a servizi come SelfyCredit Instant per prestiti personali; Promozioni: Periodicamente possono essere attive promozioni aggiuntive, come buoni regalo Amazon per l’accredito dello stipendio o per un certo volume di spese con la carta.

Fineco Under 30

Fineco 4.8 Istituto Bancario: FinecoBank App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS fino a 30 anni Costo Prelievo ATM: GRATIS (0,80€ per importi fino a 99€) Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Fineco Under 30 è il conto corrente offerto da Fineco Bank dedicato ai giovani fino al compimento dei 30 anni.

Caratteristiche principali

Canone gratuito: Il canone mensile di gestione del conto è generalmente azzerato fino al compimento dei 30 anni ;

Il canone mensile di gestione del conto è generalmente ; Carta di debito gratuita: Viene inclusa una carta di debito Fineco Card Debit gratuita, utilizzabile per prelievi e pagamenti sia online che fisici, nei circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e VISA Debit;

Viene inclusa una carta di debito Fineco Card Debit gratuita, utilizzabile per prelievi e pagamenti sia online che fisici, nei circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e VISA Debit; Prelievi Bancomat gratuiti (con condizioni): I prelievi di contante con la carta di debito sono gratuiti in Italia presso tutti gli ATM del circuito BANCOMAT® per importi superiori a 99 euro. Per prelievi di importo inferiore, potrebbe essere applicata una commissione (solitamente 0,80 euro);

I prelievi di contante con la carta di debito sono gratuiti in Italia presso tutti gli ATM del circuito BANCOMAT® per importi euro. Per prelievi di importo inferiore, potrebbe essere applicata una commissione (solitamente 0,80 euro); Bonifici SEPA gratuiti: I bonifici SEPA in euro, effettuati online, sono gratuiti. Potrebbero esserci costi per bonifici verso paesi extra-SEPA o per operazioni allo sportello (se disponibili);

I bonifici SEPA in euro, effettuati online, sono gratuiti. Potrebbero esserci costi per bonifici verso paesi extra-SEPA o per operazioni allo sportello (se disponibili); Versamenti: I versamenti di contanti e assegni sono generalmente gratuiti presso gli ATM evoluti UniCredit;

I versamenti di contanti e assegni sono generalmente gratuiti presso gli ATM evoluti UniCredit; Wallet digitali: Supporto per i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

ING conto Arancio

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS (attivando modulo zero limiti) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

ING offre diverse opzioni di conto corrente tra cui il Conto Corrente Arancio. In particolare, ING propone principalmente due versioni del suo conto corrente.

Conto corrente Arancio Light: con canone mensile zero. Include gratuitamente la carta di debito Mastercard e i bonifici SEPA, anche istantanei. Per altri servizi, come i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa, è prevista una commissione (attualmente 0,95 euro per operazione). Questa versione è pensata per chi utilizza principalmente le operazioni online e con carta.

Conto corrente Arancio Più: canone mensile di 5 euro che può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione con causale specifica (ABI 27 o ABI 27P) oppure avendo entrate mensili (anche cumulative) di almeno 1.000 euro sul conto. Con il canone azzerato (o pagando i 5 euro), sono inclusi gratuitamente i prelievi con carta di debito in Italia e in Europa, i bonifici SEPA (anche istantanei), i pagamenti di bollettini, CBILL e pagoPA, e la possibilità di avere una Carta di Credito Mastercard Gold con canone gratuito (sotto specifiche condizioni di spesa o con Pagoflex attivo).

I giovani possono beneficiare delle condizioni generali offerte da ING.

Azzeramento del canone: Un giovane fino a 35 anni che ha un reddito da lavoro (anche part-time o tirocinio) può facilmente azzerare il canone di Conto Corrente Arancio Più accreditando lo stipendio, ottenendo così tutti i vantaggi inclusi (prelievi gratuiti, bonifici gratuiti, ecc.) senza costi. Anche in caso di entrate inferiori a 1000 euro mensili, la versione Light offre un canone zero, pur con alcune limitazioni sui prelievi.

Un giovane fino a 35 anni che ha un reddito da lavoro (anche part-time o tirocinio) può facilmente azzerare il canone di accreditando lo stipendio, ottenendo così tutti i vantaggi inclusi (prelievi gratuiti, bonifici gratuiti, ecc.) senza costi. Anche in caso di entrate inferiori a 1000 euro mensili, la versione offre un canone zero, pur con alcune limitazioni sui prelievi. Promozioni temporanee: ING periodicamente lancia promozioni per i nuovi clienti, che possono includere bonus all’apertura del conto o tassi di interesse vantaggiosi sul conto deposito Conto Arancio (che può essere aperto contestualmente al conto corrente).

ING periodicamente lancia promozioni per i nuovi clienti, che possono includere bonus all’apertura del conto o tassi di interesse vantaggiosi sul conto deposito Conto Arancio (che può essere aperto contestualmente al conto corrente). Carta di debito gratuita: In entrambe le versioni di Conto Corrente Arancio, la carta di debito Mastercard è inclusa gratuitamente, il che è un vantaggio per i giovani che spesso utilizzano questa modalità di pagamento.

Revolut, conto per giovani

Revolut Standard 4.5 Istituto Bancario: Revolut Bank UAB App Mobile / Internet Banking: si Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 200€/mese, poi 2% Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo sportello: n.d. APRI IL TUO CONTO

Revolut offre servizi bancari come conti correnti, carte di debito (MasterCard o Visa), cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer.

Revolut ha un conto pensato per utenti tra i 6 e i 17 anni che aiuta a gestire il denaro in modo indipendente e sicuro. I genitori possono supervisionare il conto. Inoltre, offre anche un conto deposito senza vincoli che permette ai più giovani di far fruttare i propri risparmi con interessi accreditati quotidianamente. I tassi di interesse variano a seconda del piano Revolut dei genitori.

Piani Revolut

Standard: Gratuito, con funzionalità base per la gestione del denaro;

Gratuito, con funzionalità base per la gestione del denaro; Plus: A pagamento (3,99 euro/mese), offre vantaggi aggiuntivi come limiti di spesa all’estero più alti e assicurazioni sugli acquisti;

A pagamento (3,99 euro/mese), offre vantaggi aggiuntivi come limiti di spesa all’estero più alti e assicurazioni sugli acquisti; Premium: A pagamento (9,99 euro/mese), ideale per chi viaggia, con tassi di interesse migliori e invio di denaro all’estero senza limiti;

A pagamento (9,99 euro/mese), ideale per chi viaggia, con tassi di interesse migliori e invio di denaro all’estero senza limiti; Metal: A pagamento (15,99 euro/mese), per chi cerca vantaggi esclusivi come assicurazione di viaggio e limiti più alti;

A pagamento (15,99 euro/mese), per chi cerca vantaggi esclusivi come assicurazione di viaggio e limiti più alti; Ultra: A pagamento (45 euro/mese), offre vantaggi eccezionali, come accesso illimitato alle aree lounge degli aeroporti.

Credit Agricole, Conto Next Under 35

Crèdit Agricole Under 35 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis i primi 2 anni; poi 2€/mese Costo Prelievo ATM: Gratis; 2,10€ su ATM di altre banche Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: 500.000 € APRI IL TUO CONTO

Credit Agricole è un gruppo bancario cooperativo internazionale con una forte presenza in Italia. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi per privati, famiglie, imprese e agricoltori.

Credit Agricole dedica particolare attenzione ai giovani e agli under 35 con diverse offerte specifiche. A partire dal conto corrente “Next Under 35” pensato appositamente per i giovani. Solitamente offre canone zero per il conto e la carta di debito per un periodo determinato (spesso fino al compimento dei 35 anni) e comprende la carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per i primi 2 anni. Prevede la possibilità di ricevere buoni regalo all’apertura del conto e al verificarsi di determinate condizioni (come l’accredito dello stipendio o spese con la carta) e gli sconti sul canone del conto corrente anche dopo i 35 anni al verificarsi di determinate condizioni (come l’accredito di stipendio o la sottoscrizione di altri prodotti).

Altra soluzione di Credit Agricole è CartaConto Teen, carta prepagata con IBAN pensata per i minori, ideale per iniziare a gestire il denaro con la supervisione dei genitori. Aprendo un conto online per sé e richiedendo la CartaConto Teen per un figlio si possono ricevere ulteriori buoni regalo.

Conti correnti gratuiti: cosa offrono e come ottenerli

Molte banche online o banche tradizionali con una forte presenza digitale offrono conti correnti gratuiti come strategia per acquisire nuovi clienti riducendo i costi operativi delle filiali fisiche.

Solitamente l’apertura avviene interamente online tramite il sito web o l’app della banca. È spesso necessario fornire un documento d’identità valido, il codice fiscale e seguire la procedura guidata, che può includere una videochiamata per la verifica dell’identità o l’utilizzo dello SPID. L’apertura può avvenire anche in filiale presentando un documento d’identità che attesti l’età. Spesso è richiesta la residenza in Italia.

Inoltre, alcune banche offrono la gratuità del canone al verificarsi di determinate condizioni l’accredito dello stipendio, il mantenimento di un saldo minimo, l’utilizzo frequente della carta o la sottoscrizione di altri prodotti.

In ogni caso la legge italiana attraverso il Testo unico Bancario prevede l’esistenza di un conto di base ideato per ampliare l’inclusione finanziaria e che offre un numero limitato di operazioni gratuite o a basso costo ed è pensato per persone con esigenze bancarie minime o in situazioni di vulnerabilità economica.

È, quindi, necessario fare richiesta specifica presso la banca, dichiarando di rientrare nelle categorie previste dalla legge.

Inoltre è utile sapere che le banche lanciano periodicamente promozioni che includono la gratuità del canone per un periodo limitato (es. i primi 6 mesi, 1 anno) per i nuovi clienti.

Cosa verificare prima di scegliere un conto gratuito

Condizioni per la gratuità: Assicurarsi di comprendere appieno le condizioni necessarie per mantenere la gratuità del conto (es. accredito stipendio, età, apertura online);

Assicurarsi di comprendere appieno le condizioni necessarie per mantenere la gratuità del conto (es. accredito stipendio, età, apertura online); Costi per operazioni specifiche: Verificare se ci sono commissioni per operazioni non standard o che si utilizzano frequentemente (es. prelievi presso altre banche, bonifici extra SEPA, ricariche con carta di credito);

Verificare se ci sono commissioni per operazioni non standard o che si utilizzano frequentemente (es. prelievi presso altre banche, bonifici extra SEPA, ricariche con carta di credito); Limitazioni operative: Alcuni conti gratuiti potrebbero avere limiti sul numero di operazioni gratuite mensili o importi massimi per i prelievi;

Alcuni conti gratuiti potrebbero avere limiti sul numero di operazioni gratuite mensili o importi massimi per i prelievi; Servizi inclusi: Controllare quali servizi sono inclusi (es. carta di debito, internet banking, app mobile) e se ci sono costi per servizi aggiuntivi.



Differenze tra conto tradizionale e conto online

La principale distinzione tra un conto corrente tradizionale e un conto online risiede nella modalità di interazione e gestione.

Un conto tradizionale si appoggia prevalentemente su una rete fisica di filiali offrendo la possibilità di recarsi in uno sportello per effettuare operazioni, ricevere consulenza diretta e interagire di persona con il personale bancario. Questo tipo di conto spesso comporta costi di gestione più elevati, giustificati dalla manutenzione delle strutture fisiche e del personale.

Al contrario, un conto online elimina quasi completamente la necessità di interazioni fisiche. Tutte le operazioni, dall’apertura alla gestione quotidiana, avvengono tramite piattaforme digitali come siti web e applicazioni mobili.

Questo modello operativo consente alle banche online di ridurre significativamente i costi, traducendosi spesso in canoni inferiori o nulli e commissioni più competitive per le operazioni. Sebbene l’assistenza clienti sia comunque disponibile, essa avviene prevalentemente attraverso canali digitali come chat, email o telefono.

La comodità e la flessibilità di poter gestire il proprio denaro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite un dispositivo connesso a internet rappresentano un vantaggio fondamentale del conto online. Tuttavia, per chi preferisce un contatto umano diretto e la possibilità di risolvere problematiche complesse di persona, il conto tradizionale può ancora rappresentare la scelta preferibile.

Come scegliere il conto corrente più adatto alle proprie esigenze

Scegliere il conto corrente più adatto alle proprie esigenze richiede una valutazione attenta di diversi fattori legati alle abitudini finanziarie e alle necessità specifiche dell’individuo.

Innanzitutto la persona deve analizzare attentamente come gestisce il proprio denaro. Si affida principalmente a pagamenti digitali con carta o smartphone? Preleva spesso contante agli sportelli? Effettua frequentemente bonifici, magari anche istantanei? Ha bisogno di servizi aggiuntivi come la domiciliazione delle utenze, l’accredito dello stipendio o la gestione di investimenti?

Un altro aspetto cruciale è la frequenza con cui la persona utilizza i servizi bancari. Se effettua poche operazioni al mese e preferisce la gestione online, un conto online con canone zero e operazioni base gratuite potrebbe essere la soluzione ideale. Al contrario, se ha bisogno di recarsi spesso in filiale, effettuare molte operazioni o richiedere consulenza di persona, un conto tradizionale con una buona rete di sportelli potrebbe essere più appropriato, pur tenendo conto dei potenziali costi maggiori.

È importante che la persona consideri attentamente i costi associati al conto. Dovrebbe verificare il canone mensile o annuo, le commissioni per i prelievi presso sportelli di altre banche o all’estero, i costi per i bonifici (soprattutto quelli istantanei o extra SEPA), le spese per la carta di credito (se necessaria) e altri eventuali oneri. Oggi, molte banche offrono conti a zero spese o con condizioni agevolate per determinate categorie (come i giovani), quindi è consigliabile che egli esplori attentamente queste opzioni.

La persona dovrebbe valutare la qualità e la comodità dei servizi digitali. Se preferisce gestire il proprio conto tramite smartphone e computer, l’app mobile e l’internet banking devono essere intuitivi, funzionali e sicuri. È utile che egli controlli le recensioni degli utenti e, se possibile, provi le versioni demo delle app per farsi un’idea.

Se l’individuo viaggia spesso o effettua acquisti in valuta estera, è necessario che verifichi le condizioni per le operazioni internazionali. Alcuni conti offrono commissioni ridotte o tassi di cambio più vantaggiosi per prelievi e pagamenti all’estero.

Infine la persona non deve sottovalutare l’assistenza clienti. Sebbene egli possa preferire la gestione online, è importante sapere di poter contare su un supporto efficiente in caso di necessità. È consigliabile che verifichi i canali di contatto disponibili (telefono, email, chat) e, se possibile, cerchi recensioni sull’efficacia del servizio clienti.