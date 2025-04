Sempre più italiani – studenti, lavoratori, freelance e famiglie – scelgono di aprire un conto online: un’operazione che oggi si può concludere in pochi minuti, da casa o dallo smartphone, senza file e né burocrazia.

A renderlo possibile sono le nuove procedure digitali adottate da banche tradizionali e operatori fintech, che permettono di attivare un conto corrente online con la già nota identificazione via SPID a cui si aggiunge, grazie al recente Regolamento EIDAS2 sull’identità digitale, anche la video identificazione.

Dopo la procedura identificativa remota si ricevere l’IBAN immediatamente e si può iniziare a usarlo nello stesso giorno. Il tutto con condizioni economiche spesso più vantaggiose rispetto alle offerte allo sportello.

I vantaggi di aprire un conto corrente online

A differenza dell’apertura in filiale, la procedura per aprire un conto online ti permette di:

Registrarti in autonomia, senza limiti di orario, da casa o ovunque tu sia.

Ricevere subito l’IBAN e iniziare a operare anche in giornata.

Accedere a condizioni promozionali dedicate, spesso riservate solo a chi apre il conto via web.

Gestire tutto da app: bonifici, carte, notifiche in tempo reale, blocco e sblocco della carta, pagamenti con Apple Pay o Google Pay.

Risparmiare sulle spese di gestione: molti conti online sono gratuiti o con canone azzerabile.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di monitorare le spese, impostare limiti, ricevere assistenza via chat, e in alcuni casi anche gestire investimenti, assicurazioni o prestiti, senza mai dover entrare in una filiale.

Aprire un conto online oggi non significa solo comodità, ma anche maggiore trasparenza e una gestione bancaria più semplice e personalizzata. È un’opzione concreta per chi vuole un conto su misura, attivo in tempi brevi e adatto a uno stile di vita sempre più digitale.

Confronto tra principali offerte di conti online in Italia

L’offerta di conti online in Italia è oggi estremamente diversificata. Alcuni istituti puntano su costi ridotti e operatività smart, altri combinano tecnologie digitali con il supporto di una rete fisica di filiali. Altri ancora offrono vantaggi specifici come cashback, carte virtuali immediate o tassi promozionali su conti deposito.

Prima di scegliere tra le tante soluzioni affidabili e competitive è necessario prestare attenzione a:

Costi di apertura e gestione

Tempi di attivazione

Promozioni in corso

Qualità dell’app e dei servizi accessori

Conto online BPER Banca: personalizzabile e semplice

Conto Online BPER On Demand 4.0 Istituto Bancario: BPER App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS per Under 35 Costo Prelievo ATM: GRATIS presso ATM del gruppo BPER Costo Bonifici: GRATIS Servizi allo sportello: sì APRI IL TUO CONTO

Conto Smart di BPER è un conto corrente pensato per chi desidera una soluzione semplice, personalizzabile e completamente gestibile anche online, con in più la possibilità di appoggiarsi a una rete fisica di filiali presenti su tutto il territorio.

La banca promuove un’apertura ibrida: online o in filiale, lasciando al cliente la possibilità di scegliere il canale più comodo. Il conto è adatto sia a clienti giovani che a chi cerca un rapporto tradizionale con la banca, ma con strumenti digitali evoluti.

Ecco cosa offre Conto Smart:

Canone base di 2 euro al mese, azzerabile fino a 0 euro se si attivano determinati servizi (es. accredito stipendio, attivazione domiciliazioni, uso della carta).

Carta di debito internazionale gratuita (Carta BPER Card Debit), abilitata a pagamenti contactless e online, compatibile con Google Pay e Apple Pay.

Apertura online disponibile, con identificazione digitale e firma elettronica. In alternativa, è possibile aprirlo in filiale.

App BPER Banca per gestione conto, bonifici, notifiche push, operazioni rapide, blocco/sblocco carta.

Accesso a tutti i principali strumenti di pagamento: bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, CBILL, PagoPA, ricariche telefoniche.

Rete di oltre 1.700 filiali e ATM in Italia, per chi desidera supporto fisico.

Il conto può essere personalizzato tramite “Moduli Servizi”, che permettono di aggiungere strumenti come carta di credito, carnet assegni, servizi di consulenza o pacchetti extra (a pagamento), rendendolo flessibile e adatto a esigenze diverse.

BPER Smart si posiziona come una soluzione intermedia tra la praticità dei conti online e l’affidabilità di un servizio con presenza sul territorio. Ideale per chi vuole aprire un conto online ma senza rinunciare al contatto umano, soprattutto in caso di necessità.

I vantaggi di SelfyConto online di Banca Mediolanum

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum, pensato per chi cerca un’esperienza completamente digitale, ma con l’affidabilità di un grande gruppo bancario. L’apertura si effettua online da smartphone o computer, in pochi minuti, tramite SPID o video identificazione.

Il conto offre una gestione completa via app e un’interfaccia intuitiva per monitorare saldo, spese, bonifici, carte e pagamenti in tempo reale. È una delle soluzioni più apprezzate da chi desidera aprire un conto online con rapidità, trasparenza e funzionalità evolute.

Ecco i principali vantaggi di SelfyConto:

Canone gratuito per il primo anno, poi 3,75 euro/mese, azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con accredito dello stipendio o spese mensili pari ad almeno 500€.

Carta di debito internazionale Mastercard inclusa, gratuita il primo anno (poi 10€/anno), utilizzabile anche in versione digitale dal giorno dell’apertura.

Pagamenti contactless e da mobile: compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay.

Bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, così come F24, MAV, RAV, SDD, CBILL e PagoPA.

Prelievi gratuiti in euro, per importi pari o superiori a 100€.

Promozione attiva: fino al 5 maggio 2025, buono Amazon.it da 100 euro per chi accredita lo stipendio o spende almeno 500 euro/mese per 3 mesi consecutivi.

Assicurazione multirischi Nexi gratuita inclusa, per la protezione degli acquisti effettuati con la carta.

Attraverso l’app Mediolanum, disponibile su tutti gli store, si accede anche a servizi complementari come:

SelfyCredit Instant per prestiti personali in tempo reale

SelfyShop per finanziamenti a tasso zero su prodotti selezionati

SelfyCare per polizze viaggio, animali, salute o progetti di vita

SelfyConto si distingue per la completa autonomia operativa, la sostenibilità (la carta è in PVC riciclato) e un’ampia gamma di servizi integrabili, rendendolo una delle scelte più solide per chi vuole aprire un conto online in modo rapido, flessibile e sicuro.

La proposta di Fineco: piattaforma unica

Fineco 4.4 Istituto Bancario: FinecoBank App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 3,95€ mensili azzerabili Costo Prelievo ATM: GRATIS (0,80€ per importi fino a 99€) Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Fineco è una delle soluzioni più affidabili per chi desidera aprire un conto online combinando gestione bancaria, servizi finanziari e consulenza in un’unica piattaforma. Il conto è attivabile al 100% da remoto, con riconoscimento via SPID o webcam, e l’IBAN viene rilasciato immediatamente dopo la verifica dell’identità.

Si tratta di una scelta solida per chi cerca un conto evoluto, operativo fin da subito, con accesso diretto a strumenti di investimento, trading e risparmio gestito.

Ecco i principali vantaggi del conto Fineco:

Apertura completamente online, da sito o app, con riconoscimento digitale (SPID o webcam).

IBAN disponibile anche in giornata e carta virtuale attivabile subito per i pagamenti digitali.

Canone gratuito per il primo anno, successivamente 3,95€/mese azzerabile con accredito stipendio o patrimonio ≥ 20.000€.

Carta di debito internazionale gratuita, utilizzabile anche da smartphone con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Prelievi gratuiti da 99€ in su da qualsiasi ATM in area euro.

Operatività completa inclusa: bonifici SEPA ordinari e istantanei, F24, bollettini, MAV, RAV, CBILL, PagoPA, ricariche telefoniche.

App Fineco tra le più evolute sul mercato, per il controllo del conto, la gestione delle spese, notifiche, investimenti, prestiti, assicurazioni e trading.

Un punto di forza è l’integrazione con l’area “Banking + Investing”: il cliente può accedere dallo stesso account a servizi bancari e consulenziali, con una visione completa del proprio patrimonio, accessibile anche da app.

Fineco è particolarmente indicata per chi desidera aprire un conto online versatile, già pronto per l’uso quotidiano ma con una marcia in più in termini di funzionalità finanziarie avanzate.

Gli sconti di Conto Hype

HYPE 4.3 Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: Nessuno APRI IL TUO CONTO

Conto Hype è una delle soluzioni più agili e immediate per chi vuole aprire un conto online senza burocrazia, direttamente dal proprio smartphone. La procedura richiede pochi minuti, non serve SPID e l’identificazione avviene tramite selfie e documento, interamente via app.

Disponibile in più versioni (Start, Next e Premium), il conto si adatta a profili diversi: dal primo conto per giovani e studenti fino a chi cerca limiti più elevati e funzionalità avanzate.

Ecco cosa offre Conto Hype nella versione base e oltre:

Conto Hype Start a zero spese fisse, con IBAN italiano, carta virtuale gratuita e carta fisica inviata senza costi.

Apertura online in pochi minuti, senza SPID né appuntamenti, tramite app mobile.

Pagamenti contactless e mobile con carta Mastercard compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Bonifici SEPA gratuiti, ricariche via app, invio e ricezione di denaro tra utenti Hype.

Funzionalità smart di gestione: notifiche push, categorizzazione delle spese, risparmi automatici, obiettivi, cashback attivi.

Possibilità di upgrade ai piani Next (2,90€/mese) o Premium (9,90€/mese) per avere limiti più alti, prelievi gratuiti ovunque, carta personalizzabile, assicurazioni e supporto prioritario.

Il conto si attiva in meno di 10 minuti e offre accesso immediato a IBAN e carta virtuale, utilizzabile subito per pagamenti online o da smartphone. Le versioni superiori includono anche pacchetti assicurativi viaggio, copertura acquisti e accesso a investimenti digitali.

Conto Hype è la soluzione ideale per chi cerca una gestione snella, mobile-first, e la libertà di iniziare subito con zero spese e zero complicazioni.

Le soluzioni di Crédit Agricole: conto online a zero spese

Crédit Agricole Online 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS (per i primi 9 mesi/under 35/accredito stipendio o pensione) Costo Prelievo ATM: GRATIS, su ATM extra gruppo: 2,10 € Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Il Conto Online Crédit Agricole è pensato per chi cerca una gestione digitale completa ma non vuole rinunciare alla possibilità di avere un consulente dedicato, anche da remoto. L’apertura può avvenire online, in pochi passaggi, con riconoscimento via SPID o video selfie, e consente di accedere immediatamente al conto, con carta di debito abilitata ai pagamenti contactless e digital wallet.

La proposta è arricchita da bonus attivi e zero spese iniziali, se si apre il conto entro le scadenze promozionali attualmente in vigore.

Ecco i principali vantaggi:

Canone gratuito per chi apre il conto entro l’8 giugno 2025.

Carta di debito Crédit Agricole Visa inclusa, abilitata a contactless, pagamenti online e compatibile con Apple Pay e Google Pay.

50€ di Welcome Bonus in buoni regalo (Amazon, Ikea, Zalando, Trenitalia, Esselunga) per chi:

apre il conto online inserendo un codice promozionale partner;

sottoscrive la carta di debito Visa;

effettua almeno una transazione entro 60 giorni.

Altri 50€ di bonus se accrediti stipendio o pensione entro il 30 giugno 2025.

Fino a 50€ extra con una spesa cumulativa di almeno 1.000€ tramite la carta.

Promozione “Porta un amico”: fino a 200€ in buoni Amazon.it (50€ per ogni amico che apre il conto, massimo 4 amici).

App Crédit Agricole Italia per gestione completa del conto, notifiche in tempo reale, bonifici, PagoPA, CBILL, F24 e blocco carta in un tap.

Accesso al Conto Deposito per tassi promozionali fino al 2,50% annuo lordo a 3 mesi.

Il grande punto di forza del conto Crédit Agricole è l’integrazione tra digitale e consulenza: puoi fare tutto da app, ma hai sempre la possibilità di interagire con un gestore dedicato, via chat, telefono o in filiale. Per chi vuole aprire un conto online senza rinunciare alla relazione personale, è una delle scelte più solide in Italia.

Le offerte di ING: conto online con attivazione immediata

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

ING propone una formula combinata che unisce Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, pensata per chi cerca un conto corrente operativo e, allo stesso tempo, vuole mettere a frutto i propri risparmi senza vincoli. L’attivazione avviene online in pochi passaggi, con identificazione via SPID o video selfie.

Questa soluzione è perfetta per chi vuole aprire un conto online con attivazione immediata, accesso da app e un tasso promozionale competitivo sul deposito.

Ecco i punti principali dell’offerta ING:

Apertura completamente online, anche tramite SPID, da sito o app.

Conto Corrente Arancio in due versioni:

Light: canone gratuito, operatività base;

Più: 5€/mese, azzerabile con accredito stipendio o entrate mensili ≥ 1.000€.

Conto Arancio (deposito) con tasso lordo 4% per 12 mesi, fino a 100.000€, senza obbligo di vincolo o accredito stipendio.

Carta di debito Mastercard gratuita, contactless e compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Attivazione veloce: IBAN subito disponibile, operatività bancaria immediata.

Funzionalità integrate: bonifici SEPA, bollettini, PagoPA, MAV, RAV, F24, gestione abbonamenti, collegamento con altri conti bancari.

App ING tra le più premiate: notifiche push, gestione limiti, carte virtuali, spese e saldo sempre aggiornati.

Promozione “Invita un amico” attiva fino al 31 luglio 2025: ricevi un buono Amazon.it da 50 euro per ogni amico che apre un conto, fino a un massimo di 500 euro.

L’offerta ING si distingue per la semplicità di attivazione, il doppio prodotto (conto corrente + deposito) e la trasparenza operativa.

Come scegliere il miglior conto online per le tue esigenze

L’ampia offerta di conti digitali oggi disponibile può sembrare una risorsa, ma rischia anche di generare confusione. Aprire un conto online è facile, ma scegliere quello giusto richiede attenzione a più fattori. Ogni utente ha esigenze diverse: chi cerca un conto operativo per lo stipendio, chi vuole gestire le spese personali, chi è attento alle promozioni e chi ha bisogno di integrare servizi come investimenti, prestiti o assicurazioni.

Ecco i principali aspetti da considerare prima di scegliere:

Valuta i costi e le commissioni

Anche i conti online a zero spese possono nascondere costi “secondari” se non usati con criterio. Controlla sempre:

Il canone mensile: è gratuito? È azzerabile? Dopo quanto tempo si attiva?

Le commissioni sui prelievi, soprattutto all’estero o su importi bassi.

Costi per bonifici istantanei, ricariche, operazioni extra-UE o in valuta estera.

Le condizioni dopo il primo anno: molte offerte prevedono costi ridotti solo in promozione.

Confronta i servizi offerti

Un buon conto online deve essere comodo da usare e adatto alla tua operatività quotidiana. Verifica:

Quali strumenti sono inclusi: carta fisica e virtuale, bonifici SEPA, F24, pagamento bollettini, gestione SDD, ecc.

Funzionalità digitali avanzate: gestione delle spese da app, risparmio automatico, notifiche push, cashback, analisi dei movimenti.

Compatibilità con portafogli digitali: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay.

Servizi aggiuntivi: prestiti personali, assicurazioni, investimenti, accesso a conti deposito.

Valutare questi elementi ti aiuta a evitare sorprese e a scegliere il conto realmente adatto al tuo stile di vita, evitando di dover cambiare banca dopo pochi mesi.

Guida passo passo per aprire un conto online

Aprire un conto online è un’operazione semplice, ma richiede alcuni passaggi precisi che vanno seguiti con attenzione. La buona notizia è che, rispetto all’apertura tradizionale in filiale, non servono appuntamenti, né moduli cartacei: basta avere i documenti giusti e uno smartphone o un computer connesso a internet.

Vediamo nel dettaglio cosa ti serve e come funziona il processo.

Documentazione necessaria per aprire un conto online

Per aprire un conto online in Italia, le banche devono verificare la tua identità. Ecco cosa ti verrà richiesto:

Documento di identità valido: carta d’identità, passaporto o patente (in corso di validità, fronte e retro leggibili).

Codice fiscale o tessera sanitaria.

Un indirizzo email attivo e un numero di cellulare per ricevere i codici di conferma.

In alcuni casi: SPID per l’identificazione, oppure la disponibilità a registrare un breve video selfie via app.

Alcuni istituti possono richiedere ulteriori dati se si superano determinate soglie di operatività (es. per finalità antiriciclaggio), ma nella maggior parte dei casi bastano i documenti sopra indicati.

Il processo di registrazione online

La procedura varia leggermente da banca a banca, ma segue uno schema ormai consolidato:

Accesso al sito o all’app della banca scelta e selezione della voce “Apri conto”.

Compilazione dei dati personali richiesti.

Caricamento dei documenti richiesti (foto fronte/retro e, se previsto, video selfie).

Identificazione: tramite SPID, webcam con operatore oppure sistema automatizzato.

Firma digitale del contratto tramite codice OTP inviato via SMS o email.

Attivazione: l’IBAN viene generato subito dopo la verifica. In molti casi, la carta virtuale è attiva immediatamente, mentre quella fisica arriva via posta in pochi giorni.

Il tutto può durare da 5 a 15 minuti, a seconda della rapidità della procedura e della qualità della connessione.

Consigli utili per una gestione efficiente del conto online

Aprire un conto online è solo il primo passo. Per sfruttarne al massimo i vantaggi, è fondamentale imparare a gestirlo in modo consapevole ed efficace. I conti digitali offrono grande autonomia, ma richiedono anche attenzione quotidiana per evitare errori, costi inattesi o problemi di sicurezza.

Ecco alcuni consigli utili per usare al meglio il tuo nuovo conto:

1. Attiva tutte le notifiche

Le app bancarie permettono di ricevere notifiche push per ogni movimento: accrediti, addebiti, pagamenti, bonifici. Attivarle ti aiuta a:

Tenere traccia in tempo reale delle operazioni

Intercettare subito eventuali transazioni sospette

Avere sempre sotto controllo saldo e spese

2. Personalizza i limiti della carta

Quasi tutte le carte di debito e credito abbinate ai conti online permettono di impostare:

Limiti di spesa giornalieri o mensili

Abilitazione/disabilitazione per pagamenti online o all’estero

Blocco temporaneo della carta in caso di dubbi o smarrimento

Gestire questi parametri direttamente dall’app è uno dei vantaggi più concreti dell’online banking.

3. Usa i tool di budgeting e risparmio

Molte app offrono funzioni automatiche per:

Categorizzare le spese mensili

Impostare obiettivi di risparmio

Attivare il “salvadanaio digitale” (arrotondamento degli acquisti e accumulo automatico)

Utilizzarli regolarmente ti aiuta a migliorare la gestione del denaro nel lungo periodo.

4. Sfrutta le carte virtuali per gli acquisti online

Per proteggerti da frodi o clonazioni, molte banche ti permettono di generare carte virtuali usa e getta. Sono ideali per:

Shopping su e-commerce

Iscrizioni a servizi in abbonamento

Prenotazioni di viaggi o hotel

In caso di sospetto, puoi disattivarle con un tap senza bloccare tutto il conto.

5. Consulta periodicamente l’estratto conto

Anche se tutto passa dall’app, è buona abitudine controllare ogni mese l’estratto conto, verificare movimenti ricorrenti e salvare una copia in PDF per eventuali esigenze fiscali o amministrative.

6. Mantieni aggiornati i dati di contatto

Numero di telefono, email, indirizzo: tenerli aggiornati è essenziale per ricevere correttamente comunicazioni, OTP di sicurezza e notifiche importanti dalla banca.

Con questi accorgimenti, potrai aprire un conto online e gestirlo con la stessa sicurezza e consapevolezza di un conto tradizionale, con in più tutta la flessibilità e la velocità del digitale.

Differenze tra conto corrente online e conto deposito online

Un conto corrente online e un conto deposito online sono entrambi strumenti finanziari offerti dalle banche, ma presentano caratteristiche e finalità differenti:

Conto Corrente Online

Funzionalità : È un conto bancario che permette di gestire le operazioni bancarie quotidiane come accreditare lo stipendio, effettuare bonifici, pagare bollette, prelevare contanti e utilizzare una carta di debito o credito.

: È un conto bancario che permette di gestire le operazioni bancarie quotidiane come accreditare lo stipendio, effettuare bonifici, pagare bollette, prelevare contanti e utilizzare una carta di debito o credito. Accesso : Viene gestito principalmente tramite piattaforme digitali, ovvero tramite internet banking o app mobile.

: Viene gestito principalmente tramite piattaforme digitali, ovvero tramite internet banking o app mobile. Interessi : Generalmente offre interessi molto bassi o nulli sulle somme depositate, poiché la sua funzione principale non è quella di far fruttare i risparmi.

: Generalmente offre interessi molto bassi o nulli sulle somme depositate, poiché la sua funzione principale non è quella di far fruttare i risparmi. Costi: Può avere costi di gestione, sebbene molte banche offrano conti correnti online a costo zero o con costi ridotti rispetto ai conti tradizionali.

Conto Deposito Online

Funzionalità : Il conto deposito online è pensato per il risparmio, dove le somme depositate sono remunerate con un tasso di interesse più elevato rispetto a un conto corrente.

: Il conto deposito online è pensato per il risparmio, dove le somme depositate sono remunerate con un tasso di interesse più elevato rispetto a un conto corrente. Accesso : Anche questo tipo di conto è gestibile online, ma è più limitato nelle operazioni rispetto a un conto corrente. Non è progettato per transazioni quotidiane.

: Anche questo tipo di conto è gestibile online, ma è più limitato nelle operazioni rispetto a un conto corrente. Non è progettato per transazioni quotidiane. Interessi : Offre tassi di interesse più alti, e a volte vincolati per un certo periodo, durante il quale il denaro non può essere prelevato senza penali.

: Offre tassi di interesse più alti, e a volte vincolati per un certo periodo, durante il quale il denaro non può essere prelevato senza penali. Costi: Solitamente non ha costi di gestione, ma ci possono essere vincoli temporali per ottenere i tassi di interesse migliori.

Disclaimer. Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.