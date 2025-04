Chi cerca oggi i migliori conti deposito può contare su una varietà di offerte digitali, rendimenti interessanti e sicurezza garantita dal Fondo Interbancario fino a 100.000 euro.

È il momento giusto per agire, perché – complice la politica monetaria restrittiva della BCE – i tassi sono ai massimi dal 2012 e molte banche hanno rilanciato i conti deposito con promozioni da cogliere al volo.

Cosa distingue un conto deposito dagli altri strumenti di risparmio

Un conto deposito è uno strumento semplice: si trasferisce una somma da un conto corrente, la si lascia vincolata o libera, e si incassano interessi certi, senza esporsi alla volatilità dei mercati.

Dove conviene aprire un conto deposito? Nella maggior parte dei casi, conviene aprire un conto deposito online, poiché sono disponibili operazioni rapide via app o home banking e senza costi di apertura.

Perché conviene? Perché è una soluzione che unisce rendimento e protezione, ideale per chi vuole valorizzare la liquidità in eccesso senza correre rischi.

Che cos’è un conto deposito

Il conto deposito è uno strumento bancario dedicato esclusivamente alla conservazione e alla remunerazione della liquidità, pensato per chi desidera ottenere un rendimento certo e senza rischi. A differenza del conto corrente, non consente operazioni quotidiane come bonifici o addebiti: il suo unico scopo è far fruttare il denaro depositato.

Il funzionamento è semplice: il cliente trasferisce una somma da un conto corrente d’appoggio al conto deposito, dove può scegliere se lasciarla libera (non vincolata) oppure bloccarla per un periodo predefinito (vincolata), in cambio di un tasso d’interesse più alto.

I migliori conti deposito oggi disponibili offrono un rendimento netto superiore alla media, abbinato a una protezione fino a 100.000 euro per intestatario grazie alle banche consorziate al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi FITD.

Per questo motivo, è una soluzione ideale per:

Chi ha liquidità inutilizzata sul conto corrente , in attesa di un impiego a medio termine

, in attesa di un impiego a medio termine Chi cerca una forma di risparmio garantita , senza esporsi alla volatilità dei mercati finanziari

, senza esporsi alla volatilità dei mercati finanziari Chi vuole un rendimento certo e trasparente , senza costi nascosti o clausole complesse

, senza costi nascosti o clausole complesse Chi preferisce una gestione semplice e digitale, anche tramite app o home banking

Perché scegliere un conto deposito rispetto ad altre forme di risparmio

A differenza di strumenti finanziari come obbligazioni, fondi o ETF, il conto deposito non richiede alcuna competenza finanziaria specifica. Offre un rendimento stabilito a priori, senza sorprese o commissioni nascoste. Inoltre, non comporta alcun rischio di capitale fino a 100.000 euro per depositante e per banca, grazie alla garanzia del Fondo Interbancario.

Vantaggi dei conti deposito

È una soluzione ideale sia per i piccoli risparmiatori sia per chi dispone di cifre più consistenti da allocare nel breve-medio termine, senza voler affrontare l’instabilità dei mercati finanziari. Questi i vantaggi:

Bassa volatilità: A differenza delle azioni o di altri investimenti più rischiosi, i conti deposito non sono soggetti alla volatilità del mercato. Liquidità programmabile: Sebbene siano meno liquidi di un conto corrente, molti conti deposito offrono opzioni di ritiro anticipato con una penalità sui tassi di interesse, permettendo una certa flessibilità.

Differenza tra un conto deposito vincolato e non vincolato

La scelta tra un conto deposito vincolato e uno non vincolato è una delle prime valutazioni da fare quando si decide di aprire questo tipo di strumento. Entrambe le soluzioni offrono vantaggi specifici, ma rispondono a esigenze differenti in termini di liquidità, rendimento e libertà di utilizzo del capitale.

Il conto deposito vincolato prevede che la somma depositata resti bloccata per un periodo prestabilito (da 3 a 60 mesi, in genere), durante il quale non può essere prelevata senza perdere in tutto o in parte gli interessi maturati. In cambio, la banca riconosce un tasso d’interesse più elevato, proprio perché può contare su una disponibilità stabile delle somme per un tempo definito.

Il conto deposito non vincolato, invece, offre una maggiore flessibilità: il denaro può essere ritirato in qualsiasi momento, senza penali o perdita degli interessi fino a quel momento maturati (o con rendimenti minimi garantiti). Tuttavia, proprio per questa disponibilità immediata, i tassi sono solitamente più bassi.

Le principali differenze tra conto vincolato e non vincolato sono:

Rendimento : più alto nei conti vincolati, più basso nei conti non vincolati

: più alto nei conti vincolati, più basso nei conti non vincolati Liquidità : nulla durante il vincolo, piena nei conti non vincolati

: nulla durante il vincolo, piena nei conti non vincolati Durata : i conti vincolati richiedono di bloccare la somma per un tempo definito (es. 6, 12, 24 mesi)

: i conti vincolati richiedono di bloccare la somma per un tempo definito (es. 6, 12, 24 mesi) Accesso ai fondi : limitato nei vincolati, sempre disponibile nei non vincolati

: limitato nei vincolati, sempre disponibile nei non vincolati Finalità: i vincolati sono ideali per risparmi che non si prevede di utilizzare nel breve periodo, i non vincolati per una gestione più dinamica

La scelta dipende quindi dal proprio orizzonte temporale e dalla necessità di mantenere o meno la piena disponibilità dei fondi. In molti casi, alcune banche permettono anche formule miste o svincolabili anticipatamente, pur con condizioni specifiche.

Tinaba: conto deposito 100% digitale

Tinaba, in collaborazione con Banca Profilo, propone una soluzione di conto deposito 100% digitale, accessibile da app e pensata per valorizzare i risparmi in modo semplice, sicuro e trasparente. L’offerta attualmente attiva prevede fino al 3% di interessi sui risparmi, se si accredita lo stipendio, con una formula svincolabile che garantisce flessibilità nell’accesso alle somme depositate.

Il conto deposito è integrato nell’ecosistema Tinaba, che comprende conto corrente gratuito con IBAN italiano, carta prepagata ricaricabile, gestione delle spese condivise e strumenti evoluti per il risparmio come salvadanai, roboadvisor, conti titoli e crypto. La gestione avviene interamente tramite app, in un’unica piattaforma che combina banking, finanza personale e promozioni.

L’offerta è riservata agli utenti che utilizzano i servizi Tinaba, disponibili sia nel piano gratuito “Start” che nella versione “Premium”, con funzionalità aggiuntive, commissioni ridotte e accesso a promozioni esclusive. L’imposta di bollo sul conto corrente non è prevista.

I punti di forza del conto deposito Tinaba includono:

Fino al 3% lordo annuo , accreditando lo stipendio sul conto Tinaba

, accreditando lo stipendio sul conto Tinaba Offerta svincolabile , per accedere ai fondi in caso di necessità

, per accedere ai fondi in caso di necessità Conto corrente gratuito con IBAN italiano incluso

con IBAN italiano incluso Gestione tramite app , con strumenti per risparmio, investimento e spese condivise

, con strumenti per risparmio, investimento e spese condivise Nessuna imposta di bollo sul conto corrente, ampia gamma di promozioni attive

Una proposta pensata per chi desidera gestire risparmi, pagamenti e investimenti da un’unica app, con una formula trasparente, svincolabile e abilitata alla promozione in corso fino al 27 maggio 2025.

Banca Aidexa: conto vincolato

AideXa 4.5 Banca: AideXa Tipologia: vincolato/svincolato Durata vincolo: da 3 a 36 mesi Tasso interesse lordo: fino al 4% Importo minimo: 1.000 € Importo massimo : 1.000.000€ Liquidazione interessi: posticipata Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 0€ APRI IL TUO CONTO

X Risparmio di Banca AideXa è un conto deposito vincolato pensato per chi cerca un investimento sicuro, trasparente e senza costi di attivazione o gestione. Si tratta di una soluzione digitale semplice da aprire e gestire, che non richiede l’apertura di un conto corrente presso la banca, e che consente di ottenere un rendimento annuo lordo fino al 3,3%, con tutela totale del capitale fino a 100.000 euro tramite il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il deposito può essere vincolato per periodi che vanno da 3 a 36 mesi, e al termine del vincolo capitale e interessi maturati vengono accreditati direttamente sul conto corrente del cliente. È anche possibile svincolare le somme in anticipo, con 32 giorni di preavviso, rinunciando però agli interessi. L’offerta prevede condizioni diverse a seconda della durata del vincolo, con un tasso massimo lordo del 3,3% per 12 mesi e rendimenti effettivi fino al 2,44% netto annuo.

X Risparmio si attiva completamente online, senza burocrazia: bastano codice fiscale, documento di riconoscimento, IBAN di appoggio e un dispositivo con webcam. Non sono previsti costi di apertura, gestione o chiusura del conto.

I vantaggi principali dell’offerta Aidexa includono:

Rendimento fino al 3,3% lordo annuo per vincoli a 12 mesi

per vincoli a 12 mesi Tutelato dal FITD , con garanzia fino a 100.000 euro

, con garanzia fino a 100.000 euro Zero costi operativi : nessuna spesa di apertura, gestione o chiusura

: nessuna spesa di apertura, gestione o chiusura Attivabile online , senza obbligo di aprire un conto corrente

, senza obbligo di aprire un conto corrente Svincolabile in anticipo , con 32 giorni di preavviso, ma senza interessi

, con 32 giorni di preavviso, ma senza interessi Durate disponibili da 3 a 36 mesi, con accredito a fine vincolo

X Risparmio rappresenta una delle proposte più trasparenti e accessibili tra i migliori conti deposito di aprile 2025, ideale per chi vuole far fruttare la liquidità in modo sicuro e senza vincoli rigidi.

Crédit Agricole: conto deposito vincolato

Crédit Agricole 4.8 Banca: Crédit Agricole Tipologia: vincolato Durata vincolo: 4-9 mesi Tasso interesse lordo: fino al 3,50% Importo minimo: 5.000 € Importo massimo : 500.000€ Liquidazione interessi: annuale Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 0€ APRI IL TUO CONTO

Crédit Agricole propone un conto deposito vincolato con tassi di interesse fino al 2,25% annuo lordo per vincoli a 3 mesi, sottoscrivibile sia in filiale che a distanza. È una soluzione pensata per chi desidera far crescere i propri risparmi in sicurezza, con un vincolo breve e un rendimento garantito. L’offerta si affianca alla gamma completa di prodotti bancari digitali dell’istituto, accessibili via app o con supporto di un gestore dedicato.

A questa proposta si affianca anche il Conto Online Crédit Agricole, che offre canone gratuito per le aperture effettuate entro l’8 giugno 2025, gestione completa tramite app, consulenza personalizzata e una serie di promozioni attive. Tra queste, il Welcome Bonus da 50€ in buoni regalo, ottenibile aprendo il conto con codice promozionale, sottoscrivendo la carta di debito Visa e completando almeno una transazione entro 60 giorni.

Inoltre, si può accedere a ulteriori 50 euro di buoni regalo accreditando lo stipendio o la pensione entro il 30 giugno 2025, e fino a 200 euro in buoni regalo Amazon invitando amici ad aprire un conto tramite codice personale.

I principali vantaggi dell’offerta Crédit Agricole includono:

2,25% annuo lordo sul conto deposito per vincoli a 3 mesi

sul conto deposito per vincoli a 3 mesi Conto Online a canone zero , se aperto entro l’8 giugno 2025

, se aperto entro l’8 giugno 2025 Welcome Bonus da 50€ in buoni regalo , attivabile con codice promo e una transazione

, attivabile con codice promo e una transazione Ulteriori bonus per accredito stipendio e utilizzo della carta di debito

Gestione 100% digitale tramite app , con possibilità di supporto da un consulente dedicato

, con possibilità di supporto da un consulente dedicato Sottoscrizione del conto deposito anche da remoto, senza recarsi in filiale

Una combinazione di strumenti di risparmio e premi accessori che posiziona Crédit Agricole tra le opzioni più interessanti del momento nel panorama dei migliori conti deposito, soprattutto per chi vuole un’esperienza bancaria integrata e ricca di servizi.

ING: promozione 4% lordo per 12 mesi

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Conto Arancio di ING si conferma tra i migliori conti deposito grazie all’iniziativa promozionale “4% per 12 mesi”, riservata ai nuovi clienti. La promozione prevede un tasso nominale lordo del 4% per 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro depositati, senza necessità di vincolare i fondi o accreditare lo stipendio. Il deposito resta sempre disponibile, offrendo così massima libertà nella gestione dei risparmi.

Per accedere all’offerta è necessario aprire sia il Conto Corrente Arancio sia il Conto Arancio entro il 24 maggio 2025 e attivarli con un bonifico entro il 30 giugno 2025. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai nuovi clienti, ovvero coloro che non risultano titolari o contitolari di uno dei due conti alla data del 23 marzo 2025.

Il Conto Arancio è privo di costi di apertura, gestione e chiusura e può essere alimentato in qualsiasi momento direttamente dal Conto Corrente Arancio. L’apertura e la gestione dei conti avvengono in modo completamente digitale. Dopo i 12 mesi promozionali, sulle somme eccedenti i 100.000 euro o su quelle depositate successivamente, si applica il tasso base previsto dalla documentazione contrattuale.

I vantaggi dell’offerta ING includono:

4% lordo annuo per 12 mesi , fino a 100.000 euro

, fino a 100.000 euro Nessun vincolo e piena disponibilità dei fondi

Nessun obbligo di accredito stipendio o importo minimo richiesto

Conto deposito e conto corrente attivabili online entro le scadenze

entro le scadenze Zero spese di apertura, gestione e chiusura

Promozione valida per i nuovi clienti fino al 24 maggio 2025

Una soluzione solida e completamente digitale, ideale per chi cerca un rendimento elevato con la libertà di disporre dei propri risparmi in qualsiasi momento.

Come scegliere il miglior conto deposito

Individuare il miglior conto deposito non è una scelta scontata, soprattutto in un mercato ricco di offerte promozionali, vincoli variabili e condizioni specifiche. Se da un lato l’aumento dei tassi ha ampliato le opportunità per i risparmiatori, dall’altro ha reso necessario un confronto più accurato tra le diverse proposte. Non basta guardare solo al tasso nominale: bisogna valutare l’offerta nella sua totalità.

La strategia migliore è partire dalle proprie esigenze: quanto si è disposti a vincolare? Per quanto tempo si può rinunciare alla liquidità? Si cerca massima resa o flessibilità? Queste domande aiutano a definire il profilo ideale di conto deposito, selezionando solo le soluzioni realmente compatibili con i propri obiettivi.

Un confronto efficace richiede attenzione a più fattori, tra cui:

Tipologia di conto : vincolato o non vincolato, svincolabile o a scadenza fissa

: vincolato o non vincolato, svincolabile o a scadenza fissa Durata del deposito : dai 3 mesi ai 3 anni, in base alla programmazione delle proprie spese

: dai 3 mesi ai 3 anni, in base alla programmazione delle proprie spese Condizioni economiche : tassi lordi e netti, imposta di bollo, eventuali bonus

: tassi lordi e netti, imposta di bollo, eventuali bonus Requisiti di accesso : nuove aperture, importi minimi, obblighi di conto corrente collegato

: nuove aperture, importi minimi, obblighi di conto corrente collegato Modalità di apertura e gestione: completamente online o in presenza, supporto clienti disponibile

La chiave è trovare un equilibrio tra rendimento, semplicità e sicurezza, senza trascurare il valore delle promozioni attive e delle garanzie offerte dall’istituto.

Conto corrente deposito: tassi, costi e promozioni

Quando si confrontano i migliori conti deposito disponibili sul mercato, è fondamentale andare oltre il tasso pubblicizzato. Il rendimento è certamente uno degli elementi centrali, ma per fare una scelta davvero conveniente bisogna considerare l’intero pacchetto economico e operativo: dalle condizioni di accesso fino ai costi accessori, passando per eventuali promozioni attive.

Il tasso di interesse lordo indicato dalle banche rappresenta solo il punto di partenza. Per valutare la reale convenienza, è necessario capire quanto rimarrà effettivamente in tasca, una volta sottratte la ritenuta fiscale del 26% e l’imposta di bollo dello 0,20%. Inoltre, occorre verificare la durata del vincolo, se è previsto lo svincolo anticipato e con quali penalità, e se l’offerta è riservata ai nuovi clienti.

Molto spesso, i conti deposito più vantaggiosi sono quelli che integrano bonus di benvenuto, buoni regalo o vantaggi legati all’accredito dello stipendio, elementi che possono incidere positivamente sul rendimento complessivo.

Gli aspetti da valutare con attenzione sono:

Tasso d’interesse lordo e netto , durata del vincolo e periodicità dell’accredito interessi

, durata del vincolo e periodicità dell’accredito interessi Presenza di spese di apertura, gestione, chiusura e modalità di addebito dell’imposta di bollo

di apertura, gestione, chiusura e modalità di addebito dell’imposta di bollo Importi minimi e massimi depositabili, soglie per ottenere i tassi promozionali

depositabili, soglie per ottenere i tassi promozionali Svincolabilità anticipata e relativa perdita (totale o parziale) degli interessi

e relativa perdita (totale o parziale) degli interessi Validità dell’offerta : promozione a tempo, destinata a nuovi clienti o con requisiti particolari

: promozione a tempo, destinata a nuovi clienti o con requisiti particolari Bonus extra: welcome bonus, premi per accredito stipendio o programmi “invita un amico”

Come aprire e chiudere un conto deposito

Aprire un conto deposito oggi è un’operazione semplice, veloce e interamente digitale, nella maggior parte dei casi gestibile tramite app o home banking in pochi minuti. La procedura varia leggermente da banca a banca, ma in genere prevede l’identificazione del cliente, la compilazione di un modulo online e l’invio di un primo bonifico da un conto corrente d’appoggio intestato alla stessa persona.

Nella fase iniziale, è importante leggere attentamente il foglio informativo, dove sono riportate tutte le condizioni economiche, eventuali penali di svincolo anticipato e durata del vincolo. Una volta aperto il conto deposito, i fondi possono essere trasferiti e vincolati secondo le modalità previste dall’offerta.

Anche la chiusura del conto è solitamente semplice e gratuita: al termine del vincolo, la somma depositata e gli interessi maturati vengono restituiti automaticamente sul conto corrente collegato, salvo rinnovo automatico se non diversamente indicato. In caso di conto non vincolato, l’utente può disporre il trasferimento in qualsiasi momento.

Ecco i passaggi standard per l’apertura e la chiusura:

Apertura Selezione dell’offerta e compilazione del modulo online Identificazione tramite SPID, webcam o caricamento documenti Primo bonifico da conto corrente personale per convalida Eventuale scelta della durata del vincolo e importo da vincolare

Chiusura Scadenza naturale del vincolo e rimborso automatico Possibilità di disattivazione anticipata (con o senza perdita di interessi) Comunicazione di chiusura (ove richiesta) via app, e-mail o sportello Invio finale dei fondi sul conto d’appoggio



Con pochi passaggi e senza burocrazia, il conto deposito si conferma uno degli strumenti più accessibili e trasparenti per mettere a rendimento la propria liquidità.

Rendimenti attuali del conto corrente deposito e come calcolarli

In un contesto di tassi in rialzo e offerta bancaria in fermento, i conti deposito tornano a offrire rendimenti interessanti, soprattutto nella versione vincolata. Ad aprile 2025, i migliori conti deposito sul mercato propongono tassi nominali lordi che variano dal 3,5% al 4,5%, a seconda della durata del vincolo, dell’importo depositato e della solidità dell’istituto bancario.

Tuttavia, per valutare con precisione la convenienza di un’offerta è importante calcolare correttamente il rendimento effettivo, considerando anche la tassazione e l’imposta di bollo. Gli interessi maturati sono soggetti a una ritenuta fiscale del 26%, mentre l’imposta di bollo è pari allo 0,20% annuo sulla giacenza media (a carico del cliente, salvo promozioni).

Il rendimento netto effettivo si calcola così:

Si parte dal tasso di interesse lordo indicato dalla banca (es. 4%)

indicato dalla banca (es. 4%) Si applica la tassazione del 26% sugli interessi maturati

sugli interessi maturati Si sottrae l’ imposta di bollo dello 0,20% annuo sul capitale depositato

sul capitale depositato Il risultato è il rendimento netto reale, cioè ciò che effettivamente viene incassato

Esempio pratico: su un deposito di 10.000 euro vincolato a 12 mesi al 4% lordo:

Interessi lordi: 400 euro

Interessi netti (dopo il 26%): 296 euro

Imposta di bollo: 20 euro

Rendimento netto effettivo: 276 euro, pari al 2,76%

Alcuni istituti, per rendere l’offerta più competitiva, si fanno carico dell’imposta di bollo, aumentando così il rendimento effettivo per il cliente. Anche questo è un elemento da considerare con attenzione nel confronto tra le varie proposte.

Disclaimer. Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.