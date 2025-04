Un conto corrente può essere aperto in due modi: recandosi fisicamente in una filiale bancaria, oppure seguendo una procedura completamente digitale tramite il sito o l’app di una banca online o tradizionale.

Entrambe le modalità sono sicure e regolamentate dalla normativa italiana ed europea, ma presentano differenze sostanziali in termini di tempi, comodità, identificazione e strumenti accessori.

La sempre più sentita necessità dell’apertura di un conto corrente è da ricondurre a norme specifiche per la tracciabilità dei pagamenti, specialmente per somme che superano certe soglie di contante. A partire dal 2025, infatti, il limite per i pagamenti in contanti in Italia è fissato a 5.000 euro. Per importi pari o superiori a questa soglia, è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come bonifici, carte di credito o altri metodi elettronici.

Questa regolamentazione si inserisce nel contesto di una politica più ampia volta a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, favorendo l’uso di strumenti di pagamento elettronici che permettono una migliore tracciabilità.

Un conto corrente inoltre serve a ricevere lo stipendio, gestire le spese di casa, pagare bollette ma anche per chi vuole solo uno strumento base per operazioni occasionali. Ma tra opzioni digitali, filiali tradizionali e offerte promozionali, orientarsi non è sempre banale.

Apertura di un conto corrente online e in banca: differenze

L’apertura di un conto corrente online e in una banca fisica presenta diverse differenze, sia in termini di processo sia di funzionalità e costi. Ecco un confronto tra le due opzioni:

1. Modalità di apertura

Puoi aprire un conto corrente comodamente da casa utilizzando il sito web o l’applicazione mobile della banca. Solitamente, il processo richiede l’invio di documenti d’identità tramite upload, riconoscimento dell’identità tramite webcam e la firma digitale. In banca: Devi recarti fisicamente presso una filiale della banca, portare i documenti richiesti e completare il processo di apertura con l’aiuto di un addetto allo sportello.

2. Tempo e comodità

Il processo è generalmente veloce e può essere completato in pochi minuti o ore, a seconda della banca. È molto comodo per chi preferisce gestire tutto digitalmente. In Banca: Potrebbe richiedere più tempo, specialmente se ci sono code o se la filiale è lontana. È meno conveniente per chi ha orari di lavoro rigidi o per chi vive lontano dalle filiali.

3. Costi

Le banche online tendono ad avere costi di gestione più bassi o addirittura nulli, poiché risparmiano sui costi delle filiali fisiche. In Banca: Le banche tradizionali potrebbero avere costi di gestione più alti per compensare le spese operative delle filiali fisiche.

4. Servizi e funzionalità

Offre generalmente una vasta gamma di servizi digitali, come app avanzate per smartphone, notifiche in tempo reale, e strumenti di gestione finanziaria. In Banca: Potrebbe offrire servizi più personalizzati con il supporto di personale qualificato per chi preferisce un’interazione faccia a faccia.

5. Assistenza clienti

L’assistenza è spesso tramite chat, email o call center. A volte può risultare meno immediata rispetto all’interazione diretta. In Banca: Assistenza diretta in filiale, che può risultare più rassicurante per alcune persone, specialmente per questioni complesse.

6. Sicurezza

Banche online investono molto in sicurezza informatica, ma richiedono che l’utente sia attento alle pratiche di sicurezza digitale. In Banca: Offrono un senso di sicurezza per chi preferisce trattare con persone di fiducia e per chi è meno a suo agio con la tecnologia.

Come aprire un conto corrente nella filiale di banca

Aprire un conto in filiale è ancora oggi una scelta diffusa, soprattutto tra i risparmiatori più tradizionalisti o tra chi preferisce un rapporto diretto con un consulente. È una modalità valida, ma generalmente più lenta rispetto all’apertura online.

Ecco cosa comporta questa opzione:

Documenti richiesti: documento d’identità valido, codice fiscale, eventualmente una busta paga o documento che giustifichi la provenienza dei fondi (antiriciclaggio).

Tempi di attesa: da 1 a 5 giorni lavorativi per l’attivazione completa del conto, a seconda dell’istituto.

Modalità di identificazione: avviene in presenza, tramite un operatore della banca.

Firma del contratto: su carta o tramite firma grafometrica, in sede.

Ricezione della carta: può avvenire in filiale o via posta in pochi giorni, spesso non immediata.

Come aprire un conto corrente online: cosa serve e quanto tempo ci vuole

Aprire un conto corrente online è un’operazione sempre più semplice e accessibile, pensata per chi vuole evitare code, firme cartacee e appuntamenti in filiale. La procedura è completamente digitale e si può completare in meno di 10 minuti, direttamente dallo smartphone o dal computer.

La maggior parte delle banche consente di aprire conto corrente online senza spese iniziali, con carta digitale attiva subito e app per gestire tutto in autonomia. Ecco nel dettaglio cosa serve per procedere:

Documenti necessari: carta d’identità o passaporto in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria.

Identificazione digitale: tramite SPID, firma digitale e videochiamata guidata con operatore. In particolare il video riconoscimento è una delle tecnologie utilizzate per l’identificazione elettronica e rientra nel contesto delle normative eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), in particolare nella sua evoluzione con eIDAS 2. L’eIDAS è il regolamento dell’Unione Europea che stabilisce standard per i servizi fiduciari e l’identificazione elettronica negli Stati membri.

Firma del contratto: elettronica (via SMS OTP) o con firma SPID integrata.

Tempistiche: il conto viene attivato quasi sempre in giornata, in alcuni casi in pochi minuti (IBAN e app subito disponibili).

Strumenti inclusi: carta di debito contactless (fisica e/o virtuale), operazioni illimitate da app, supporto clienti anche via chat.

Attenzione: la Banca d’Italia conferma che tutti i conti online sono soggetti agli stessi obblighi normativi dei conti aperti in filiale, inclusi controlli antiriciclaggio e trasparenza contrattuale. La differenza è solo nella modalità operativa, più snella e digitale.

Fineco: con apertura 100% digitale

Conto Hype: soluzione smart a zero spese per iniziare subito

Circuito: Visa Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 500 €/giorno Limite di spesa: illimitato (50.000 per singola operazione) Commissioni prelievo: gratis fino a 250€; poi 2 € Contactless: ✓ IBAN: ✓

Hype è una soluzione completamente digitale pensata per chi vuole aprire un conto corrente in pochi minuti, direttamente da smartphone. L’apertura è gratuita, e l’intero processo si completa online tramite riconoscimento digitale. Non serve SPID: basta un documento e un selfie.

Conto Hype è disponibile in diverse versioni (Start, Next, Premium), tutte con IBAN italiano e carta inclusa, ma anche la versione base gratuita permette già un’ampia operatività bancaria.

Ecco cosa offre il conto Hype:

Apertura online in pochi minuti, senza burocrazia e senza SPID.

IBAN italiano e carta virtuale subito disponibili, carta fisica spedita gratuitamente.

Conto Hype Start a zero spese fisse, con bonifici SEPA gratuiti e ricariche via app.

Carta di debito Mastercard contactless, compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Gestione completa da app Hype, con funzionalità di risparmio automatico, analisi spese e cashback.

Possibilità di passare a piani superiori (Next, Premium) con vantaggi su limiti e servizi extra.

Hype è la scelta ideale e particolarmente adatta a giovani, studenti o lavoratori autonomi che desiderano un conto smart, economico e flessibile.

SelfyConto di Banca Mediolanum: digitale, sostenibile, completo

Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum pensato per chi desidera un’esperienza bancaria semplice, 100% digitale e senza vincoli in filiale. L’apertura può essere fatta in pochi minuti da smartphone o PC, con identificazione via SPID e videochiamata. Il conto include IBAN italiano e carta di debito internazionale, attivabile anche in formato virtuale fin da subito.

Ecco i principali vantaggi di SelfyConto:

Apertura online rapida tramite SPID o riconoscimento via webcam.

IBAN e carta digitale subito disponibili per pagamenti immediati.

Carta fisica in PVC riciclato al 100%, gratuita il primo anno (poi 10€/anno).

Canone conto gratuito per tutti il primo anno e azzerabile fino al 31/12/2027 con accredito dello stipendio o spese mensili ≥ 500 euro.

Prelievi gratuiti in euro per importi pari o superiori a 100 euro, illimitati.

Bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti, così come F24, MAV, RAV, SDD, CBILL e PagoPA.

Promozione attiva: fino al 5 maggio 2025, buono Amazon.it da 100 euro per chi accredita lo stipendio o spende almeno 500 euro/mese per 3 mesi consecutivi.

La gestione avviene tramite l’app Banca Mediolanum, disponibile su tutti gli store, con cui è possibile anche accedere a servizi assicurativi (SelfyCare), rateizzazioni, prestiti istantanei (SelfyCredit Instant) e finanziamenti a tasso zero (SelfyShop).

Per chi cerca come aprire conto corrente in modo moderno, sostenibile e completamente da remoto, SelfyConto è una delle opzioni più complete oggi sul mercato.

Crédit Agricole: conto online con bonus e assistenza sempre a portata di mano

Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS (per i primi 9 mesi/under 35/accredito stipendio o pensione) Costo Prelievo ATM: GRATIS, su ATM extra gruppo: 2,10 € Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS

Crédit Agricole propone un conto corrente digitale pensato per un’utenza moderna, che cerca comodità, trasparenza e un supporto umano sempre disponibile. L’apertura si effettua online in pochi passaggi, anche via SPID, e include una carta di debito abilitata ai pagamenti contactless e digital wallet.

Nel 2025, Crédit Agricole ha reso ancora più conveniente aprire conto corrente online, con bonus attivi e zero spese per chi aderisce entro le date promozionali.

Ecco cosa offre il conto Crédit Agricole:

Apertura online semplice e sicura, anche con SPID.

Canone zero per i conti aperti entro l’8 giugno 2025.

Carta di debito Crédit Agricole Visa gratuita e compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Welcome bonus da 50 euro in buoni regalo (Amazon, Ikea, Zalando, Trenitalia, Esselunga) per chi:

Apre il conto inserendo un codice promozionale,

Sottoscrive la carta di debito Visa,

Effettua almeno 1 transazione entro 60 giorni.

Altri 50 euro di bonus se accrediti stipendio o pensione entro il 30 giugno 2025.

Fino a 50 euro aggiuntivi con spesa pari o superiore a 1.000 euro con la carta.

Promozione “Porta un amico”: fino a 200 euro in buoni Amazon (50 euro per ogni amico che apre il conto).

App Crédit Agricole Italia per gestione totale, notifiche push, blocco carta con un tap, bonifici SEPA, PagoPA, CBILL, F24 e altri servizi.

Il punto di forza? L’equilibrio tra digitale e consulenza personalizzata: l’assistenza è disponibile anche via chat e telefono, con un gestore dedicato. Se vuoi sapere come aprire conto corrente in modo smart ma con un volto umano dietro l’app, Crédit Agricole è una delle scelte più affidabili oggi in Italia.

ING: conto corrente + conto deposito con tasso al 4% e attivazione immediata

Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO

ING propone una soluzione combinata tra conto corrente operativo e conto deposito remunerato, ideale per chi cerca una gestione completa del denaro con accesso immediato e vantaggi economici. L’apertura avviene interamente online: basta un documento e un video selfie o SPID.

Nel 2025, chi apre Conto Corrente Arancio insieme a Conto Arancio può beneficiare di un’offerta promozionale altamente competitiva.

Ecco cosa include la proposta di ING:

Apertura completamente online tramite app o sito, anche con SPID.

Conto Corrente Arancio in versione Light (0€/mese) o Più (5€/mese, azzerabile).

Conto Arancio con tasso lordo 4% per 12 mesi fino a 100.000 euro, senza vincoli né obbligo di accredito stipendio.

Attivazione rapida con IBAN disponibile subito dopo la verifica.

Carta di debito Mastercard gratuita, compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Operatività completa: bonifici SEPA, bollettini, F24, PagoPA, MAV, RAV.

App ING premiata per gestione del conto, notifiche, spese e risparmi.

Promozione “Invita un amico” attiva fino al 31 luglio 2025: ricevi un buono Amazon.it da 50€ per ogni amico che apre un conto (fino a 500 euro totali).

Aprire conto corrente con ING significa combinare funzionalità digitali avanzate, rendimenti interessanti e zero vincoli operativi. Una soluzione ideale per chi cerca praticità, rendimento e apertura 100% online.

Fineco: con apertura 100% digitale

Fineco è una delle soluzioni più complete e affidabili per chi desidera aprire un conto corrente online senza rinunciare alla solidità di un grande gruppo bancario. L’apertura può essere effettuata completamente da remoto, con identificazione via SPID o videochiamata, e l’attivazione avviene in tempi rapidissimi: IBAN e accesso alla piattaforma sono disponibili anche in giornata.

Ecco i principali vantaggi del conto Fineco:

Apertura 100% digitale, da web o app, con SPID o riconoscimento via webcam.

IBAN e operatività immediati: in molti casi il conto è attivo nello stesso giorno.

Canone gratuito per il primo anno e azzerabile negli anni successivi in base all’uso.

Carta di debito internazionale gratuita e contactless, anche in versione virtuale per pagamenti da smartphone.

Prelievi gratuiti da 99€ in su in tutta Europa presso ATM.

Bonifici SEPA, F24, MAV, ricariche e PagoPA inclusi senza costi aggiuntivi.

Piattaforma multicanale evoluta per gestione bancaria, investimenti, trading e consulenza finanziaria.

Fineco si distingue per l'integrazione totale tra conto, carta e servizi finanziari, con un'unica piattaforma da cui gestire tutte le esigenze bancarie.

Apertura del conto online: tutti i vantaggi rispetto alla filiale

Aprire un conto corrente online è diventata la scelta più comoda e diffusa per chi vuole risparmiare tempo, evitare la burocrazia e gestire tutto in autonomia. A parità di garanzie normative, la procedura digitale offre numerosi vantaggi concreti rispetto all’apertura in filiale.

Ecco i principali:

Nessun appuntamento in banca: la procedura è completamente gestibile da smartphone o computer, in qualunque momento.

Tempi più rapidi: IBAN e carta (virtuale) sono spesso attivi in giornata, senza attese.

Costi più bassi: molti conti online offrono zero canone o tariffe azzerabili, anche per operazioni normalmente a pagamento in filiale.

Identificazione semplificata: con SPID, selfie o videochiamata non serve la presenza fisica.

Carta digitale subito attiva: utilizzabile immediatamente con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Gestione da app: saldo, bonifici, notifiche, blocco carta e assistenza sono a portata di tap.

Offerte promozionali dedicate: molte banche online riservano bonus di benvenuto, cashback o buoni spesa a chi apre il conto online.

Tempi di attesa per l’apertura di un conto corrente

Quanto tempo ci vuole per aprire un conto corrente? Dipende dalla modalità scelta, se in filiale o online. In generale i tempi si sono notevolmente ridotti, soprattutto grazie alle procedure digitali sempre più snelle e intuitive.

Apertura conto corrente in filiale: da 1 a 5 giorni lavorativi

Scegliere di aprire un conto in una filiale fisica comporta una serie di passaggi che possono allungare i tempi di attivazione:

È spesso necessario prenotare un appuntamento, con tempi variabili.

La firma del contratto avviene su supporto cartaceo o grafometrico, alla presenza di un consulente.

La banca effettua le verifiche interne prima di attivare completamente il conto.

In media, l’IBAN è disponibile entro 24-48 ore, ma per ottenere l’accesso all’app, la carta e tutte le funzionalità possono servire fino a 5 giorni lavorativi.

Apertura conto online: attivazione anche in giornata

Aprire un conto online è oggi la modalità preferita da chi cerca velocità, autonomia e semplicità. Tutto si svolge da casa, in pochi minuti:

L’identificazione avviene tramite SPID, selfie video o firma digitale.

L’IBAN viene generato e reso disponibile subito dopo la verifica dei dati.

La carta virtuale è utilizzabile immediatamente per pagamenti da smartphone.

La carta fisica viene spedita entro pochi giorni, generalmente tra i 3 e i 7 lavorativi.

Alcune banche online come Hype, SelfyConto e ING consentono di aprire conto corrente, ricevere IBAN e accedere all’app in meno di 15 minuti, con la carta digitale già attiva e pronta all’uso.

Documenti richiesti per aprire un conto corrente

Aprire un conto corrente, che sia online o in filiale, richiede la presentazione di alcuni documenti fondamentali per rispettare le norme antiriciclaggio e garantire l’identificazione del titolare. Anche se la modalità cambia (digitale o fisica), i documenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi, in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e dalle direttive europee.

Documenti obbligatori per tutti

Per aprire un conto corrente occorrono:

Un documento di identità valido: carta d’identità, patente o passaporto. Deve essere integro, leggibile e non scaduto.

Il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Un indirizzo email valido e un numero di cellulare attivo, necessari per la registrazione e l’accesso all’area clienti.

Questi elementi vengono utilizzati per attivare il conto, firmare il contratto (anche digitalmente) e ricevere le credenziali di accesso.

Documenti aggiuntivi richiesti in alcuni casi

Alcune banche possono richiedere ulteriori informazioni nei seguenti casi:

Per stranieri residenti in Italia: permesso di soggiorno valido e documentazione sul reddito o l’attività svolta.

Per conti con funzionalità estese o limiti elevati: busta paga, dichiarazione dei redditi o altra documentazione sul reddito, richiesta per finalità antiriciclaggio.

Per minori: documento del tutore o genitore e certificato di nascita del minore.

Identificazione: come avviene

In filiale, l’identificazione è diretta e viene effettuata da un operatore incaricato.

Online, l’identificazione può avvenire tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Videochiamata guidata con operatore;

Registrazione video e foto documento, nelle app più evolute.

Tutte le banche devono garantire la conformità alle normative KYC (Know Your Customer) e alle disposizioni antiriciclaggio. La procedura, sia online sia offline, è progettata per tutelare il cliente e l’istituto bancario.

Come scegliere la banca giusta per aprire il tuo conto corrente

Ad oggi, l’offerta bancaria in Italia è estremamente ampia: banche tradizionali, istituti online, fintech specializzate in mobile banking. Questo rende la scelta più articolata, ma anche più interessante, soprattutto per chi cerca flessibilità, costi contenuti e servizi digitali evoluti.

Non esiste una “banca migliore” in assoluto, ma esiste la banca giusta per le tue esigenze personali o professionali. Ecco i criteri più utili per orientarti.

1. Modalità di apertura e gestione

Se preferisci evitare appuntamenti e spostamenti, scegli una banca con apertura 100% online.

Se invece desideri un supporto in presenza, punta su istituti con filiali fisiche e assistenza diretta.

2. Costi e canone mensile

Verifica se il conto ha canone fisso o è azzerabile con l’accredito dello stipendio o una soglia minima di spesa.

Attenzione alle commissioni su bonifici, prelievi, ricariche, operazioni extra-UE: anche i conti “zero spese” possono nascondere costi se usati in modo intenso.

3. Strumenti inclusi

Assicurati che siano comprese carta di debito contactless, IBAN italiano, app mobile, possibilità di pagare con Apple Pay o Google Pay.

Verifica la tempistica di attivazione della carta e dell’app.

4. App e servizi digitali

Oggi l’esperienza da smartphone è centrale: scegli una banca con app aggiornata, intuitiva e completa.

Molti istituti offrono anche strumenti per analisi spese, obiettivi di risparmio, cashback, rateizzazioni e prestiti istantanei.

5. Assistenza clienti

Preferisci un servizio clienti via chat, telefono, sportello o videochiamata?

Controlla che siano disponibili canali di supporto rapidi e affidabili, anche nei weekend o fuori orario ufficio.

6. Bonus e promozioni attive

Molte banche offrono buoni Amazon, cashback o tassi promozionali sui conti deposito se apri entro una certa data.

Queste offerte sono interessanti, ma non dovrebbero essere l’unico criterio: valuta sempre anche la solidità e l’affidabilità dell’istituto.

Cosa considerare prima di aprire un conto corrente

Prima di firmare o confermare l’apertura di un conto corrente – online o in filiale – è utile fermarsi un momento e fare una valutazione complessiva. Anche se la procedura può sembrare semplice e immediata, scegliere il conto sbagliato può comportare costi nascosti, limitazioni operative o difficoltà nella gestione quotidiana.

Ecco una checklist ragionata da considerare prima di aprire un conto:

1. Obiettivo d’uso del conto

Lo usi per ricevere lo stipendio?

Ti serve per gestire la vita familiare o condivisa?

Hai bisogno di integrare strumenti di investimento o risparmio?

A seconda della risposta, alcune soluzioni saranno più adatte di altre.

2. Costi fissi e costi operativi

Il canone è davvero gratuito o solo in promozione per il primo anno?

Quanto costa un bonifico istantaneo? E un prelievo da bancomat fuori circuito?

Leggere attentamente il foglio informativo è fondamentale.

3. Operatività quotidiana

L’app è intuitiva? Offre funzioni come notifiche push, blocco carta, accesso ai documenti?

È compatibile con i tuoi sistemi di pagamento abituali (Apple Pay, Google Pay, ecc.)?

4. Tempistiche di attivazione

Se hai bisogno del conto attivo subito, orientati su banche che forniscono IBAN e carta virtuale immediatamente.

5. Livello di assistenza

In caso di problemi, vuoi contattare un numero verde, usare la chat in app o avere un consulente in filiale?

Valuta se la modalità di supporto della banca è in linea con le tue abitudini.

6. Flessibilità futura

Il conto permette upgrade o downgrade del piano?

È possibile integrare nuovi servizi (investimenti, assicurazioni, prestiti) senza dover cambiare istituto?

Scegliere come aprire conto corrente non è una decisione da prendere alla leggera. Conoscere le opzioni disponibili, valutare attentamente le tue esigenze e leggere con attenzione le condizioni contrattuali ti permette di fare una scelta consapevole, evitare brutte sorprese e iniziare con il piede giusto la tua esperienza bancaria.

Apertura del conto corrente intestato a minori di età

L’apertura di un conto corrente per minori è possibile, ma ci sono alcune specifiche considerazioni e requisiti da tenere a mente:

1. Tipologie di conti

Solitamente, i conti per minori sono pensati come conti di risparmio, con l’obiettivo di educarli alla gestione del denaro. Conti correnti ma con limitazioni: Alcune banche offrono anche conti correnti veri e propri per minori, con funzionalità limitate.

2. Requisiti per l’apertura del conto corrente intestato a un minore

Un genitore o tutore legale deve autorizzare l’apertura del conto e firmare tutti i documenti necessari. Documentazione: È necessario presentare i documenti d’identità del minore e del genitore o tutore legale. Talvolta, può essere richiesta anche la tessera sanitaria del minore.

3. Funzionalità del conto

Spesso i conti per minori hanno limiti di prelievo per prevenire spese eccessive. Carte di debito prepagate: Alcune banche offrono carte di debito prepagate collegate al conto, che i minori possono utilizzare sotto la supervisione dei genitori.

Alcune banche offrono carte di debito prepagate collegate al conto, che i minori possono utilizzare sotto la supervisione dei genitori. Accesso digitale: Molti conti per minori offrono accesso online, permettendo ai genitori di monitorare le transazioni.

4. Educazione Finanziaria

Strumenti educativi: Alcune banche offrono strumenti o programmi di educazione finanziaria per aiutare i minori a capire meglio come gestire il denaro.

5. Vantaggi

Aiuta i giovani a sviluppare competenze di gestione del denaro sin da piccoli. Risparmio sicuro: Offre un luogo sicuro per risparmiare denaro ricevuto in regalo o guadagnato.

I conti per minori sono progettati per essere sicuri e facili da gestire, favorendo l’educazione finanziaria e la responsabilizzazione dei giovani nella gestione delle proprie finanze.