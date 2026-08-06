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Vivid Money, conto business online con cashback fino al 10%: come funziona l’offerta

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Vivid Money propone un conto business online con apertura digitale, cashback fino al 10%, interessi sulla liquidità e strumenti integrati per pagamenti, contabilità e gestione aziendale. L’offerta comprende piani gratuiti e a pagamento per freelance, PMI e imprese di maggiori dimensioni

Pubblicato il 6 ago 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Conto business online Vivid Money
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Conto business online: i 3 punti chiave

  • Vivid Money: conto business online per freelance, PMI e aziende; apertura in circa 10 minuti con verifica identità online e utilizzo immediato.
  • Servizi: IBAN illimitati, SEPA istantanei gratuiti, carte Visa fisiche e virtuali, gestione via app/browser e integrazione con DATEV, Sage, Odoo, FreshBooks.
  • Economia e sicurezza: cashback fino al 10%, interessi sulla liquidità promozionali (fino al 4% EUR e 5% USD/GBP), piani gratuiti e a pagamento, autenticazione a due fattori; 22 valute, copertura internazionale.
Riassunto generato con AI

L’offerta di conto business online di Vivid Money è disponibile per freelance, PMI e aziende che cercano una gestione completamente digitale delle finanze.

Vivid Money consente l’apertura del conto in circa 10 minuti, con verifica dell’identità online e utilizzo immediato dopo l’approvazione.

Tra gli elementi distintivi figurano cashback fino al 10%, interessi sulla liquidità, IBAN multipli e integrazione con software gestionali. Vivid Money offre inoltre piani differenziati in base alle esigenze operative delle imprese.

Apri il conto business online di Vivid Money

I servizi inclusi nel conto business online di Vivid Money

Il conto corrente business di Vivid Money comprende un numero illimitato di IBAN, bonifici SEPA istantanei gratuiti e carte Visa fisiche e virtuali per il team. La gestione è disponibile sia da browser sia tramite app.

Tra le funzionalità rientrano anche i pagamenti F24 dalla web app, i bonifici SWIFT, gli accessi differenziati per collaboratori e commercialisti e la sincronizzazione con piattaforme di contabilità come DATEV, Sage, Odoo e FreshBooks.

Come funzionano il cashback e il rendimento della liquidità

L’offerta prevede cashback garantito su tutti i pagamenti con carta e percentuali più elevate su specifiche categorie di spesa. Nei piani più completi il rimborso può arrivare fino al 10%.

La liquidità può inoltre beneficiare di un rendimento promozionale fino al 4% annuo in euro e fino al 5% in dollari statunitensi e sterline, secondo i limiti e la durata previsti dal piano scelto. Ad esempio, un’azienda che sostiene regolarmente spese pubblicitarie o acquisti ricorrenti può ridurre parte dei costi operativi attraverso il cashback previsto.

Quanto costano i piani di Vivid Money

La proposta di Vivid Money comprende formule gratuite e soluzioni a pagamento dedicate a professionisti, PMI ed Enterprise.

I canoni aumentano in funzione dei servizi disponibili, del cashback e delle operazioni internazionali incluse.

PianoCanone mensileCashback massimoBonifici SWIFT in uscita
Standard / Free Start0 €fino al 2%Non disponibili
Prime / Basicda 8,90 €fino al 4%5 gratuiti al mese
Proda 24,90 €fino al 6%10 gratuiti al mese
Enterprise+da 319 €fino al 10%35 gratuiti al mese

Come si apre il conto business online

L’apertura del conto avviene interamente online. I fondi risultano separati dal patrimonio della società e vengono custoditi attraverso strumenti finanziari indicati da Vivid Money.

L’accesso utilizza autenticazione a due fattori e l’infrastruttura rispetta gli standard europei in materia di protezione dei dati. L’operatività comprende pagamenti in oltre 70 Paesi, ricezione di fondi da oltre 150 Paesi e gestione di 22 valute.

Apri il conto business online di Vivid Money
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