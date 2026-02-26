Migliori carte per viaggiare: quali scegliere

La scelta di uno strumento di pagamento per i viaggi internazionali nel 2026 non è più una questione di semplice comodità, ma una strategia di ottimizzazione dei costi. Le commissioni bancarie tradizionali su tassi di cambio e prelievi possono erodere fino al 3-5% del budget totale di un viaggio.

Carte per viaggiare a canone zero

Essenziali per il noleggio auto o prenotazioni alberghiere, dove le carte di debito sono spesso rifiutate o richiedono depositi cauzionali elevati.

Carta TFBank : una delle poche carte di credito sul mercato italiano senza canone annuo e senza commissioni per i pagamenti in valuta estera.

TFBank una delle poche carte di credito sul mercato italiano senza canone annuo e senza commissioni per i pagamenti in valuta estera. BBVA: offre una carta di debito o una carta di credito con zero commissioni sul tasso di cambio e cashback sugli acquisti, ideale per chi cerca una soluzione bancaria completa ma snella.

Perché scegliere una carta per viaggiare

Una carta per viaggiare offre numerosi vantaggi specie se il viaggio è previsto all’estero e nei paesi che hanno specifiche regole per i pagamenti. Di seguito alcuni tra i motivi principali:

Pagamenti facili: le carte ti permettono di effettuare pagamenti in negozi, ristoranti, hotel e per i trasporti pubblici senza la necessità di portare grandi somme di contanti. Questo è particolarmente utile in paesi stranieri dove si possono avere difficoltà a trovare uffici di cambio affidabili;

le carte ti permettono di effettuare pagamenti in negozi, ristoranti, hotel e per i trasporti pubblici senza la necessità di portare grandi somme di contanti. Questo è particolarmente utile in paesi stranieri dove si possono avere difficoltà a trovare uffici di cambio affidabili; Prelievi di contante: in caso di necessità, si può prelevare contante dagli sportelli automatici (ATM) in valuta locale. Molte carte offrono condizioni vantaggiose per i prelievi all’estero;

in caso di necessità, si può prelevare contante dagli sportelli automatici (ATM) in valuta locale. Molte carte offrono condizioni vantaggiose per i prelievi all’estero; Acquisti online: per prenotare hotel, voli o attività online durante il viaggio, una carta di credito o prepagata è indispensabile.

per prenotare hotel, voli o attività online durante il viaggio, una carta di credito o prepagata è indispensabile. Blocco in caso di smarrimento o furto: in caso di perdita o furto della carta, si può bloccarla immediatamente tramite l’app della banca, grazie ai servizi di home banking, o contattando il servizio clienti.

in caso di perdita o furto della carta, si può bloccarla immediatamente tramite l’app della banca, grazie ai servizi di home banking, o contattando il servizio clienti. Tassi di cambio convenienti: alcune carte offrono tassi di cambio più vantaggiosi rispetto a quelli applicati negli uffici di cambio tradizionali;

alcune carte offrono tassi di cambio più vantaggiosi rispetto a quelli applicati negli uffici di cambio tradizionali; Assenza o basse commissioni: molte carte specifiche per i viaggi non applicano commissioni sui pagamenti in valuta estera o sui prelievi di contante (entro certi limiti);

molte carte specifiche per i viaggi non applicano commissioni sui pagamenti in valuta estera o sui prelievi di contante (entro certi limiti); Programmi fedeltà e accumulo punti/miglia: Alcune carte di credito legate a compagnie aeree o catene alberghiere permettono di accumulare punti o miglia con le tue spese, che potrai poi utilizzare per ottenere sconti su voli, hotel o altri servizi;

Alcune carte di credito legate a compagnie aeree o catene alberghiere permettono di accumulare punti o miglia con le tue spese, che potrai poi utilizzare per ottenere sconti su voli, hotel o altri servizi; Cashback: Alcune carte offrono un rimborso percentuale sulle spese effettuate.

Alcune carte offrono un rimborso percentuale sulle spese effettuate. Carte virtuali: Alcune banche offrono la possibilità di generare carte virtuali usa e getta per acquisti online più sicuri.

Tipologie di carte per viaggiare disponibili

Esistono diverse tipologie di carte per viaggiare, ognuna con caratteristiche e vantaggi specifici, e sono carte di credito, carte di debito, carte prepagate e carte usa e getta.

Carte di credito per viaggiare

Si parte dalle carte di credito che offrono una linea di credito utilizzabile per pagamenti e prelievi con la possibilità di rimborsare l’importo in un’unica soluzione o a rate. Tra i vantaggi la disponibilità di alto plafond, utile per spese impreviste o acquisti importanti, e l’accettazione globale. Difatti, queste sono generalmente accettate in tutto il mondo. Inoltre, altri punti a favore sono la possibilità di assicurazioni viaggio incluse – molte carte premium, infatti, offrono coperture per ritardi, cancellazioni, smarrimento bagagli, assistenza medica all’estero – e quella di programmi fedeltà con cui è possibile l’accumulo di punti o miglia aeree convertibili in sconti o premi. Inoltre, queste in molti casi consentono l’accesso a lounge aeroportuali.

Carte di debito per viaggiare

Altre carte disponibili sono le carte di debito che sono collegate direttamente al conto corrente, permettono di spendere solo i fondi disponibili. Risultano vantaggiose per i viaggiatori sia per il controllo del budget sia per la possibilità di prelievi da ATM con facile accesso ai contanti nella valuta locale. Inoltre, queste sono spesso senza canone.

Carte prepagate per viaggiare

Altra tipologia è quella delle carte prepagate che vengono caricate con un determinato importo e possono essere utilizzate fino all’esaurimento del credito. Il vantaggio principale riguarda la puntuale gestione del budget: dunque, si spende solo l’importo caricato, evitando sorprese. Non da meno gli aspetti legati alla sicurezza – in caso di smarrimento o furto, la perdita è limitata all’importo caricato – e l‘utilità per i pagamenti online.

A queste si aggiungono le carteconto o carte con IBAN, simili alle prepagate ma dotate di IBAN permettendo di ricevere ed effettuare bonifici. Combinando i vantaggi delle prepagate con alcune funzionalità del conto corrente, esse risultano utili per soggiorni più lunghi facilitando la gestione di piccole entrate o pagamenti.

Carte virtuali per viaggiare

L’altra soluzione è rappresentata dalle carte virtuali che possono essere usa e getta per maggiore sicurezza e che sono generate tramite app per pagamenti online: riducono ulteriormente il rischio di frodi grazie anche alla possibilità di impostare limiti di spesa.

Le migliori carte per viaggiare del 2026

La scelta della carta per l’operatività internazionale nel 2026 risponde a una precisa strategia di abbattimento dei costi occulti. Mentre i grandi gruppi bancari consolidano modelli di commissione fissa, le soluzioni digitali hanno trasformato il cambio valuta in una commodity a basso costo, rendendo il confronto tecnico tra strumenti come Revolut, BBVA e i conti tradizionali (SelfyConto o Crédit Agricole) il punto di partenza imprescindibile per ogni pianificazione finanziaria di viaggio.

Selfyconto, in viaggio con la carta di debito Mastercard

Mediolanum Carta di Credito 4.5 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno; poi 45 € Costo Prelievo ATM: Gratis Costo Bonifici: Gratis Richiedi la tua carta

L’offerta di SelfyConto (Banca Mediolanum) per il 2026 si posiziona come una soluzione ibrida, capace di coniugare l’operatività tipica di una banca sistemica con la flessibilità digitale richiesta dai viaggiatori. Se si apri il conto entro il 9 aprile 2026 e si accredita lo stipendio, si può attivare il vincolo al 3% annuo lordo per 6 mesi, ottimizzando i risparmi mentre si pianificano le spese sulla carta.

SelfyConto si distingue per l’abbattimento dei costi fissi come bonifici istantanei e prelievi Euro gratuiti e per la velocità di onboarding tramite SPID. Per un viaggiatore, il valore aggiunto risiede nella Carta di Credito a canone ridotto (12 € dal secondo anno), una rarità tecnica nel panorama bancario attuale che spesso impone costi elevati per l’emissione di credito fisico.

Selfyconto in viaggio: tutte le carte disponibili

SelfyConto propone tre tipologie di strumenti di pagamento, ciascuna con un profilo di costo specifico per l’utilizzo in mobilità: carta didebito, carta di credito e carta prepagata.

Carta di debito: Mediolanum Card

È lo strumento principale per l’operatività quotidiana e i prelievi:

Circuito prevalente: Mastercard . è la soluzione standard fornita all’apertura del conto, accettata globalmente per pagamenti online e fisici.

. è la soluzione standard fornita all’apertura del conto, accettata globalmente per pagamenti online e fisici. Opzioni alternative: in fase di richiesta o per specifiche esigenze contrattuali, la banca permette talvolta di scegliere tra Mastercard e Visa , garantendo così la massima compatibilità con i terminali di tutto il mondo.

in fase di richiesta o per specifiche esigenze contrattuali, la banca permette talvolta di scegliere tra e , garantendo così la massima compatibilità con i terminali di tutto il mondo. Costo: il canone è gratuito nella versione digitale. Dal secondo anno, il canone è di 10€ annui .

il canone è nella versione digitale. Dal secondo anno, il canone è di . Under 30: Se si hanno meno di 30 anni, sia il canone del conto sia quello della carta di debito (anche fisica) rimangono gratuiti fino al compimento del trentesimo anno.

Se si hanno meno di 30 anni, sia il canone del conto sia quello della carta di debito (anche fisica) rimangono fino al compimento del trentesimo anno. In viaggio: i prelievi ATM in area Euro sono sempre gratuiti . Per il prelievo extra-Euro si applica una commissione di circa 3,62 € oltre allo spread valutario.

i prelievi ATM in sono sempre . Per il prelievo extra-Euro si applica una commissione di circa 3,62 € oltre allo spread valutario. Sicurezza: Include una polizza multirischi Nexi.

Carta di credito: Mediolanum Credit Card

Indispensabile per il noleggio auto e le garanzie alberghiere internazionali:

Si può scegliere la Mediolanum Credit Card sia su circuito Mastercard che su circuito Visa . Chi viaggia spesso fuori dall’Europa, può valutare di avere una carta di credito su un circuito diverso dalla carta di debito (che solitamente è Mastercard) per aumentare la “resilienza finanziaria” in caso di problemi di accettazione locale.

che su circuito . Chi viaggia spesso fuori dall’Europa, può valutare di avere una carta di credito su un circuito diverso dalla carta di debito (che solitamente è Mastercard) per aumentare la “resilienza finanziaria” in caso di problemi di accettazione locale. Costo: Canone gratuito per il primo anno . Dal secondo anno, il canone è di 12€ (estremamente competitivo rispetto alla media di mercato di 30-50€).

Canone gratuito per il . Dal secondo anno, il canone è di (estremamente competitivo rispetto alla media di mercato di 30-50€). In viaggio: Consente di gestire plafond personalizzabili e pagamenti posticipati, fondamentale per la gestione dei flussi di cassa durante viaggi a lungo raggio.

Carta Prepagata: Mediolanum Prepaid Card

Ideale per chi cerca sicurezza extra limitando il plafond caricato.

Costo: Canone di 0 € .

Canone di . In viaggio: è ricaricabile in tempo reale tramite app, utile come “carta di backup” da tenere separata dal conto principale.

Caratteristiche principali di Selfyconto

Canone: gratuito il primo anno per tutti i nuovi clienti e gratuito fino al compimento dei 30 anni. Dal secondo anno il canone standard è di 3,75 euro al mese (con addebito trimestrale). Tuttavia, può essere azzerato in diverse modalità come l’accredito dello stipendio/pensione o raggiungendo una spesa mensile con carta di almeno 500 euro;

gratuito il primo anno per tutti i nuovi clienti e gratuito fino al compimento dei 30 anni. Dal secondo anno il canone standard è di 3,75 euro al mese (con addebito trimestrale). Tuttavia, può essere azzerato in diverse modalità come l’accredito dello stipendio/pensione o raggiungendo una spesa mensile con carta di almeno 500 euro; Operazioni bancarie: la maggior parte delle operazioni online sono gratuite, inclusi bonifici SEPA (ordinari e istantanei), addebiti diretti, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Anche i prelievi e i versamenti presso i punti vendita Mooney sono spesso gratuiti;

la maggior parte delle operazioni online sono gratuite, inclusi bonifici SEPA (ordinari e istantanei), addebiti diretti, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Anche i prelievi e i versamenti presso i punti vendita Mooney sono spesso gratuiti; Carta di debito: Inclusa nel conto, gratuita per il primo anno. È una carta Mastercard contactless, utilizzabile per prelievi in area Euro senza commissioni e per pagamenti online e fisici in Italia e all’estero. Spesso realizzata con materiali riciclati;

Inclusa nel conto, gratuita per il primo anno. È una carta Mastercard contactless, utilizzabile per prelievi in area Euro senza commissioni e per pagamenti online e fisici in Italia e all’estero. Spesso realizzata con materiali riciclati; Spending control: possibilità di personalizzare l’uso della carta impostando limiti di spesa per canale, area geografica o categorie merceologiche;

possibilità di personalizzare l’uso della carta impostando limiti di spesa per canale, area geografica o categorie merceologiche; Altre funzionalità: Possibilità di richiedere prestiti personali tramite app (SelfyCredit Instant), accesso a servizi di investimento, domiciliazione utenze, wallet digitali e spesso promozioni dedicate (come buoni Amazon all’apertura).

BBVA 2026: il nuovo standard per i pagamenti in valuta estera

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

BBVA rappresenta nel 2026 la “terza via” tra banca tradizionale e fintech: offre la solidità di un gruppo bancario sistemico e la remunerazione del risparmio, mantenendo però le commissioni di cambio a zero, tipiche delle carte nate per viaggiare.

L’offerta di BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. si consolida come una delle soluzioni tecnicamente più efficienti per la gestione del contante e dei pagamenti in mobilità internazionale. La strategia dell’istituto spagnolo punta sull’integrazione nativa tra conto corrente e strumenti di pagamento, eliminando la distinzione tra costi di gestione e remunerazione della liquidità.

Struttura del conto BBVA e accesso alle carte

A differenza di alcuni operatori fintech che offrono carte prepagate “stand-alone”, l’ecosistema BBVA richiede l’apertura di un conto corrente online (procedura stimata in circa 5 minuti) per accedere agli strumenti di pagamento.

Il modello di business prevede un canone zero per sempre, eliminando i costi fissi tipici degli istituti tradizionali. Il conto funge da hub per:

Carta di debito BBVA: strumento principale per i viaggiatori, emessa senza costi di emissione o canone.

strumento principale per i viaggiatori, emessa senza costi di emissione o canone. Servizi di credito: la funzionalità Pay&Plan, permette di rateizzare acquisti specifici (3, 5 o 10 rate) direttamente dall’app, offrendo una flessibilità simile a una carta di credito tradizionale ma con gestione granulare del singolo movimento.

Sotto il profilo dei circuiti di pagamento, la proposta di BBVA si concentra sull’integrazione con l’infrastruttura Mastercard.

Carta di debito BBVA: circuito Mastercard

La carta di debito standard che si riceve all’apertura del conto è una Mastercard.

Universalità: nonostante la domanda sia spesso focalizzata su Visa, il circuito Mastercard garantisce una copertura pressoché identica (oltre 35 milioni di punti vendita nel mondo).

nonostante la domanda sia spesso focalizzata su Visa, il circuito Mastercard garantisce una copertura pressoché identica (oltre 35 milioni di punti vendita nel mondo). Vantaggio per i viaggiatori: la combinazione del circuito Mastercard con la politica zero commissioni di cambio di BBVA rende questo strumento uno dei più efficienti per gli acquisti in valuta estera (es. Dollari, Yen, Sterline), dove molte banche tradizionali applicano invece ricarichi del 1-2%.

BBVA: carta di credito Mastercard

Anche la carta di credito lanciata recentemente da BBVA opera sul circuito Mastercard.

Caratteristiche di rilievo: oltre ai vantaggi di circuito, questa carta include un’assicurazione contro il furto presso gli ATM (fino a 500 €) e la possibilità di azzerare il canone dal secondo anno se si effettua una spesa annua superiore a 6.000 €.

Operatività internazionale: BBVA in viaggio

Sotto il profilo tecnico-operativo, la proposta BBVA affronta le principali frizioni dei pagamenti esteri attraverso tre pilastri:

Acquisti in valuta: la carta di debito non applica commissioni bancarie aggiuntive per gli acquisti effettuati in valuta diversa dall’euro, posizionandosi in diretta concorrenza con i piani premium delle fintech.

la carta di debito non applica commissioni bancarie aggiuntive per gli acquisti effettuati in valuta diversa dall’euro, posizionandosi in diretta concorrenza con i piani premium delle fintech. Prelievi ATM: il prelievo di contanti in zona Euro è gratuito per importi pari o superiori a 100 € . Questa soglia minima incentiva una gestione del contante più strutturata, riducendo le micro-operazioni.

il prelievo di contanti in zona Euro è gratuito per importi pari o superiori a . Questa soglia minima incentiva una gestione del contante più strutturata, riducendo le micro-operazioni. Sicurezza dinamica: la carta fisica è priva di numeri stampati (PAN) e dispone di un CVV dinamico generato dall’app, riducendo drasticamente il rischio di frodi in caso di clonazione o smarrimento durante il viaggio.

Remunerazione e Bonus Welcome con BBVA

L’offerta BBVA si distingue per la capacità di generare rendimento sulla liquidità ferma, un fattore che può compensare ampiamente le spese accessorie di un viaggio.

Primi 6 mesi: viene riconosciuto un tasso del 3% annuo lordo sul saldo del conto, senza vincoli di somme minime o accredito stipendio.

viene riconosciuto un tasso del sul saldo del conto, senza vincoli di somme minime o accredito stipendio. Oltre i 6 mesi: la remunerazione è garantita fino al 31/12/2027 . Il tasso viene indicizzato al 25% del tasso BCE (Deposit Facility), con aggiornamento trimestrale (attualmente stabilizzato all’1,5% per i già clienti).

la remunerazione è garantita fino al . Il tasso viene indicizzato al (Deposit Facility), con aggiornamento trimestrale (attualmente stabilizzato all’1,5% per i già clienti). Liquidazione: gli interessi vengono accreditati su base mensile, garantendo un flusso di cassa costante.

Bonus e incentivi all’apertura conto BBVA

Gran Cashback 3%: valido per i primi 6 mesi su tutti gli acquisti (fisici e online) fino a un tetto di spesa di 280 € mensili.

valido per i primi 6 mesi su tutti gli acquisti (fisici e online) fino a un tetto di spesa di 280 € mensili. Programma Passaparola: Bonus di 20 € per ogni nuovo cliente presentato (fino a un massimo di 200 €), con un riconoscimento di 10 € per l’invitato.

Bonus di per ogni nuovo cliente presentato (fino a un massimo di 200 €), con un riconoscimento di 10 € per l’invitato. Welcome Bonus aggiuntivi: legati all’utilizzo della carta o all’inserimento di codici promozionali in fase di onboarding (scadenza promo cashback: 07/04/2026).

Servizio Costo/Condizione Note per il Viaggiatore Canone Conto/Carta 0€ (Per sempre) Nessun costo fisso durante l’inutilizzo. Cambio Valuta Gratis Ottimo per paesi extra-Euro. Prelievo ATM Euro 0€ (se ≥ 100€) Evitare micro-prelievi per non pagare commissioni. Bonifici SEPA Istantanei Gratuiti Trasferimento fondi immediato in caso di emergenza.

TF Bank: tutta l’operatività della carta di credito Mastercard Gold in viaggio

Carta di Credito TFBank 4.3 Circuito: Mastercard Canone: 0€ Prelievo massimo: fino a disponibilità Limite di spesa / Plafond: fino a disponibilità Commissioni di Prelievo: 3,90€ + TAN 21% TAEG 23,10% Contactless: ✔️ IBAN: ✔️ Richiedi la tua carta

La TF Mastercard Gold con TF Bank si rivela uno strumento complementare ideale. Grazie all’assenza di canone e alle coperture assicurative, può essere affiancata a un conto corrente principale per essere utilizzata esclusivamente per pagamenti in valuta estera e prenotazioni (hotel, voli, noleggio auto), dove la natura di “Carta di Credito” garantisce tassi di accettazione superiori alle carte di debito.

La proposta di TF Bank con la sua TF Mastercard Gold si configura perciò come una soluzione specialistica ad alta efficienza per la gestione dei flussi di spesa internazionali. A differenza dei modelli bancari tradizionali, l’istituto svedese adotta un approccio “asset-light”, focalizzandosi esclusivamente sullo strumento carta senza imporre l’apertura di un nuovo conto corrente.

Costi e accessibilità della TF Mastercard Gold con TF Bank

La caratteristica distintiva della TF Mastercard Gold è l’abbattimento dei costi fissi di gestione. Sotto il profilo economico, la carta si presenta con una quota annuale di 0 € (gratuita per sempre), eliminando le barriere d’ingresso tipiche delle carte di livello “Gold”.

Disaccoppiamento bancario: non è necessario cambiare banca. La carta TF Mastercard Gold può essere collegata a un conto corrente già esistente presso qualsiasi altro istituto, facilitando l’onboarding rapido (stimato in meno di 5 minuti tramite firma digitale).

non è necessario cambiare banca. La carta TF Mastercard Gold può essere collegata a un conto corrente già esistente presso qualsiasi altro istituto, facilitando l’onboarding rapido (stimato in meno di 5 minuti tramite firma digitale). Assenza di commissioni valutarie: per i viaggiatori, il vantaggio principale risiede nello 0% di commissioni sui cambi. Gli acquisti in valuta estera vengono regolati secondo il tasso di cambio Mastercard senza ricarichi aggiuntivi da parte della banca.

Gestione della liquidità di TF Mastercard Gold: il periodo di grazia

Sotto l’aspetto dei flussi di cassa, la carta offre una finestra di flessibilità finanziaria significativa:

Fino a 55 giorni senza interessi: se il saldo dell’estratto conto mensile viene rimborsato integralmente entro la data di scadenza, non vengono applicati interessi sugli acquisti effettuati.

se il saldo dell’estratto conto mensile viene rimborsato integralmente entro la data di scadenza, non vengono applicati interessi sugli acquisti effettuati. Opzioni di rimborso: il cliente può optare per il pagamento rateale (Revolving), con una quota minima pari al 3% del saldo (minimo 30€). In questo caso, si applicano tassi d’interesse nominali (TAN 21,00%, TAEG 23,10%).

Coperture assicurative e sicurezza in viaggio della TF Mastercard Gold

L’inclusione di un pacchetto assicurativo gratuito è l’elemento che posiziona lo strumento nel segmento “Gold”. Per attivare le coperture, è necessario pagare almeno il 50% delle spese di viaggio con la carta.

Protezione annullamento: copertura fino a 3.000 € per l’annullamento del viaggio.

copertura fino a per l’annullamento del viaggio. Tutela bagaglio: rimborso fino a 2.500 € in caso di smarrimento.

rimborso fino a in caso di smarrimento. Assistenza medica: inclusa la copertura per infortuni e malattia all’estero.

inclusa la copertura per infortuni e malattia all’estero. Sicurezza digitale: supporto per Apple Pay e Google Pay, con protocollo Mastercard ID Check per le transazioni online.

Quanto costano i prelievi con TF Mastercard Gold

Mentre i pagamenti POS sono privi di commissioni, l’operatività della carta di credito TF mastercard Gold presso gli sportelli automatici (ATM) segue una logica differente:

Costo prelievo: viene applicata una commissione fissa di 3,90 € per ogni operazione di prelievo contante, sia in Italia che all’estero.

viene applicata una commissione fissa di per ogni operazione di prelievo contante, sia in Italia che all’estero. Interessi su contante: a differenza degli acquisti, i prelievi di contante maturano interessi dal giorno stesso dell’operazione, rendendo questo strumento meno adatto per l’ottenimento di liquidità fisica rispetto alle carte di debito.

Crédit Agricole: la strategia dei bonus per il viaggiatore globale

Crédit Agricole 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2€; GRATIS per under 35 o con accredito stipendio Costo Prelievo ATM: GRATIS su ATM Gruppo; 2,10€ altri ATM Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’offerta di Crédit Agricole si posiziona come una soluzione ibrida di particolare rilievo per il viaggiatore, combinando la solidità di un gruppo globale con un’aggressiva politica di incentivi all’ingresso.

L’infrastruttura di pagamento proposta dal gruppo si basa sulla Carta di debito Crédit Agricole Visa, uno strumento evoluto progettato per la mobilità.

Circuito: Visa, garantisce una delle coperture più capillari a livello globale, fondamentale per territori extra-UE.

Visa, garantisce una delle coperture più capillari a livello globale, fondamentale per territori extra-UE. Gestione in App: consente l’abilitazione immediata per l’utilizzo all’estero, la modifica dei limiti di spesa e la funzione “pausa” per il blocco temporaneo.

consente l’abilitazione immediata per l’utilizzo all’estero, la modifica dei limiti di spesa e la funzione “pausa” per il blocco temporaneo. Prelievi: gratuiti presso gli ATM del Gruppo Crédit Agricole. Per i prelievi su altre banche, la gratuità è spesso soggetta alle condizioni del piano specifico, ma l’operatività è garantita in modalità contactless e online.

gratuiti presso gli ATM del Gruppo Crédit Agricole. Per i prelievi su altre banche, la gratuità è spesso soggetta alle condizioni del piano specifico, ma l’operatività è garantita in modalità contactless e online. Operatività estera: il circuito Visa garantisce l’accettazione universale. È fondamentale ricordare che l’Opzione Mondo deve essere attivata tramite App: questa funzione di sicurezza “geofencing” permette di abilitare o disabilitare i pagamenti in specifici continenti per prevenire frodi.

Carte di credito con Crédit Agricole: partnership Nexi e Amex

Le carte di credito di Crédit Agricole rimangono lo standard per le garanzie cauzionali (noleggio auto e hôtellerie).

Nexi Classic/Gold: offrono il vantaggio di essere integrate nel sistema di protezione acquisti del gruppo. La versione Gold è particolarmente indicata per i viaggiatori grazie a massimali assicurativi più elevati su assistenza medica e bagagli.

offrono il vantaggio di essere integrate nel sistema di protezione acquisti del gruppo. La versione Gold è particolarmente indicata per i viaggiatori grazie a massimali assicurativi più elevati su assistenza medica e bagagli. American Express: disponibile come opzione per chi cerca programmi fedeltà avanzati (Membership Rewards) e coperture assicurative d’élite, sebbene con una rete di accettazione POS leggermente inferiore in alcune aree rurali extra-UE rispetto a Visa/Mastercard.

Carte prepagate con Crédit Agricole: CartaConto e Student Card

La CartaConto di Crédit Agricole si distingue dalle comuni prepagate perché dotata di IBAN, rendendola di fatto un “conto tascabile”.

Sicurezza: è lo strumento preferito per i pagamenti online e per l’utilizzo in zone ad alto rischio smarrimento, poiché non è collegata direttamente alla giacenza del conto principale.

è lo strumento preferito per i pagamenti online e per l’utilizzo in zone ad alto rischio smarrimento, poiché non è collegata direttamente alla giacenza del conto principale. Limiti: utile per il controllo del budget, ma meno adatta per il noleggio auto, dove la maggior parte delle compagnie richiede espressamente una carta di credito.

Crédit Agricole e il canone zero

Per le richieste di apertura conto corrente effettuate entro il 3 marzo 2026, la banca applica una politica di azzeramento dei costi fissi:

Canone di tenuta conto: 0 €, cioè gratuito per i nuovi clienti.

0 €, cioè gratuito per i nuovi clienti. Bonifici SEPA online: gratuiti.

gratuiti. Bonifici istantanei: non prevedono costi aggiuntivi rispetto agli ordinari (caratteristica tecnica di rilievo rispetto alla media di mercato).

non prevedono costi aggiuntivi rispetto agli ordinari (caratteristica tecnica di rilievo rispetto alla media di mercato). Home Banking e App: Servizi inclusi senza costi di canone.

Servizi inclusi senza costi di canone. Le operazioni allo sportello (es. bonifici) mantengono commissioni elevate (8,00€), a conferma di un modello di business che premia l’autogestione digitale del viaggiatore.

Onboarding con Crédit Agricole: i Bonus Welcome

L’offerta 2026 di Crédit Agricole è caratterizzata da una struttura a premi modulare, erogati principalmente sotto forma di 600 Euro in Buoni Regalo Amazon.it.

Il “Welcome Bonus” immediato è così ripartito:

Requisito Premio Azione Necessaria Apertura Conto 50 € Inserimento codice “VISA” + 1 transazione entro 30 giorni. Accredito Stipendio 50 € Domiciliazione della busta paga o pensione. Utilizzo Carta Fino a 100 € In base agli scaglioni di spesa effettuati tramite POS/Wallet. Member get Member Fino a 400 € 50€ per ogni amico invitato (max 8 amici).

Servizi Crédit Agricole per il viaggiatore

Oltre alla componente transazionale, il conto integra strumenti di gestione del risparmio e protezione:

Conto deposito: possibilità di remunerare la liquidità non utilizzata al 2,25% annuo lordo per 12 mesi.

possibilità di remunerare la liquidità non utilizzata al per 12 mesi. Assicurazioni: integrazione in-app per polizze viaggi e protezione casa/famiglia.

integrazione in-app per polizze viaggi e protezione casa/famiglia. Identificazione rapida: apertura del rapporto tramite videoselfie o SPID, riducendo i tempi burocratici per chi necessita di una carta operativa in tempi brevi prima di una partenza.

Crédit Agricole sfida le fintech sul terreno della user experience e dei costi fissi, mantenendo però il valore aggiunto del consulente dedicato (disponibile anche via chat). Per un utilizzo all’estero, la combinazione tra canone zero e il circuito Visa rende questa soluzione tecnicamente solida, specialmente se rapportata alla possibilità di ottenere un ritorno economico immediato tramite il bonus di benvenuto e il cashback sui consumi.

Fineco, il benchmark per i pagamenti internazionali

Fineco Card Debit 4.4 💶 Circuito: Visa Debit 💰 Canone: 9.95€/anno 🏧 Commissioni prelievo: Gratis superiori a 99 € altrimenti 0,80 € 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

La proposta Fineco del 2026 colma il gap con le fintech grazie all’abbattimento delle commissioni di cambio sulla carta di debito, mantenendo però il prestigio e la solidità di una banca che gestisce oltre 154 miliardi di euro di patrimonio. L’integrazione del servizio Multicurrency rimane un unicum tecnico che permette una gestione professionale delle valute estere non comune tra le banche retail.

Con il lancio del “Nuovo Conto One” di Fineco, l’istituto italiano integra la solidità di una banca d’investimento con l’agilità tariffaria richiesta dai viaggiatori moderni, eliminando una delle barriere storiche del settore: le commissioni di cambio sui pagamenti.

Il portafoglio carte con Fineco

L’ecosistema Fineco per i pagamenti si articola su tre livelli: carta di debito, carta di credito e carta prepagata, con una forte spinta verso il formato virtuale. Tutti gli strumenti di pagamento sono esclusivamente riservati ai correntisti, rendendo necessaria l’apertura di uno dei tre profili di conto: Fineco One, Fineco Classic o Fineco Max.

Carta di debito con Fineco

La carta di debito di Fineco è lo strumento cardine per il viaggiatore su circuito Visa Debit, integrando anche le funzionalità del circuito nazionale BANCOMAT®.

La novità principale riguarda l’azzeramento delle commissioni sul tasso di cambio per i pagamenti in valuta estera.Questa configurazione bi-circuito è pensata per offrire al viaggiatore la massima capillarità sia per l’operatività domestica che per quella internazionale. Ciò significa che, pagando in dollari o yen, Fineco applica il tasso di cambio Visa senza i ricarichi (solitamente tra l’1% e il 2%) comuni in altre banche.

Versione virtuale: Gratuita e attivabile istantaneamente da app.

Gratuita e attivabile istantaneamente da app. Versione Fisica: Ha un costo di emissione/rinnovo di 9,95€ all’anno (gratuita per gli Under 30 e per il profilo Premium “Max”).

Ha un costo di emissione/rinnovo di (gratuita per gli Under 30 e per il profilo Premium “Max”). In viaggio: Grazie alla tecnologia Visa/Mastercard, è accettata globalmente. I prelievi in Italia sono gratuiti sopra i 99 €, mentre per l’estero si applicano le condizioni di circuito.

Carte di credito con Fineco: standard e Gold World

Essenziali per il noleggio auto e le cauzioni alberghiere. Fineco propone carte di credito sia su circuito Mastercard sia Visa. In fase di richiesta, il correntista può selezionare il circuito preferito:

Fineco Card Credit (standard): è la carta di credito mainstream. Può essere richiesta in modalità monofunzione (solo credito) o multifunzione (credito + debito BANCOMAT® su un’unica tessera). Canone di 19,95 €/anno (monofunzione).

è la carta di credito mainstream. Può essere richiesta in modalità (solo credito) o (credito + debito BANCOMAT® su un’unica tessera). Canone di (monofunzione). Fineco Gold World: emessa esclusivamente su circuito Mastercard . Pensata per il segmento Frequent Flye, si tratta di una carta di fascia alta che offre servizi accessori come l’assicurazione di viaggio e l’accesso alle Lounge aeroportuali. Il canone varia dai 69,95 € agli 89,95 € a seconda del profilo di conto, ma è gratuito per i clienti Max .

emessa esclusivamente su circuito . Pensata per il segmento Frequent Flye, si tratta di una carta di fascia alta che offre servizi accessori come l’assicurazione di viaggio e l’accesso alle Lounge aeroportuali. Il canone varia dai 69,95 € agli 89,95 € a seconda del profilo di conto, ma è . Fineco Visa Infinite: La soluzione top di gamma per massimali elevati e servizi di concierge dedicati.

Fineco: vantaggi per il viaggiatore internazionale

Le carte di credito Fineco si distinguono per alcune funzionalità specifiche utili durante i soggiorni all’estero:

Plafond flessibile: tramite l’applicazione è possibile richiedere un aumento temporaneo del plafond per coprire spese impreviste o garanzie elevate richieste dai noleggi auto.

tramite l’applicazione è possibile richiedere un aumento temporaneo del plafond per coprire spese impreviste o garanzie elevate richieste dai noleggi auto. Gestione valutaria: sebbene la carta di debito Fineco abbia azzerato le commissioni di cambio, sulla carta di credito possono essere applicate commissioni di gestione valutaria del circuito (generalmente intorno al 2%). Per i pagamenti POS in valuta estera, l’uso della Debit Visa del conto One rimane tecnicamente più efficiente.

Sicurezza: supporto nativo per Apple Pay, Google Pay e Garmin Pay, permettendo di digitalizzare la carta e lasciarla in sicurezza in hotel, operando esclusivamente tramite smartphone o smartwatch

Analisi dei costi delle carte con i conti Fineco

La struttura dei costi è strettamente legata al profilo di conto scelto (One, Classic o Max), come evidenziato nella tabella tecnica:

Tipologia Carta Conto ONE Conto CLASSIC Conto MAX Credit Standard 19,95 € / anno 19,95 € / anno 0 € (Gratis) Credit Multifunzione 39,95 € / anno 29,95 € / anno 0 € (Gratis) Gold World 89,95 € / anno 69,95 € / anno 0 € (Gratis)

Nuovo conto Fineco One e l’offerta multicurrency

La vera infrastruttura di supporto per chi opera fuori dall’Eurozona è il servizio Multicurrency, integrato gratuitamente in tutti i nuovi conti.

Funzionamento: permette di detenere saldi direttamente in Dollari (USD), Sterline (GBP) o Franchi Svizzeri (CHF) . Questo consente al viaggiatore di cambiare valuta quando il tasso è favorevole e di spendere direttamente quel saldo senza ulteriori conversioni al momento dell’acquisto.

permette di detenere saldi direttamente in . Questo consente al viaggiatore di cambiare valuta quando il tasso è favorevole e di spendere direttamente quel saldo senza ulteriori conversioni al momento dell’acquisto. Bonifici: i bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, sono gratuiti per ogni tipologia di conto.

Conti Fineco, quanto costano

Fineco ha segmentato l’offerta per rispondere a diverse capacità patrimoniali, pur mantenendo un alto standard di assistenza (Customer Care H24).

Profilo Canone Mensile Condizioni di Gratuità ONE 0 € (Gratis) Senza vincoli di patrimonio. CLASSIC 3,95 € Gratis per i primi 3 mesi o con 50.000€ sul conto. MAX 29,95 € Gratis per i primi 3 mesi o con 500.000€ sul conto.

Il profilo One rappresenta la soluzione più efficiente per il viaggiatore “Smart”, garantendo l’accesso alla carta di debito con zero commissioni di cambio senza costi fissi di tenuta conto.

Fineco:sicurezza e operatività “Smart”

Per chi viaggia, la gestione della carta via App è fondamentale:

Prelievo Smart: possibilità di prelevare contanti presso gli ATM UniCredit senza carta fisica, utilizzando solo il QR code dall’App Fineco.

possibilità di prelevare contanti presso gli ATM UniCredit senza carta fisica, utilizzando solo il QR code dall’App Fineco. Maxi acquisto: Funzione per elevare temporaneamente il massimale della carta fino a 5.000€ per acquisti importanti (es. pacchetti viaggio o voli intercontinentali).

Funzione per elevare temporaneamente il massimale della carta fino a per acquisti importanti (es. pacchetti viaggio o voli intercontinentali). Modalità discreta: funzione di sicurezza che nasconde i saldi sullo schermo in luoghi pubblici affollati.

Revolut, carte e conti per globetrotter

Revolut Standard 4.5 Circuito: VISA Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (illimitato) Commissioni prelievo: Gratis per 5 prelievi o 200€/mese; poi 2% (min. 1€ per operazione) Contactless: ✓ IBAN: ✓ Plafond: 6000€/mese (solo per transazioni con cambio valuta) RICHIEDI LA TUA CARTA

Revolut è una piattaforma finanziaria digitale che offre una vasta gamma di servizi tramite la sua app mobile. Si è affermata come una soluzione ideale per i viaggiatori grazie alla sua convenienza nel cambio valuta e alle sue funzionalità.

Conti correnti Multivaluta: Permette di detenere e gestire denaro in diverse valute (solitamente oltre 30) all’interno dello stesso conto. Questo semplifica le transazioni internazionali e offre tassi di cambio competitivi;

Permette di detenere e gestire denaro in diverse valute (solitamente oltre 30) all’interno dello stesso conto. Questo semplifica le transazioni internazionali e offre tassi di cambio competitivi; Carte di debito: Revolut offre diverse tipologie di carte di debito Mastercard o Visa associate al conto. La carta standard è solitamente gratuita mentre sono disponibili piani a pagamento (Plus, Premium, Metal, Ultra) che offrono vantaggi aggiuntivi;

Revolut offre diverse tipologie di carte di debito Mastercard o Visa associate al conto. La carta standard è solitamente gratuita mentre sono disponibili piani a pagamento (Plus, Premium, Metal, Ultra) che offrono vantaggi aggiuntivi; Trasferimenti di denaro Internazionali: Permette di inviare e ricevere denaro a livello internazionale in diverse valute con commissioni spesso inferiori rispetto alle banche tradizionali e con tassi di cambio interbancari (con possibili maggiorazioni nei fine settimana e per alcune valute);

Permette di inviare e ricevere denaro a livello internazionale in diverse valute con commissioni spesso inferiori rispetto alle banche tradizionali e con tassi di cambio interbancari (con possibili maggiorazioni nei fine settimana e per alcune valute); Cambio valuta: Consente di convertire denaro tra diverse valute direttamente nell’app con tassi di cambio competitivi. I piani a pagamento spesso offrono limiti più elevati per il cambio senza commissioni durante i giorni feriali;

Consente di convertire denaro tra diverse valute direttamente nell’app con tassi di cambio competitivi. I piani a pagamento spesso offrono limiti più elevati per il cambio senza commissioni durante i giorni feriali; Funzionalità di risparmio (Vaults): Permette di creare “cassaforti” virtuali per mettere da parte denaro per obiettivi specifici.

A questi si aggiungono altri servizi come investimenti, assicurazioni, sconti e Cashback e funzionalità per gruppi.

Carte per viaggiare con Revolut

Le carte di debito Revolut sono specificamente pensate per i viaggiatori e offrono numerosi vantaggi.

Accettazione internazionale: Le carte Revolut (Mastercard o Visa) sono accettate in milioni di esercizi commerciali e ATM in tutto il mondo;

Le carte Revolut (Mastercard o Visa) sono accettate in milioni di esercizi commerciali e ATM in tutto il mondo; Prelievi all’estero: I piani gratuiti offrono un certo limite di prelievi gratuiti al mese (l’importo varia a seconda del piano e della giurisdizione), superato il quale vengono applicate commissioni. I piani a pagamento offrono limiti più elevati o prelievi illimitati;

I piani gratuiti offrono un certo limite di prelievi gratuiti al mese (l’importo varia a seconda del piano e della giurisdizione), superato il quale vengono applicate commissioni. I piani a pagamento offrono limiti più elevati o prelievi illimitati; Pagamenti in valuta estera senza commissioni (fino a un certo limite): Uno dei principali vantaggi di Revolut è la possibilità di effettuare pagamenti in valuta estera utilizzando il tasso di cambio interbancario, senza commissioni aggiuntive fino a un certo limite mensile (variabile a seconda del piano). Oltre questo limite, viene applicata una piccola commissione. Nei fine settimana, potrebbe essere applicata una piccola maggiorazione sul tasso di cambio per alcune valute;

Uno dei principali vantaggi di Revolut è la possibilità di effettuare pagamenti in valuta estera utilizzando il tasso di cambio interbancario, senza commissioni aggiuntive fino a un certo limite mensile (variabile a seconda del piano). Oltre questo limite, viene applicata una piccola commissione. Nei fine settimana, potrebbe essere applicata una piccola maggiorazione sul tasso di cambio per alcune valute; Gestione valute in App: La possibilità di convertire denaro in diverse valute direttamente nell’app prima del viaggio permette di bloccare tassi di cambio favorevoli ed evitare sorprese;

La possibilità di convertire denaro in diverse valute direttamente nell’app prima del viaggio permette di bloccare tassi di cambio favorevoli ed evitare sorprese; Carte virtuali: Utili per acquisti online all’estero, offrendo un livello di sicurezza aggiuntivo. È possibile creare carte virtuali usa e getta per transazioni singole;

Utili per acquisti online all’estero, offrendo un livello di sicurezza aggiuntivo. È possibile creare carte virtuali usa e getta per transazioni singole; Notifiche in tempo reale: Si ricevono notifiche push per ogni transazione, consentendo di monitorare le spese in tempo reale;

Si ricevono notifiche push per ogni transazione, consentendo di monitorare le spese in tempo reale; Assicurazione viaggio (con piani a pagamento o acquistabile): I piani a pagamento come Premium, Metal e Ultra spesso includono assicurazioni viaggio che coprono diverse eventualità (ritardi, cancellazioni, spese mediche, smarrimento bagagli). Anche il piano Plus può offrire alcune coperture. È anche possibile acquistare assicurazioni viaggio aggiuntive direttamente tramite l’app.

Hype, con conto Premium c’è anche l’assicurazione viaggi

Revolut Standard 4.5 Circuito: VISA Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (illimitato) Commissioni prelievo: Gratis per 5 prelievi o 200€/mese; poi 2% (min. 1€ per operazione) Contactless: ✓ IBAN: ✓ Plafond: 6000€/mese (solo per transazioni con cambio valuta) RICHIEDI LA TUA CARTA

L’evoluzione del comparto fintech nel 2026 vede Hype consolidare il proprio posizionamento come ecosistema di “money management” integrato, distanziandosi dalla figura della semplice carta ricaricabile per abbracciare quella di un conto corrente digitale completo con IBAN italiano. La proposta si articola su tre livelli di servizio, progettati per scalare in base alle necessità di spesa, risparmio e protezione assicurativa dell’utente.

Hype: conti e costi

Il modello Hype si fonda sulla progressività dei servizi. Per i nuovi utenti nel 2026, l’onboarding è facilitato da una registrazione interamente digitale che garantisce l’operatività in pochi giorni.

Conto Hype (Base)

Canone: 0 € (Gratis) . È il prodotto d’ingresso per la gestione della quotidianità.

. È il prodotto d’ingresso per la gestione della quotidianità. Carta: fornita in versione virtuale gratuita, immediatamente disponibile in app per acquisti online e nei negozi fisici tramite wallet digitali. La carta fisica è opzionale e richiede un contributo una tantum di 9,90 €.

fornita in versione gratuita, immediatamente disponibile in app per acquisti online e nei negozi fisici tramite wallet digitali. La carta fisica è opzionale e richiede un contributo una tantum di 9,90 €. Bonifici: ordinari e istantanei gratuiti (fino ai limiti previsti dal piano), una caratteristica di rilievo che aumenta l’efficienza transazionale rispetto a molti istituti tradizionali.

Hype Next e Premium

Hype Next (2,90 €/mese): introduce la carta fisica gratuita e prelievi senza commissioni, oltre a massimali di ricarica più elevati.

introduce la carta fisica gratuita e prelievi senza commissioni, oltre a massimali di ricarica più elevati. Hype Premium (9,90 €/mese): il pacchetto “All-inclusive” integra assistenza prioritaria, azzeramento commissioni sui bollettini PagoPA e un pacchetto assicurativo completo (viaggi, acquisti, medica).

il pacchetto “All-inclusive” integra assistenza prioritaria, azzeramento commissioni sui bollettini PagoPA e un pacchetto assicurativo completo (viaggi, acquisti, medica). per i viaggiatori, il piano Hype Premium è tecnicamente superiore poiché include l’assicurazione viaggi e riduce i costi accessori, mentre il piano base rimane ideale per la gestione della micro-spesa in area Euro.

Hype e risparmio: Radar e Box

Il valore aggiunto di Hype non risiede solo nel pagamento, ma nel monitoraggio dei flussi finanziari attraverso algoritmi di categorizzazione automatica.

Radar (analisi spese): un motore di intelligenza finanziaria che riconosce e organizza le uscite per categorie, offrendo una visione d’insieme su dove viene allocato il budget mensile.

un motore di intelligenza finanziaria che riconosce e organizza le uscite per categorie, offrendo una visione d’insieme su dove viene allocato il budget mensile. Box risparmi: consente di impostare obiettivi di spesa futuri. Il sistema accantona automaticamente piccole somme in base alla data e all’importo target definiti dall’utente, automatizzando il processo di accumulo.

Hype: cashback e Club

La strategia di fidelizzazione di HYPE per il 2026 punta sul ritorno economico diretto per il cliente:

Cashback online: attraverso l’app è possibile accedere a rimborsi fino al 10% sugli acquisti effettuati presso i partner convenzionati.

attraverso l’app è possibile accedere a rimborsi fino al sugli acquisti effettuati presso i partner convenzionati. Hype Club: programma di referral (passaparola) che premia l’invito di nuovi contatti con punti convertibili in Gift Card dei principali brand internazionali.

programma di referral (passaparola) che premia l’invito di nuovi contatti con punti convertibili in Gift Card dei principali brand internazionali. Credit Boost: la possibilità di accedere a piccoli finanziamenti o prestiti personali (fino a 2.000 €) direttamente in-app, previa valutazione del merito creditizio.

Hype per lo scambio denaro

Hype ha ridefinito lo scambio di denaro P2P (Peer-to-Peer) eliminando i tempi d’attesa dei bonifici tradizionali tra utenti della stessa piattaforma.

Scambio denaro: inviare e ricevere somme tra “Hypers” è istantaneo e gratuito, equiparato alla semplicità di un servizio di messaggistica.

Servizio Piano HYPE Piano Next Piano Premium Canone Mensile 0€ 2,90€ 9,90€ Carta Fisica 9,90€ (una tantum) Inclusa Inclusa Assicurazione Viaggi No No Sì Prelievi ATM Commissioni previste Gratis Gratis

Credem, gestione internazionale per il nuovo correntista digitale

Ego Classic 4.3 Circuito: Mastercard o Visa Canone piano base: 0€ il 1° anno; poi 39€ (0€ con spese >6.000€ nei 12 mesi precedenti) Prelievo massimo: in base alla disponibilità Limite di spesa: 5.000€ Commissioni prelievo: 4% con un importo minimo di 2,50€ Plafond: 5.000€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

L’offerta Credem Link si inserisce come una soluzione di “Wellbanking”, termine utilizzato dall’istituto emiliano per descrivere un modello ibrido che coniuga l’efficienza dei processi digitali con la capillarità della consulenza umana.

Credem Link è particolarmente utile per il viaggiatore che non vuole rinunciare alla solidità di una banca fisica ma desidera gli strumenti digitali moderni. Sebbene i prelievi su banche extra-gruppo e le commissioni di cambio seguano i fogli informativi standard, la possibilità di avere un Wellbanker (il consulente Credem) a disposizione rappresenta una polizza assicurativa “relazionale” di grande valore durante un soggiorno internazionale.

Quanto costa il conto corrente Credem Link

Il conto Credem Link è destinato esclusivamente a nuovi clienti (o ex clienti che hanno estinto il rapporto da almeno 18 mesi) e presenta una struttura a canone zero.

Canone Conto: 0 €

0 € Internet Banking e App: Inclusi a canone zero.

Inclusi a canone zero. Bonifici SEPA (anche istantanei): costo fisso di 0,50 € se disposti online o via app. Si tratta di una tariffa competitiva, sebbene non gratuita come in altre soluzioni fintech pure.

costo fisso di se disposti online o via app. Si tratta di una tariffa competitiva, sebbene non gratuita come in altre soluzioni fintech pure. Operatività fiscale: F24, MAV e RAV gestiti a costo zero.

F24, MAV e RAV gestiti a costo zero. Imposta di bollo: Applicata secondo normativa vigente (34,20 €/anno per giacenze medie superiori a 5.000 €).

Credem, portafoglio carte e operatività estera

In fase di apertura, obbligatoriamente digitalizzata tramite SPID o video-selfie, il cliente deve selezionare uno dei due strumenti di debito proposti:

Credemcard internazionale Mastercard (consigliata per viaggiatori)

Canone: gratuito il 1° anno , successivamente 1,50 € al mese (18 €/anno).

, successivamente (18 €/anno). Operatività: abilitata ai pagamenti online e all’estero su circuito internazionale.

abilitata ai pagamenti online e all’estero su circuito internazionale. Digital Wallet: pienamente compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Credemcard nazionale (Bancomat®)

Canone: 0 € per sempre .

. Limite: Ideale solo per chi opera esclusivamente sul territorio italiano, poiché priva di circuiti internazionali per acquisti online o pagamenti fuori dai confini nazionali.

Altre Carte (Ego Classic)

Sebbene non inclusa di base nel pacchetto conto corrente Credem Link, è possibile richiedere la carta di credito Ego Classic, soggetta a valutazione del merito creditizio, per gestire plafond di spesa più elevati e garanzie (noleggio auto).

Remunerazione della liquidità: Credem conto Deposito Più

Per contrastare l’inflazione e incentivare il deposito di nuova liquidità, Credem integra un’opzione di investimento a breve termine:

Rendimento: 2,50% lordo annuo per un vincolo di 6 mesi .

per un vincolo di . Soglia di accesso: minimo 5.000 € .

minimo . Liquidabilità: possibilità di svincolo anticipato, soggetta però a una penale (0,033‰ del capitale per ogni giorno residuo, con un minimo di 100 €) e perdita degli interessi maturati.

Credem, promozioni e programmi fedeltà 2026

L’istituto punta sulla crescita organica della base clienti tramite il programma “Presentaci un amico”:

Validità: fino al 30.06.2026.

fino al 30.06.2026. Meccanismo: incentivi (solitamente sotto forma di buoni regalo o bonus in conto) sia per il presentatore che per il nuovo cliente, a condizione che quest’ultimo attivi determinati servizi (es. accredito stipendio o sottoscrizione prodotti d’investimento).

Servizio Costo Impatto in Viaggio Cambio Valuta Tasso Mastercard Standard per acquisti extra-Euro. Prelievi ATM Credem 0 € Conveniente se presenti sul territorio. Prelievi ATM Altre Banche Solitamente soggetti a commissione extra-gruppo. Consulenza Inclusa Possibilità di avere un consulente dedicato (anche remoto).

Credem Link si posiziona come una “scelta di sicurezza”. Sebbene il canone della carta internazionale Mastercard diventi a pagamento dal secondo anno (18 €/anno), il valore aggiunto risiede nella solidità patrimoniale dell’istituto (tra i più alti CET1 in Europa secondo la BCE) e nella disponibilità di un consulente fisico, elemento spesso assente nelle offerte a canone zero dei competitor digitali.

Tinaba superAPP con QRcode per pagare in Cina e Giappone

L’integrazione tra Tinaba e Alipay+ segna una svolta strategica per i pagamenti cross-border, con un focus prioritario sui mercati asiatici: a partire da gennaio 2026, l’Italia è diventata il primo Paese a offrire una “Super App” capace di operare nativamente in Cina, garantendo l’accesso a oltre 80 milioni di merchant dove contanti e carte tradizionali sono spesso rifiutati. In Giappone, grazie alla partnership con PayPay, l’accettabilità è estesa a ulteriori 3 milioni di esercenti, eliminando la necessità di registrarsi ad app locali o trasferire fondi su wallet esteri.

Finalità e visione strategicadella superAPP Tinaba

La partnership tra Tinaba e Ant Group (affiliata di Alibaba) mira a costruire un ecosistema digitale globale che abbatta le barriere linguistiche e valutarie. Alipay+ funge da “wallet dei wallet”, integrando oltre 30 soluzioni di pagamento partner (come KakaoPay, Truemoney, Dana e Touch ‘n Go).

L’obiettivo è stato trasformare Tinaba in una piattaforma all-in-one dove la gestione del denaro è più semplice, intelligente e inclusiva, consentendo agli utenti di pagare in 29 Paesi presso una rete di 90 milioni di merchant mondiali.

Vantaggi competitivi ed economici della superApp Tinaba

L’offerta dei pagamenti dalla superAPP Tinaba si distingue per un profilo di efficienza superiore ai sistemi bancari tradizionali:

Trasparenza valutaria : l’addebito avviene direttamente in euro. L’utente visualizza in tempo reale il tasso di cambio e il controvalore nell’app.

: l’addebito avviene direttamente in euro. L’utente visualizza in tempo reale il tasso di cambio e il controvalore nell’app. Convenienza finanziaria : il tasso di cambio applicato è descritto come più vantaggioso rispetto alle comuni carte di credito.

: il tasso di cambio applicato è descritto come più vantaggioso rispetto alle comuni carte di credito. Esperienza Super App : Tinaba integra i Mini Program di Alipay+, ovvero applicazioni interne che non richiedono download separati. Il primo di questi è Tiqets , che permette l’acquisto diretto di biglietti per musei e attrazioni. Sono previste espansioni future nei settori trasporti e viaggi.

: Tinaba integra i di Alipay+, ovvero applicazioni interne che non richiedono download separati. Il primo di questi è , che permette l’acquisto diretto di biglietti per musei e attrazioni. Sono previste espansioni future nei settori trasporti e viaggi. Accesso a promozioni: gli utenti possono beneficiare di sconti e vantaggi esclusivi offerti dai commercianti della rete globale Alipay+.

Caratteristiche tecniche della superAPP Tinaba

L’utilizzo del servizio è progettato per essere immediato e si basa sulla tecnologia QR Code, strutturandosi su due modalità principali:

Modalità Scan (l’utente inquadra il merchant): Dalla Home Page di Tinaba si accede alla sezione Alipay+ tramite le “Azioni Rapide”.

Si scansiona il QR Code esposto dal negoziante.

Per transazioni superiori a 25 €, il sistema richiede l’inserimento del PIN dispositivo per garantire la sicurezza. Modalità Show (Il merchant inquadra l’utente): L’utente genera il proprio Barcode o QR Code dalla sezione “Operazioni”.

L’esercente effettua la scansione per completare l’addebito.

Questa infrastruttura garantisce un’esperienza di pagamento completamente cashless, eliminando le criticità legate al prelievo di valuta estera e ai rischi di smarrimento del contante durante i viaggi internazionali.

Cosa vuol dire carte senza commissioni di cambio valuta

Le carte senza commissioni di cambio valuta sono strumenti finanziari sempre più popolari per chi viaggia. La loro caratteristica principale è l’assenza di commissioni aggiuntive quando si effettuano pagamenti o prelievi in una valuta diversa dall’euro (o dalla valuta di base della carta).

Caratteristiche principali

Nessuna commissione sul cambio valuta: Questa è la caratteristica distintiva. Solitamente, quando si usa una carta tradizionale all’estero, la banca o l’emittente applica una percentuale (solitamente tra l’1% e il 3%) sull’importo convertito. Le carte senza commissioni di cambio eliminano o riducono significativamente questo costo;

Questa è la caratteristica distintiva. Solitamente, quando si usa una carta tradizionale all’estero, la banca o l’emittente applica una percentuale (solitamente tra l’1% e il 3%) sull’importo convertito. Le carte senza commissioni di cambio eliminano o riducono significativamente questo costo; Utilizzo del tasso di cambio interbancario o di mercato: Molte di queste carte applicano il tasso di cambio “reale” o interbancario (il tasso utilizzato dalle banche tra loro) o un tasso di mercato molto vicino, senza margini di guadagno aggiuntivi significativi. Questo garantisce una conversione più equa e trasparente;

Molte di queste carte applicano il tasso di cambio “reale” o interbancario (il tasso utilizzato dalle banche tra loro) o un tasso di mercato molto vicino, senza margini di guadagno aggiuntivi significativi. Questo garantisce una conversione più equa e trasparente; Spesso sono carte prepagate o carte conto (con IBAN): Sebbene esistano alcune carte di credito senza commissioni di cambio, la maggior parte di queste offerte si trova tra le carte prepagate e le carte conto (spesso offerte da istituti di moneta elettronica o banche online);

Sebbene esistano alcune carte di credito senza commissioni di cambio, la maggior parte di queste offerte si trova tra le carte prepagate e le carte conto (spesso offerte da istituti di moneta elettronica o banche online); Possibilità di detenere e gestire diverse valute: Alcune di queste carte permettono di caricare e conservare fondi in diverse valute contemporaneamente. Questo può essere utile per bloccare il tasso di cambio quando è favorevole o per evitare conversioni multiple;

Alcune di queste carte permettono di caricare e conservare fondi in diverse valute contemporaneamente. Questo può essere utile per bloccare il tasso di cambio quando è favorevole o per evitare conversioni multiple; Prelievi ATM gratuiti o a basso costo all’estero: Molte offrono un certo numero di prelievi gratuiti al mese presso gli sportelli automatici esteri. Superato questo limite, potrebbero essere applicate delle commissioni, ma spesso sono inferiori a quelle delle carte tradizionali;

Molte offrono un certo numero di prelievi gratuiti al mese presso gli sportelli automatici esteri. Superato questo limite, potrebbero essere applicate delle commissioni, ma spesso sono inferiori a quelle delle carte tradizionali; Gestione tramite app mobile: Solitamente, queste carte sono gestite tramite un’applicazione mobile intuitiva che permette di monitorare le transazioni in tempo reale, controllare i saldi in diverse valute, effettuare ricariche e gestire le impostazioni della carta;

Solitamente, queste carte sono gestite tramite un’applicazione mobile intuitiva che permette di monitorare le transazioni in tempo reale, controllare i saldi in diverse valute, effettuare ricariche e gestire le impostazioni della carta; Funzionalità aggiuntive: Alcune possono offrire funzionalità extra come bonifici internazionali a basso costo, analisi delle spese, notifiche in tempo reale e blocco/sblocco della carta tramite app;

Alcune possono offrire funzionalità extra come bonifici internazionali a basso costo, analisi delle spese, notifiche in tempo reale e blocco/sblocco della carta tramite app; Sicurezza: Offrono le stesse misure di sicurezza delle altre carte, come la possibilità di bloccare la carta in caso di smarrimento o furto e, in alcuni casi, l’autenticazione a due fattori per le transazioni online;

Offrono le stesse misure di sicurezza delle altre carte, come la possibilità di bloccare la carta in caso di smarrimento o furto e, in alcuni casi, l’autenticazione a due fattori per le transazioni online; Commissioni di gestione o inattività (da verificare caso per caso): È importante controllare se la carta prevede commissioni di gestione mensili o annuali, o commissioni in caso di inattività prolungata. Anche se non ci sono commissioni di cambio, potrebbero esserci altri costi;

È importante controllare se la carta prevede commissioni di gestione mensili o annuali, o commissioni in caso di inattività prolungata. Anche se non ci sono commissioni di cambio, potrebbero esserci altri costi; Limiti di spesa e prelievo: Come tutte le carte, anche queste possono avere limiti massimi di spesa e prelievo giornalieri o mensili. È bene verificarli in base alle proprie esigenze di viaggio.

Cosa prevedono le carte con assicurazione inclusa

Le carte per viaggiare con assicurazione inclusa rappresentano un’opzione interessante per chi desidera una maggiore tranquillità durante i propri spostamenti all’estero. Queste carte, spesso carte di credito di fascia media o alta, offrono una serie di coperture assicurative attivate automaticamente quando si utilizza la carta per pagare determinate spese legate al viaggio (come voli, hotel, noleggio auto) o semplicemente per il fatto di essere titolari della carta. Ecco le caratteristiche principali:

La principale caratteristica è che le polizze assicurative sono integrate nella carta e non richiedono una sottoscrizione separata. L’attivazione delle coperture è spesso legata all’utilizzo della carta per l’acquisto del viaggio o di servizi correlati;

Diverse tipologie di coperture

Assicurazione medica all’estero: Copertura per spese mediche, ricoveri ospedalieri, rimpatrio sanitario in caso di malattia o infortunio durante il viaggio. Possono esserci limiti massimi di rimborso e franchigie;

Copertura per spese mediche, ricoveri ospedalieri, rimpatrio sanitario in caso di malattia o infortunio durante il viaggio. Possono esserci limiti massimi di rimborso e franchigie; Assicurazione per ritardo o cancellazione di voli/treni: Rimborso per spese sostenute a causa di ritardi prolungati o cancellazioni di voli o treni (es. pernottamento, pasti);

Rimborso per spese sostenute a causa di ritardi prolungati o cancellazioni di voli o treni (es. pernottamento, pasti); Assicurazione per smarrimento o danneggiamento del bagaglio: Copertura per la perdita, il furto o il danneggiamento del bagaglio durante il trasporto. Possono esserci limiti massimi di indennizzo;

Copertura per la perdita, il furto o il danneggiamento del bagaglio durante il trasporto. Possono esserci limiti massimi di indennizzo; Assicurazione di responsabilità civile all’estero: Copertura per danni involontariamente causati a terzi durante il viaggio;

Copertura per danni involontariamente causati a terzi durante il viaggio; Assicurazione per infortuni in viaggio: Indennizzo in caso di infortunio grave o invalidità permanente subita durante il viaggio;

Indennizzo in caso di infortunio grave o invalidità permanente subita durante il viaggio; Assistenza stradale all’estero: Per chi viaggia in auto, può includere soccorso stradale, traino, riparazioni d’emergenza;

Per chi viaggia in auto, può includere soccorso stradale, traino, riparazioni d’emergenza; Copertura per interruzione del viaggio: Rimborso per la parte di viaggio non goduta a causa di eventi imprevisti (es. malattia, decesso di un familiare);

Rimborso per la parte di viaggio non goduta a causa di eventi imprevisti (es. malattia, decesso di un familiare); Assicurazione per furto o smarrimento di documenti/effetti personali: Copertura per la sostituzione di documenti rubati o smarriti e per il rimborso di alcuni effetti personali.

È fondamentale essere consapevoli delle condizioni specifiche per l’attivazione delle coperture. Spesso, infatti, è richiesto che una parte significativa (o l’intero costo) del viaggio o del servizio (es. volo, hotel, noleggio auto) sia stata pagata con la carta. Inoltre, ogni copertura assicurativa avrà dei limiti massimi di rimborso e potrebbe prevedere delle franchigie (la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato). Altro aspetto da valutare è la durata della copertura assicurativa che è generalmente limitata alla durata del viaggio con massimi che possono variare (es. 30, 60 o 90 giorni consecutivi). La copertura può estendersi al titolare della carta, al coniuge/partner e ai figli a carico che viaggiano insieme. È importante conoscere la procedura per denunciare un sinistro (cosa fare, quali documenti presentare, i contatti dell’assicurazione).



Svantaggi e aspetti da considerare

Coperture potrebbero essere limitate: Le coperture offerte potrebbero non essere complete come quelle di una polizza assicurativa viaggio specifica;

Le coperture offerte potrebbero non essere complete come quelle di una polizza assicurativa viaggio specifica; Condizioni di attivazione stringenti: Se non si rispettano le condizioni (es. pagamento del viaggio con la carta), la copertura potrebbe non essere valida;

Se non si rispettano le condizioni (es. pagamento del viaggio con la carta), la copertura potrebbe non essere valida; Limiti di rimborso e franchigie: Potrebbero non essere sufficienti per coprire tutti i potenziali costi.

Carte con vantaggi extra: cashback e lounge aeroportuali

Le carte per viaggiare che offrono vantaggi extra come il cashback e l’accesso alle lounge aeroportuali sono particolarmente attraenti per i viaggiatori frequenti e per coloro che desiderano un valore aggiunto dalle proprie spese. Queste carte, spesso di credito di fascia media o alta, combinano la comodità di un mezzo di pagamento globale con benefici esclusivi.

La maggior parte delle carte che offrono questi vantaggi sono carte di credito, spesso con un canone annuo più elevato giustificato dai benefici extra. Solitamente offrono limiti di spesa più alti, adatti alle esigenze dei viaggiatori. Inoltre, molte di queste carte includono anche coperture assicurative complete per il viaggio e una assistenza clienti dedicata.

Bisogna considerare che possono essere collegate a programmi fedeltà di compagnie aeree o catene alberghiere, permettendo di accumulare punti o miglia extra.

Carte con possibilità di cashback

Percentuale di rimborso sulle spese: La caratteristica principale è la possibilità di ricevere una percentuale (variabile a seconda della carta e della tipologia di spesa) dell’importo speso con la carta sotto forma di cashback;

La caratteristica principale è la possibilità di ricevere una percentuale (variabile a seconda della carta e della tipologia di spesa) dell’importo speso con la carta sotto forma di cashback; Modalità di accredito: Il cashback può essere accreditato direttamente sul conto della carta, sotto forma di sconto sull’estratto conto successivo, o accumulato come punti convertibili in denaro o altri premi;

Il cashback può essere accreditato direttamente sul conto della carta, sotto forma di sconto sull’estratto conto successivo, o accumulato come punti convertibili in denaro o altri premi; Categorie di spesa con cashback maggiorato: Alcune carte offrono percentuali di cashback più elevate per specifiche categorie di spesa legate ai viaggi (es. prenotazioni di hotel, voli, noleggio auto) o per spese generiche;

Alcune carte offrono percentuali di cashback più elevate per specifiche categorie di spesa legate ai viaggi (es. prenotazioni di hotel, voli, noleggio auto) o per spese generiche; Limiti al cashback: Potrebbero esserci limiti massimi all’importo di cashback ottenibile in un determinato periodo (mensile o annuale);

Potrebbero esserci limiti massimi all’importo di cashback ottenibile in un determinato periodo (mensile o annuale); Programmi di affiliazione: L’accesso alle lounge è spesso fornito tramite l’affiliazione della carta a network di lounge aeroportuali indipendenti (come Priority Pass, LoungeKey) o alle lounge di specifiche compagnie aeree;

L’accesso alle lounge è spesso fornito tramite l’affiliazione della carta a network di lounge aeroportuali indipendenti (come Priority Pass, LoungeKey) o alle lounge di specifiche compagnie aeree; Numero di accessi gratuiti: La carta può offrire un numero limitato di accessi gratuiti alle lounge all’anno per il titolare e, in alcuni casi, per un accompagnatore;

La carta può offrire un numero limitato di accessi gratuiti alle lounge all’anno per il titolare e, in alcuni casi, per un accompagnatore; Accesso illimitato: Alcune carte premium offrono accessi illimitati alle lounge per il titolare;

Alcune carte premium offrono accessi illimitati alle lounge per il titolare; Costi per accessi aggiuntivi: Superato il numero di accessi gratuiti, potrebbe essere previsto un costo per ogni ingresso aggiuntivo;

Superato il numero di accessi gratuiti, potrebbe essere previsto un costo per ogni ingresso aggiuntivo; Condizioni per l’accesso: Solitamente, è sufficiente presentare la carta (fisica o digitale) all’ingresso della lounge affiliata. In alcuni casi, potrebbe essere necessario registrarsi a un programma specifico;

Solitamente, è sufficiente presentare la carta (fisica o digitale) all’ingresso della lounge affiliata. In alcuni casi, potrebbe essere necessario registrarsi a un programma specifico; Servizi offerti nelle lounge: Le lounge aeroportuali offrono generalmente comfort e servizi come Wi-Fi gratuito, bevande, snack, aree relax, postazioni di lavoro e, in alcune, docce.

Come usare al meglio le carte all’estero

Utilizzare al meglio le carte all’estero richiede una combinazione di pianificazione, consapevolezza delle commissioni e adozione di alcune pratiche intelligenti per massimizzare la convenienza e la sicurezza.

Innanzitutto occorre controllare le commissioni applicate dalla tua banca per pagamenti e prelievi in valuta estera. Informati sui tassi di cambio applicati e se ci sono commissioni fisse o percentuali. Se si viaggia di frequente è utile considerare l’utilizzo di carte prepagate o carte conto che offrono tassi di cambio vantaggiosi e zero o basse commissioni sulle transazioni in valuta estera.

Altro passaggio fondamentale è controllare che i limiti giornalieri e mensili delle tue carte siano adeguati alle tue esigenze di spesa previste durante il viaggio. Se necessario, richiedi un aumento temporaneo del limite.

Non da meno l’importanza dei numeri di emergenza Più in generale è consigliabile portare con sé almeno due carte diverse (ad esempio, una di debito e una di credito, o due carte di circuiti diversi) per avere un’alternativa in caso di problemi con una delle carte (smarrimento, blocco, mancata accettazione).

Durante il viaggio è utile privilegiare i pagamenti con carta perché è generalmente più sicuro e permette di tracciare le spese. Inoltre, quando viene offerta la scelta tra pagare nella valuta locale o nella tua valuta di origine (ad esempio, euro) è utile scegliere sempre la valuta locale. Spesso, il tasso di cambio applicato dall’esercente o dal terminale POS (tramite il cosiddetto “Dynamic Currency Conversion” – DCC) è meno conveniente di quello applicato dalla tua banca.

Come usare al meglio le carte durante un viaggio

Attenzione ai prelievi ATM: Utilizzare sportelli automatici di banche affidabili per evitare commissioni nascoste o truffe e verifica le commissioni che l’ATM locale potrebbe addebitare (oltre a quelle della tua banca). Spesso queste commissioni vengono indicate prima della conferma del prelievo. Evitare di prelevare piccole somme frequentemente poiché ogni prelievo potrebbe comportare commissioni;

Utilizzare sportelli automatici di banche affidabili per evitare commissioni nascoste o truffe e verifica le commissioni che l’ATM locale potrebbe addebitare (oltre a quelle della tua banca). Spesso queste commissioni vengono indicate prima della conferma del prelievo. Evitare di prelevare piccole somme frequentemente poiché ogni prelievo potrebbe comportare commissioni; Utilizzare il contactless quando possibile: I pagamenti contactless sono generalmente più rapidi e igienici per piccole transazioni;

I pagamenti contactless sono generalmente più rapidi e igienici per piccole transazioni; Monitorare le transazioni online: Controllare regolarmente l’app della banca o l’estratto conto online per verificare che tutte le transazioni siano corrette e per individuare eventuali attività sospette;

Controllare regolarmente l’app della banca o l’estratto conto online per verificare che tutte le transazioni siano corrette e per individuare eventuali attività sospette; Utilizzare reti Wi-Fi sicure per transazioni online: Evitare di effettuare transazioni sensibili (come pagamenti online) su reti Wi-Fi pubbliche non protette;

Evitare di effettuare transazioni sensibili (come pagamenti online) su reti Wi-Fi pubbliche non protette; Mantenere una copia dei dati delle carte: Utile conservare i numeri delle carte, le date di scadenza e i numeri di telefono per il blocco in caso di emergenza. Puoi anche scattare una foto delle tue carte e conservarla in un luogo sicuro online;

Utile conservare i numeri delle carte, le date di scadenza e i numeri di telefono per il blocco in caso di emergenza. Puoi anche scattare una foto delle tue carte e conservarla in un luogo sicuro online; Dopo il viaggio controlla attentamente l’estratto conto e segnala eventuali transazioni sospette.

Carte di debito vs carte prepagate

La crescente offerta di carte specifiche per i viaggi porta molte persone a scegliere una combinazione di strumenti: una carta di debito per i prelievi e i pagamenti quotidiani e una carta prepagata (magari con IBAN) per una maggiore sicurezza e controllo del budget, o persino una carta di credito per i vantaggi assicurativi e i programmi fedeltà. La scelta ideale dipende dalle specifiche esigenze e abitudini di viaggio di ciascuno.

una carta di debito per i prelievi e i pagamenti quotidiani e una carta prepagata (magari con IBAN) per una maggiore sicurezza e controllo del budget, o persino una carta di credito per i vantaggi assicurativi e i programmi fedeltà. La scelta ideale dipende dalle specifiche esigenze e abitudini di viaggio di ciascuno. Vediamo ora le differenze tra le carte di debito e le carte prepagate che rappresentano due strumenti di pagamento elettronico distinti, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi quando utilizzati per viaggiare.

che rappresentano due strumenti di pagamento elettronico distinti, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi quando utilizzati per viaggiare. Le carte di debito sono collegate direttamente al conto corrente bancario e, dunque, ogni transazione (pagamento o prelievo) viene addebitata in tempo reale sui fondi disponibili nel conto. Esse richiedono un conto corrente attivo e hanno un plafond variabile. Infatti, il limite di spesa è generalmente determinato dal saldo disponibile sul conto corrente ma possono esistere limiti giornalieri o mensili impostati dalla banca.

ogni transazione (pagamento o prelievo) viene addebitata in tempo reale sui fondi disponibili nel conto. Esse il limite di spesa è generalmente determinato dal saldo disponibile sul conto corrente ma possono esistere limiti giornalieri o mensili impostati dalla banca. Tra i vantaggi delle carte di debito la facilità di prelievi di contante dagli sportelli automatici (ATM) in valuta locale, spesso con commissioni più basse rispetto alle carte di credito. Inoltre sono generalmente accettate per pagamenti presso la maggior parte degli esercenti in tutto il mondo che accettano carte di circuito (es. Visa Debit, Mastercard Debit). Da non sottovalutare la possibilità di controllo del budget.

la facilità di dagli sportelli automatici (ATM) in valuta locale, spesso con commissioni più basse rispetto alle carte di credito. Inoltre sono generalmente accettate per pagamenti presso la maggior parte degli esercenti in tutto il mondo che accettano carte di circuito (es. Visa Debit, Mastercard Debit). Da non sottovalutare la possibilità di Non mancano gli aspetti negativi dovuti, ad esempio, al rischio legato al conto corrente. In caso di furto della carta e utilizzo fraudolento, ad esempio, i fondi prelevati vengono direttamente dal proprio conto. Inoltre, bisogna considerare l’esistenza di commissioni estere: molte banche applicano commissioni per i pagamenti e i prelievi in valuta estera che possono variare significativamente. Utile controllare anche l’esistenza di potenziali blocchi all’estero: a volte le banche, per motivi di sicurezza, possono bloccare temporaneamente l’utilizzo della carta all’estero se non vengono avvisate del viaggio.

In caso di furto della carta e utilizzo fraudolento, ad esempio, i fondi prelevati vengono direttamente dal proprio conto. Inoltre, bisogna considerare l’esistenza di molte banche applicano commissioni per i pagamenti e i prelievi in valuta estera che possono variare significativamente. Utile controllare anche l’esistenza di a volte le banche, per motivi di sicurezza, possono bloccare temporaneamente l’utilizzo della carta all’estero se non vengono avvisate del viaggio. Valutiamo ora le carte prepagate non collegate direttamente a un conto corrente ma “caricate” con un importo specifico di denaro prima dell’utilizzo. Dunque, la spesa è limitata all’importo caricato e una volta esaurito il credito la carta non può essere utilizzata fino a una successiva ricarica.

carte prepagate non collegate direttamente a un conto corrente ma “caricate” con un importo specifico di denaro prima dell’utilizzo. Dunque, la una volta esaurito il credito la carta non può essere utilizzata fino a una successiva ricarica. Le carte prepagate possono essere anonime o nominative, acquistate e utilizzate senza essere collegate a un nome specifico, mentre altre richiedono la registrazione. E possono avere un IBAN permettendo di ricevere ed effettuare bonifici.

acquistate e utilizzate senza essere collegate a un nome specifico, mentre altre richiedono la registrazione. E permettendo di ricevere ed effettuare bonifici. Tra i vantaggi per chi viaggia il controllo del budget e la maggiore sicurezza. Inoltre sono utili per pagamenti online e alcune offrono commissioni estere competitive. Alcune carte prepagate per i viaggi, infatti, possono avere commissioni più basse sui pagamenti e prelievi in valuta estera rispetto alle carte di debito tradizionali. Altro punto a favore la possibilità di ricarica da remoto tramite bonifico, app o altri metodi online.

il Alcune carte prepagate per i viaggi, infatti, possono avere commissioni più basse sui pagamenti e prelievi in valuta estera rispetto alle carte di debito tradizionali. Altro punto a favore la tramite bonifico, app o altri metodi online. Tra gli svantaggi occorre segnalare la necessità di ricarica. Dunque, bisogna assicurarsi di avere credito sufficiente e potrebbe essere necessario ricaricare la carta durante il viaggio. Non da meno l’esistenza di limiti di spesa e prelievo: queste carte, infatti, spesso hanno limiti massimi di ricarica, spesa e prelievo che potrebbero essere restrittivi per alcune esigenze.

bisogna assicurarsi di avere credito sufficiente e potrebbe essere necessario ricaricare la carta durante il viaggio. Non da meno l’esistenza di queste carte, infatti, spesso hanno limiti massimi di ricarica, spesa e prelievo che potrebbero essere restrittivi per alcune esigenze. Altro punto cui badare è la questione dell’accettazione da parte degli esercenti, specialmente per noleggi auto o depositi cauzionali, potrebbero preferire o richiedere carte di credito. Inoltre, bisogna valutare i costi di ricarica e gestione, ad esempio i costi di attivazione, ricarica, prelievo o inattività.

Carte di credito: vantaggi e svantaggi