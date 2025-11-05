L’Home Banking, o internet banking, è diventato uno strumento indispensabile nella gestione quotidiana delle finanze. Questa modalità offre praticità e flessibilità, permettendo di accedere ai servizi bancari in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, utilizzando dispositivi come computer, smartphone o tablet..

Definizione e funzionamento dell’Home Banking

L’Home Banking, chiamato anche internet banking o online banking, è un servizio offerto dalle banche che permette ai clienti di gestire il proprio conto corrente ed effettuare diverse operazioni finanziarie direttamente online, tramite un computer, tablet o smartphone. In pratica l’Home Banking consente di avere la propria banca “a portata di click”, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ovunque ci si trovi grazie alla connessione internet.

L’Home Banking si basa su un sistema di accesso sicuro all’area riservata del cliente attraverso il sito web o l’applicazione mobile della banca. Di seguito i passaggi principali:

Registrazione e credenziali: Il cliente, al momento dell’apertura del conto o successivamente, richiede l’attivazione del servizio di Home Banking. La banca fornisce delle credenziali di accesso uniche, solitamente un nome utente (username) e un codice PIN (password) iniziale;

Il cliente, al momento dell’apertura del conto o successivamente, richiede l’attivazione del servizio di Home Banking. La banca fornisce delle credenziali di accesso uniche, solitamente un e un iniziale; Primo accesso e cambio password: Al primo accesso, il sistema spesso richiede al cliente di modificare la password iniziale con una password più sicura e personale;

Al primo accesso, il sistema spesso richiede al cliente di modificare la password iniziale con una password più sicura e personale; Autenticazione sicura: Per accedere e soprattutto per effettuare operazioni dispositive (come bonifici o pagamenti), vengono utilizzati sistemi di autenticazione forte (Strong Customer Authentication – SCA) per garantire la sicurezza. I metodi più comuni includono la password statica , quella scelta dal cliente, e la One-Time Password (OTP). Si tratta di codici temporanei generati tramite SMS inviato al numero di telefono certificato, tramite un dispositivo fisico (token) fornito dalla banca, o tramite un’app dedicata della banca (mobile token). In aggiunta anche i dati biometrici quale il riconoscimento dell’impronta digitale o del volto tramite l’app bancaria;

Per accedere e soprattutto per effettuare operazioni dispositive (come bonifici o pagamenti), vengono utilizzati sistemi di autenticazione forte (Strong Customer Authentication – SCA) per garantire la sicurezza. I metodi più comuni includono , quella scelta dal cliente, e la Si tratta di codici temporanei generati tramite SMS inviato al numero di telefono certificato, tramite un dispositivo fisico (token) fornito dalla banca, o tramite un’app dedicata della banca (mobile token). In aggiunta anche i quale il riconoscimento dell’impronta digitale o del volto tramite l’app bancaria; Navigazione nell’area riservata: Una volta autenticato il cliente accede a un’interfaccia online (sito web o app) che presenta diverse sezioni e funzionalità. Solitamente è possibile visualizzare il saldo e i movimenti del conto corrente, consultare l’estratto conto, verificare i dettagli di carte di credito, carte di debito e prepagate. E ancora: accedere a informazioni su finanziamenti, investimenti e altri prodotti bancari, visualizzare e gestire documenti bancari.

Operazioni bancarie gestibili in home banking

L’Home Banking è sempre può usato perché consente di effettuare numerose operazioni attraverso l’interfaccia, come:

Bonifici e giroconti: Trasferire denaro verso altri conti correnti (nazionali o esteri)

Trasferire denaro verso altri conti correnti (nazionali o esteri) Pagamento di bollettini: Utenze, bollettini postali, ecc

Utenze, bollettini postali, ecc Ricariche telefoniche

Pagamento di imposte e tributi (es. F24)

Gestione di addebiti diretti

Operazioni su carte (es. visualizzazione movimenti, blocco in caso di smarrimento)

Consultazione e gestione di investimenti (se attivi)

Per una questione di sicurezza è prevista la conferma delle operazioni tramite i sistemi di autenticazione forte (inserimento di OTP, conferma tramite app, ecc.) per garantire che sia effettivamente il titolare del conto ad autorizzare la transazione.

Banche che propongono servizi di Home Banking

Oggi sono numerose le banche che offrono l’Home Banking grazie al quale ogni utente può autonomamente gestire i propri servizi e accedere a tutta una serie di opportunità.

Selfy Conto, sempre online con l’app Mediolanum

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS

SelfyConto è un conto corrente online di Banca Mediolanum. Offre gestione finanziaria online comoda e veloce e non prevede spese di manutenzione per gli under 30 e per il primo anno per tutti i nuovi clienti con possibilità di estendere il periodo senza spese. I servizi di Home Banking previsti sono:

Accesso a vari prodotti assicurativi

Gestione del conto tramite l’app Mediolanum

tramite l’app Mediolanum Pagamenti online e monitoraggio delle transazioni

e monitoraggio delle transazioni Possibilità di effettuare bonifici e ricariche telefoniche .

e . Gestione di carte e investimenti

e Accesso ai documenti e comunicazione con la banca

e con la banca Possibilità di trading

L’offerta include una carta di debito gratuita per il primo anno e non applica commissioni per i bonifici SEPA. Inoltre, offre diverse tipologie di carte, incluse opzioni di debito, credito e prepagate, con funzionalità personalizzabili e misure di sicurezza.

I vantaggi dell’offerta

Categoria Caratteristica Dettaglio Note/Condizioni Rendimento (Tasso Promo) 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi. Si applica ai depositi a tempo di 6 mesi. È possibile svincolare anticipatamente mantenendo gli interessi maturati. Riservata ai nuovi clienti che aprono il conto entro il 30/11/2025. Richiesta vincolo 6 mesi entro il 05/12/2025. Richiede accredito stipendio (almeno 7 giorni prima della scadenza vincolo). Vincolo minimo 100€ e massimo 500.000€. Bonus di Benvenuto Fino a 60€ in Buoni Regalo Amazon.it. 10€ con l’apertura del conto e richiesta carta di debito +50€ spendendo almeno 50€ entro il 31 gennaio con la carta di debito. Valida per nuovi clienti che aprono SelfyConto tra l’01/10/2025 e il 31/12/2025 e ottengono la carta di debito entro il 09/01/2026. E’ richiesto l’utilizzo della carta di almeno 50€ entro il 31/01/2026. Canone Conto Corrente Gratuito il primo anno (per tutti). Dopo il primo anno: 3,75€/mese, ma azzerabile. Azzeramento Canone Post-1° Anno: Azzerabile accreditando stipendio/pensione o spendendo almeno 500€ al mese (promozione valida fino al 31/12/2027). Canone Under 30 Gratuito fino al compimento dei 30 anni. Esenzione totale del canone mensile. Operazioni Bancarie Bonifici SEPA (Normali e Istantanei) Gratuiti. Gratuità estesa anche ai Bonifici SEPA istantanei. Prelievi ATM Prelievi in area Euro. Gratuiti su tutti gli sportelli in area Euro. Addebito Utenze (SDD) Addebito utenze. Gratuito. Solo per gli Over 30. Carta di Debito (Mediolanum Card) Canone Carta di Debito. Gratuita il primo anno, poi 10€/anno. Se si apre il conto entro il 31/12/2025. Dal secondo anno 10€/anno.In PVC 100% riciclato e include l’Assicurazione Nexi multirischi. Trading Online Commissione Trading 7€ per operazione sui mercati italiani ed esteri. Promozione a commissione fissa valida fino al 31/12/2025 (riservata ai titolari di Deposito Titoli). Apertura Conto Apertura veloce. Possibilità di aprire il conto online velocemente. Possibilità di apertura tramite SPID .

Conto corrente Arancio, gestione online con l’app ING

Conto corrente Arancio di ING è un conto pensato per agevolare la gestione finanziaria quotidiana: ricezione di stipendio o pensione, esecuzione di bonifici (ordinari e istantanei), pagamenti di utenze (come F24, MAV, RAV e bollettini) e utilizzo delle carte di pagamento.

Per rispondere alle diverse necessità dei clienti, ING lo propone in due varianti: Conto Arancio Light e Conto Arancio Più (o Plus). La versione Light è l’opzione base, pensata per chi necessita dei servizi essenziali, spesso caratterizzata da costi minimi o nulli. La versione Più fornisce un pacchetto di servizi più completo, che include in promozione carte, bonifici e prelievi a titolo gratuito, e che può essere mantenuto a canone zero al verificarsi di specifiche condizioni (come l’accredito di stipendio/pensione, l’accredito mensile di almeno 1.000€, o un’età inferiore ai 30 anni).



Servizi di Home Banking ING

Entrambi i conti correnti offrono un’ampia gamma di servizi di home banking tramite l’app ING e l’Area Riservata online:

Gestione del conto: Visualizzazione del saldo, movimenti, estratto conto.

Visualizzazione del saldo, movimenti, estratto conto. Pagamenti: Bonifici SEPA (anche istantanei), pagamento di bollettini (CBILL, pagoPA, ecc.), ricariche telefoniche, addebito diretto di bollette e bonifici periodici.

Bonifici SEPA (anche istantanei), pagamento di bollettini (CBILL, pagoPA, ecc.), ricariche telefoniche, addebito diretto di bollette e bonifici periodici. Carte: visualizzazione dei movimenti e del saldo delle carte, blocco e sblocco delle carte, modifica del PIN, Richiesta di nuove carte, modifica dei limiti di spesa

visualizzazione dei movimenti e del saldo delle carte, blocco e sblocco delle carte, modifica del PIN, Richiesta di nuove carte, modifica dei limiti di spesa Investimenti (se attivi): consultazione e gestione di prodotti di investimento

consultazione e gestione di prodotti di investimento Finanziamenti (se attivi): consultazione dello stato di mutui e prestiti.

consultazione dello stato di mutui e prestiti. Altre funzionalità: notifiche push per le operazioni, chat con l’assistenza clienti, visualizzazione e download di documenti, possibilità di pagare con smartphone tramite Apple Pay e Google Pay, ecc.

Conto Corrente Arancio Light

Ideale per chi cerca un conto online essenziale con bonifici gratuiti e bassi costi operativi, gestito principalmente online.

Canone: zero

zero Carta di debito Mastercard: canone annuo gratuito (rilascio 3€)

canone annuo gratuito (rilascio 3€) Bonifici SEPA (anche istantanei): gratuiti

gratuiti Pagamenti: F24, MAV, RAV, accredito stipendio, ricariche telefoniche da web o app, alert di sicurezza gratuiti

F24, MAV, RAV, accredito stipendio, ricariche telefoniche da web o app, alert di sicurezza gratuiti Prelievi ATM con carta di debito Mastercard in Italia e in Europa: 0,95€

Conto Corrente Arancio Più

Ideale per chi desidera un conto completo con prelievi gratuiti e la possibilità di avere una carta di credito a condizioni vantaggiose, gestendo tutto online.

Canone: 5 euro al mese azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro o per gli under 30;

5 euro al mese azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro o per gli under 30; Carta di debito Mastercard: canone annuo gratuito

canone annuo gratuito Bonifici SEPA (anche istantanei): gratuiti

gratuiti Pagamenti: F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA gratuiti

F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA gratuiti Prelievi ATM in Italia e in Europa: gratuiti

gratuiti Carta di Credito Mastercard Gold (opzionale): canone mensile, rilascio e rinnovo gratuiti.

Le offerte di Conto Arancio

Vantaggio Promozionale Dettaglio del Beneficio Durata/Limite Note e Condizioni Principali Interessi Conto Arancio 4% annuo lordo sulle somme depositate sul primo Conto Arancio 6 mesi dalla data di attivazione di Conto Arancio. Si applica fino a un deposito massimo di 50.000€. Il tasso base si applica oltre questa soglia o dopo i 6 mesi. E’ necessario aprire il conto corrente entro il 24/01/2026 con il codice promozionale. Entro il 28/02/2026, si deve richiedere e attivare Conto Arancio e la Carta di Debito, effettuando almeno un acquisto con la carta e un bonifico sul cc. La promozione è valida solo se i due conti hanno la stessa intestazione. Cashback su Spese Carta di Debito 4% di rimborso sugli acquisti. 6 mesi solari dalla richiesta della carta. Ai fini del calcolo, sono validi sia gli acquisti con carta fisica sia quelli digitali Il 4% di cashback (fino a 20€/mese, max 120€ in 6 mesi) si ottiene completando gli stessi step dell’offerta interessi. Per l’accredito sul Conto Arancio è richiesto un saldo minimo di 100€ sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31/07/2026. Bonus “Invita un Amico” (Per te) 25€ di cashback per ogni amico presentato. Fino a un massimo di 10 amici (250€ totali). Necessario aver richiesto CCA, Conto Arancio e Carta di Debito, e spendere 50€ per ogni amico invitato. Bonus “Invita un Amico” (Per l’amico) 25€ di cashback all’amico invitato. Una tantum. L’amico deve aprire CCA, Conto Arancio e Carta di Debito entro il 31/03/2026, spendere 50€ con la carta di debito e mantenere un saldo minimo di 100€ sul Conto Corrente per almeno un giorno tra il 12/10/2025 e il 30/04/2026,

Crédit Agricole, conto da gestire online

Crédit Agricole Online 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS (per i primi 9 mesi/under 35/accredito stipendio o pensione) Costo Prelievo ATM: GRATIS, su ATM extra gruppo: 2,10 € Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS

Crédit Agricole offre diverse tipologie di conto corrente tra cui il Conto Crédit Agricole Online pensato per una gestione prevalentemente digitale. I servizi di home banking sono accessibili tramite l’App Crédit Agricole Italia e l’area clienti sul sito web.

L’offerta si concentra su un conto corrente 100% digitale con numerosi vantaggi, specialmente per i nuovi clienti.

Canone e costi principali

Conto corrente: canone gratuito per i nuovi clienti che aprono il conto online entro il 31 dicembre 2025.

Carta di debito: Crédit Agricole Visa gratuita per i primi 24 mesi, dopodiché prevede un canone a pagamento.

App e Home Banking: gratuiti.

Bonifici SEPA online: gratuiti.

Domiciliazioni bancarie: gratuite.

Estratto conto online: gratuito.

Servizi di Home Banking e digitali inclusi

Il conto è fortemente incentrato sull’operatività digitale tramite App e Home Banking, entrambi gratuiti:

Operatività bancaria base: effettuare bonifici (SEPA online gratuiti, anche istantanei), ricariche telefoniche e collegare conti di altre banche.

Pagamenti: gestione di PagoPA, bollettini, CBILL, MAV/RAV, F24 e bollo auto e moto.

Gestione carta di debito (Visa): Gestione autonoma da App: personalizzazione del PIN, attivazione di notifiche, gestione delle impostazioni di utilizzo (es. abilitazione estero) e impostazione di limiti di utilizzo (giornalieri/mensili). Funzione “Pausa”: possibilità di mettere la carta “in pausa” e bloccarla rapidamente in caso di furto, direttamente dall’App. Utilizzo: pagamenti in Italia e all’estero (negozi e online), contactless, prelievi e versamenti.



Bonus Crèdit Agricole per i nuovi clienti

Bonus Condizione per ottenerlo Importo (Buoni Amazon.it) Welcome Bonus Aprire il conto con codice “VISA”, richiedere la carta Visa (gratuita) ed effettuare almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni. 50€ Accredito Accredito dello stipendio o della pensione sul conto. 50€ Utilizzo carta Raggiungimento di soglie di spesa con la carta di debito Visa:Spesa tra 500€ e 999,99€: 25€Spesa tra 1.000€ e 1.499,99€: 50€Spesa oltre 1.500,00€: 100€ Fino a 100€ Invita un Amico Invitare amici (massimo 8) che aprono il conto, inseriscono il codice promo e usano la carta. Il bonus spetta sia all’invitante che all’invitato. Fino a 400€ (per l’invitante) Totale Massimo Fino a 600€

Il conto offre l’accesso ad altri servizi e prodotti bancari, gestibili spesso tramite App:

Consulenza: un gestore dedicato è disponibile sia in filiale che a distanza (tramite App).

Trasferimento conto: richiesta di trasferimento del conto da altre banche direttamente da App.

Conto deposito: offerta promozionale al 2,5% annuo lordo per 6 mesi.

Prestito personale (Agos): offerta promozionale per clienti CA fino a 3.000€ (TAN 6,24%, TAEG 8,91%), richiedibile direttamente da App (spesso senza busta paga se si è accreditato stipendio/pensione).

Mutuo: richiedibile dall’App.

Assicurazioni e Investimenti: accessibili tramite App.

Hype, conti solo online

HYPE Business 4.5 Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2,90 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Carte Fisiche Incluse: 1

Hype è una neobank italiana che offre un conto di moneta elettronica e una carta di pagamento (virtuale e fisica a seconda del piano) gestibili tramite un’app. Hype non ha filiali fisiche ed è, quindi, disponibile soltanto online.

Caratteristiche generali del conto Hype

Canone: Esistono piani a zero canone (Hype Start) e piani a pagamento (Hype Next, Hype Premium) con funzionalità aggiuntive;

Esistono piani a (Hype Start) e piani a pagamento (Hype Next, Hype Premium) con funzionalità aggiuntive; Carta: Generalmente viene fornita una carta virtuale gratuita all’apertura. La carta fisica Mastercard è disponibile con costi variabili a seconda del piano;

Generalmente viene fornita una all’apertura. La è disponibile con costi variabili a seconda del piano; IBAN Italiano: Tutti i conti Hype sono dotati di IBAN italiano , permettendo di ricevere ed effettuare bonifici;

Tutti i conti Hype sono dotati di , permettendo di ricevere ed effettuare bonifici; Bonifici: I bonifici ordinari e istantanei sono generalmente gratuiti (potrebbero esserci limiti sul piano gratuito o costi per quelli istantanei sui piani base);

I sono generalmente (potrebbero esserci limiti sul piano gratuito o costi per quelli istantanei sui piani base); Ricariche: Diverse modalità di ricarica disponibili. Esempi dal bonifico è gratuito e da altra carta potrebbe prevedere una commissione. Possibile anche in contanti presso punti convenzionati;

Diverse modalità di ricarica disponibili. Esempi dal gratuito e potrebbe prevedere una commissione. Possibile anche presso punti convenzionati; Prelievi g ratuiti fino a una certa soglia mensile (es. 250 euro per Hype Start), poi a pagamento (es. 2€ a prelievo). I piani superiori spesso offrono prelievi gratuiti;

ratuiti fino a una certa soglia mensile (es. 250 euro per Hype Start), poi a pagamento (es. 2€ a prelievo). I piani superiori spesso offrono prelievi gratuiti; Limiti: Esistono limiti di ricarica e prelievo annuali/giornalieri che variano a seconda del piano;

Esistono limiti di ricarica e prelievo annuali/giornalieri che variano a seconda del piano; Età: Hype è accessibile anche ai minorenni (dai 12 anni in su) con alcune limitazioni e consenso dei genitori.

Servizi di Home Banking

Gestione del conto: Visualizzazione del saldo e dei movimenti in tempo reale, consultazione dell’estratto conto, possibilità di impostare Box di Risparmio per obiettivi specifici e funzionalità Radar per aggregare e monitorare le spese, categorizzandole automaticamente;

Visualizzazione del saldo e dei movimenti in tempo reale, consultazione dell’estratto conto, possibilità di impostare per obiettivi specifici e funzionalità per aggregare e monitorare le spese, categorizzandole automaticamente; Pagamenti: Bonifici SEPA (anche istantanei, a seconda del piano), pagamento di bollettini (CBILL, pagoPA – potrebbero esserci commissioni sui piani base), ricariche telefoniche, scambio di denaro istantaneo con altri utenti Hype tramite numero di telefono o email, pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay e possibilità di pagare F24 semplificati (gratuito con alcuni piani);

(anche istantanei, a seconda del piano), pagamento di (CBILL, pagoPA – potrebbero esserci commissioni sui piani base), ricariche telefoniche, con altri utenti Hype tramite numero di telefono o email, pagamenti tramite e possibilità di pagare (gratuito con alcuni piani); Gestione carte: visualizzazione del PIN, blocco e sblocco della carta, richiesta di sostituzione della carta, impostazione e modifica dei limiti di spesa (potrebbe dipendere dal tipo di carta);

visualizzazione del PIN, blocco e sblocco della carta, richiesta di sostituzione della carta, impostazione e modifica dei limiti di spesa (potrebbe dipendere dal tipo di carta); Investimenti: Possibilità di compravendita e gestione di Bitcoin direttamente dall’app e Conto Deposito Illimity collegabile per far crescere i risparmi;

Possibilità di direttamente dall’app e collegabile per far crescere i risparmi; Credito: Possibilità di richiedere piccoli prestiti istantanei (fino a 2.000€) con Credit Boost e accesso a prestiti personali tramite partner selezionati;

Possibilità di richiedere piccoli prestiti istantanei (fino a 2.000€) con e accesso a tramite partner selezionati; Cashback: Possibilità di ottenere cashback sugli acquisti online effettuati tramite l’app;

Possibilità di ottenere effettuati tramite l’app; Altre funzionalità: assicurazioni (viaggio, acquisti, prelievi, ecc. nei piani a pagamento), assistenza clienti prioritaria, domiciliazione utenze e pagamenti ricorrenti.

Conto HYPE propone un piano base pensato per la gestione delle spese quotidiane tramite app.

Caratteristica Dettaglio Costo Principale Canone Mensile Gestione del conto Gratuito (Zero) Carta Carta virtuale immediata in app (Circuito Mastercard) Inclusa nel canone zero Carta Fisica Può essere richiesta dopo l’apertura del conto 9,90€ (Costo una tantum) Ricarica Tramite altra carta, bonifico o contanti (senza limiti annuali di ricarica) Gratuita (per i metodi standard, verifica i limiti e i costi di ricarica in contanti specifici sui Fogli Informativi) Bonifici Bonifici ordinari e istantanei (tramite IBAN italiano) Gratuiti Scambio Denaro Invio/ricezione di denaro istantaneo tra contatti (peer-to-peer) Gratuito Prelievi in Euro In Italia e in Europa, con carta fisica Gratuiti fino a 250€/mese. Successivi: 2€ a prelievo. Limite giornaliero: 500€ Cashback Rimborsi sugli acquisti online tramite app Fino al 10% (si guadagna, non è un costo) Funzionalità Extra Box Risparmi, Analisi Spese (Radar), Domiciliazione Utenze Gratuite

Punti chiave dell’offerta base HYPE

Costo Zero per l’uso quotidiano: Il canone è zero e i servizi essenziali come bonifici (ordinari e istantanei) e ricariche standard sono gratuiti.

Si ha subito una carta virtuale per i pagamenti online e in negozio (tramite smartphone). Gestione e risparmio: Analisi spese (Radar): aiuta a monitorare entrate e uscite organizzando le spese in automatico.

Box Risparmi: una funzione per accantonare automaticamente denaro per raggiungere i propri obiettivi. Attenzione ai prelievi: I prelievi in Euro sono gratuiti solo fino a 250€ totali al mese. Oltre questa soglia, si applica una commissione di 2€ per ogni prelievo (necessita della carta fisica, che ha un costo una tantum di 9,90€).

Piani a pagamento HYPE Next e Premium

Se le funzionalità del Conto HYPE base non bastano o se si supera frequentemente il limite gratuito di prelievo, HYPE offre due piani a pagamento con servizi aggiuntivi:

Piano Canone Mensile Vantaggi Principali Aggiuntivi rispetto a HYPE Base HYPE Next 2,90€ / mese Carta fisica gratuita, Prelievi senza commissioni (illimitati in zona Euro), Assicurazioni incluse (medica, acquisti). HYPE Premium 9,90€ / mese Tutti i vantaggi di Next + Assistenza prioritaria, Zero commissioni su PagoPA e bonifici istantanei, Vantaggi per i viaggi (assicurazione viaggi, zero commissioni sui prelievi extra-Euro).

Revolut, conti online multivaluta

Revolut Standard 4.5 Istituto Bancario: Revolut Bank App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 200€/mese, poi 2% Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO

Revolut è una piattaforma finanziaria digitale globale che offre conti correnti, carte di pagamento e una vasta gamma di servizi finanziari gestiti tramite un’app mobile. Non opera con filiali fisiche.

Caratteristiche generali del conto Revolut

Revolut propone un piano Standard gratuito e piani a pagamento come Plus, Premium, Metal e Ultra, con canoni mensili e vantaggi crescenti;

Viene fornita una carta di debito virtuale gratuita con tutti i piani. I piani a pagamento includono anche carte fisiche esclusive con design e materiali differenti.

I conti Revolut ofronno IBAN italiani.

I bonifici SEPA: Generalmente gratuiti, con possibili limiti sul piano gratuito. I bonifici internazionali hanno tariffe competitive e trasparenti, spesso con cambio valuta al tasso interbancario (entro i limiti del piano). Possibile fare ricariche tramite altra carta di debito/credito (possono applicarsi commissioni a seconda della carta) o tramite bonifico bancario (gratuito);

I prelievi sono gratuiti fino a un certo limite mensile (variabile a seconda del piano), superato tale limite si applicano commissioni. I prelievi internazionali possono essere soggetti a commissioni e ai tassi di cambio applicati. Viene data la possibilità di detenere e scambiare denaro in oltre 30 valute con tassi di cambio competitivi.

Infine, grazie agli algoritmi si possono rilevare attività sospette, blocco/sblocco carta istantaneo tramite app, possibilità di creare carte virtuali usa e getta per pagamenti online più sicuri.

Servizi di Home Banking tramite l’App Revolut

Gestione del conto: visualizzazione del saldo e dei movimenti, estratti conto, sottoconti per organizzare il budget e analisi delle spese per categoria;

visualizzazione del saldo e dei movimenti, estratti conto, sottoconti per organizzare il budget e analisi delle spese per categoria; Pagamenti: bonifici SEPA e internazionali, pagamenti a contatti Revolut istantanei e gratuiti, pagamento di bollettini . Inoltre rende disponibili Carte virtuali e fisiche per pagamenti online e offline, integrazione con Apple Pay e Google Pay e link di pagamento per ricevere denaro;

pagamenti a istantanei e gratuiti, . Inoltre rende disponibili per pagamenti online e offline, integrazione con e per ricevere denaro; Carte: Gestione delle carte, impostazione dei limiti di spesa e creazione di carte virtuali usa e getta ;

Investimenti: Trading di azioni ed ETF e trading di criptovalute (non disponibile in tutti i paesi);

Gestione delle carte, impostazione dei limiti di spesa e creazione di ; e (non disponibile in tutti i paesi); Risparmio: Vault: Salvadanai virtuali per obiettivi di risparmio, anche con interessi (la disponibilità e i tassi variano);

Salvadanai virtuali per obiettivi di risparmio, anche con interessi (la disponibilità e i tassi variano); Credito: Prestiti personali (disponibilità variabile a seconda del paese e del profilo) e Funzionalità “Compra ora, paga dopo” (disponibilità variabile);

(disponibilità variabile a seconda del paese e del profilo) e (disponibilità variabile); Viaggi: Assicurazione di viaggio , cambio valuta con tassi competitivi, possibilità di detenere e spendere in diverse valute, sconti su alloggi (tramite partner);

, possibilità di detenere e spendere in diverse valute, (tramite partner); Altre Funzionalità: Cashback su acquisti, assicurazioni su acquisti e dispositivi (con alcuni piani), accesso a lounge aeroportuali, abbonamenti a servizi partner, conti cointestati, conti per minorenni e Open Banking.

Revolut offre cinque diversi piani, ciascuno con un costo mensile crescente e un set di funzionalità e vantaggi aggiuntivi.

Piano Costo Mensile Caratteristiche Principali Ideale per Standard Gratis Funzionalità finanziarie di base, 1 conto Kids & Teens, limite prelievi 200 €/mese. Gestione quotidiana del denaro. Plus 3,99 € Vantaggi extra come assicurazione acquisti (fino a 1.000 €), limite prelievi 200 €/mese, 2 conti Kids & Teens. Spese intelligenti con protezione acquisti. Premium 9,99 € Assicurazioni viaggio/medica globali, accesso scontato alle lounge aeroportuali, limiti più alti (prelievi 400 €/mese, cambio valuta illimitato), abbonamenti (es. NordVPN, Headspace). Chi viaggia spesso e desidera servizi premium. Metal 15,99 € Tutti i vantaggi Premium + assicurazione viaggio completa (franchigia auto, sport invernali), carta Metal esclusiva, limite prelievi 800 €/mese, cashback Revolut Pro più alto (0,8%), abbonamenti esclusivi (es. MasterClass, FT Digital). Viaggiatori e investitori esigenti che cercano il massimo dei vantaggi e dei limiti. Ultra 55 € Tutti i vantaggi Metal + accesso illimitato e gratuito alle lounge aeroportuali, assicurazione annullamento viaggi ed eventi (fino a 5.000 €/anno), limite prelievi 2.000 €/mese, bonifici esteri gratuiti illimitati, 10 trading di azioni senza commissioni, abbonamenti di valore superiore. Chi cerca l’eccellenza, viaggia moltissimo e desidera la copertura assicurativa più alta.

I piani dei conti Revolut si differenziano per limiti, commissioni, servizi inclusi e vantaggi.

Funzionalità Standard Plus Premium Metal Ultra Prelievi gratuiti Fino a 200 € (o 5 prelievi) Fino a 200 € (o 5 prelievi) Fino a 400 € Fino a 800 € Fino a 2.000 € Cambio Valuta (senza costi aggiuntivi lun-ven) Fino a 1.000 € Fino a 3.000 € Illimitato Illimitato Illimitato Cashback Revolut Pro (per liberi professionisti) 0,4% 0,4% 0,6% 0,8% 1% RevPoints (punti fedeltà) 1 punto/10 € spesi 1 punto/10 € spesi 1 punto/4 € spesi 1 punto/2 € spesi 1 punto/1 € speso Assistenza Clienti Chat in-app Chat prioritaria Chat prioritaria Chat prioritaria e chiamata Chat prioritaria e chiamata Kids & Teens 1 conto 2 conti 2 conti 5 conti 5 conti

Conti Revoluto: vantaggi per i viaggi

Funzionalità Standard Plus Premium Metal Ultra Accesso Lounge Aeroportuali Acquisto Acquisto Scontato Scontato Illimitato (Gratuito) Assicurazione Medica Globale No No Sì Sì Sì Assicurazione annullamento Viaggi/Eventi No No No No Sì (fino a 5.000 €/anno) Franchigia Noleggio Auto No No No Sì Sì Assicurazione Bagaglio/Volo in Ritardo No No Sì Sì Sì Bonifici Internazionali Pieno costo Pieno costo -20% di sconto -40% di sconto Gratuiti Illimitati

Investimenti con i conti Revolut

Funzionalità Standard Plus Premium Metal Ultra Trading di Azioni senza commissioni 1 al mese 3 al mese 5 al mese 10 al mese 10 al mese Commissioni Trading Azioni Extra 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,12% Commissioni Criptovalute dall’1,49% dall’1,49% dallo 0,99% dallo 0,99% dallo 0,49% Tasso di Interesse sul Deposito 1,5% 1,5% 2% 2,25% 2,5%

Abbonamenti inclusi nei piani Premium, Metal, Ultra

I piani più costosi includono abbonamenti a servizi esterni come:

Premium include servizi come NordVPN Standard, Headspace, Tinder Plus, Freeletics, Perplexity Pro e abbonamenti a quotidiani sportivi/nazionali.

Metal include tutti i precedenti con versioni più complete (es. NordVPN Plus) e aggiunge MasterClass, Financial Times Standard Digital e crediti WeWork.

Ultra include le versioni più complete (es. NordVPN Complete, FT Premium Digital) e aggiunge Chess.com, Tinder Gold, Headway Premium e crediti WeWork più alti (3 al mese).

Revolut piani Duo, conti separati per una coppia di persone

Sono disponibili piani speciali per due persone che condividono i vantaggi con due conti Revolut separati, a un prezzo scontato rispetto all’acquisto di due piani individuali:

Plus Duo: 5,99 € al mese (risparmio di 2 €).

Premium Duo: 13,99 € al mese (risparmio di 6 €).

Metal Duo: 21,99 € al mese (risparmio di 10 €).

Vantaggi dell’Home Banking per i privati

L’Home Banking offre una serie di vantaggi significativi per i privati, semplificando la gestione delle proprie finanze e offrendo maggiore autonomia.

Accessibilità 24/7

Il punto forte dell’Home Banking è la sua disponibilità a ogni ora del giorno e in qualsiasi giorno con servizi a portata di mano e facilmente accessibili, tra cui:

Monitoraggio in tempo reale: Possibilità di controllare in qualsiasi momento il saldo disponibile, i movimenti del conto corrente, le spese con carta e l’andamento degli investimenti;

Possibilità di controllare in qualsiasi momento il saldo disponibile, i movimenti del conto corrente, le spese con carta e l’andamento degli investimenti; Tracciabilità delle operazioni: Facile accesso allo storico delle transazioni per tenere traccia delle entrate e delle uscite;

Facile accesso allo storico delle transazioni per tenere traccia delle entrate e delle uscite; Estratti conto online: Consultazione e download degli estratti conto in formato digitale, spesso disponibili più rapidamente rispetto alla spedizione cartacea;

Consultazione e download degli estratti conto in formato digitale, spesso disponibili più rapidamente rispetto alla spedizione cartacea; Notifiche personalizzabili: Possibilità di ricevere notifiche via email o SMS per movimenti specifici (es. accrediti, addebiti, superamento di una soglia di spesa), migliorando la consapevolezza finanziaria.

Riduzione dei costi e gestione più economica

Elementi da non trascurare per valutare l’importanza dell’Home Banking sono la possibilità di ridurre i costi grazie all’accesso diretto ai servizi e la sicurezza.

Risparmio di tempo e costi

Riduzione dei tempi di attesa: Eliminazione delle code in banca per operazioni semplici come la consultazione del saldo, i bonifici o i pagamenti;

Eliminazione delle code in banca per operazioni semplici come la consultazione del saldo, i bonifici o i pagamenti; Potenziale riduzione dei costi: Molte banche offrono condizioni più vantaggiose per le operazioni online rispetto a quelle effettuate in filiale (es. bonifici gratuiti o a costo inferiore, canoni di conto corrente ridotti o azzerati);

Molte banche offrono condizioni più vantaggiose per le operazioni online rispetto a quelle effettuate in filiale (es. bonifici gratuiti o a costo inferiore, canoni di conto corrente ridotti o azzerati); Risparmio sui costi di spostamento: Evitare di recarsi fisicamente in banca comporta un risparmio sui costi di trasporto (benzina, mezzi pubblici, parcheggio).

Sicurezza e protezione dei dati personali

Utile evidenziare anche uno degli aspetti cruciali dell’Home Banking, ossia la necessità di sicurezza e protezione dei dati personali.

Maggiore sicurezza

Autenticazione forte (SCA): Sistemi di autenticazione a più fattori (password, OTP, biometria) per proteggere l’accesso al conto e l’esecuzione delle operazioni;

Sistemi di autenticazione a più fattori (password, OTP, biometria) per proteggere l’accesso al conto e l’esecuzione delle operazioni; Tracciamento delle attività sospette: Sistemi di monitoraggio per rilevare transazioni anomale e potenziali frodi;

Sistemi di monitoraggio per rilevare transazioni anomale e potenziali frodi; Possibilità di bloccare/sbloccare le carte in autonomia: In caso di smarrimento o furto, si può intervenire rapidamente tramite l’app o il sito web.

Vantaggi dell’Home Banking per le aziende

L’Home Banking offre numerosi vantaggi interessanti per le aziende contribuendo a ottimizzare la gestione finanziaria, ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa.

Efficienza operativa e risparmio di tempo

Si tratta di elementi essenziali per ogni azienda vista la moltitudine di processi che quotidianamente deve governare a contatto con numerosi clienti:

Operazioni bancarie rapide: Possibilità di effettuare pagamenti a fornitori, dipendenti e tasse in modo rapido e semplice, senza la necessità di recarsi fisicamente in banca;

Possibilità di effettuare pagamenti a fornitori, dipendenti e tasse in modo rapido e semplice, senza la necessità di recarsi fisicamente in banca; Gestione centralizzata: Un unico punto di accesso online per gestire tutti i conti aziendali, semplificando la panoramica finanziaria;

Un unico punto di accesso online per gestire tutti i conti aziendali, semplificando la panoramica finanziaria; Automazione dei processi: Possibilità di programmare bonifici periodici (es. stipendi, pagamenti ricorrenti), riducendo il carico amministrativo;

Possibilità di programmare bonifici periodici (es. stipendi, pagamenti ricorrenti), riducendo il carico amministrativo; Riduzione dei tempi di attesa: Eliminazione delle code in filiale per operazioni ordinarie.

Eliminazione delle code in filiale per operazioni ordinarie. Monitoraggio in tempo reale: Visione immediata dei saldi, dei movimenti di cassa, degli incassi e dei pagamenti, consentendo un controllo finanziario più preciso;

Visione immediata dei saldi, dei movimenti di cassa, degli incassi e dei pagamenti, consentendo un controllo finanziario più preciso; Tracciabilità delle transazioni: Facile accesso allo storico di tutte le operazioni bancarie per una migliore gestione della contabilità e per la riconciliazione bancaria;

Facile accesso allo storico di tutte le operazioni bancarie per una migliore gestione della contabilità e per la riconciliazione bancaria; Estratti conto digitali: Ricezione e archiviazione elettronica degli estratti conto, semplificando la gestione documentale e riducendo l’uso di carta;

Ricezione e archiviazione elettronica degli estratti conto, semplificando la gestione documentale e riducendo l’uso di carta; Reportistica personalizzata: Alcune piattaforme offrono la possibilità di generare report personalizzati sulle transazioni e sui flussi di cassa.

Riduzione dei costi operativi

Commissioni ridotte: Spesso le operazioni online hanno commissioni inferiori rispetto a quelle effettuate in filiale;

Spesso le operazioni online hanno commissioni inferiori rispetto a quelle effettuate in filiale; Minori costi di gestione: Riduzione dei costi legati a spostamenti, personale dedicato alle operazioni bancarie manuali e gestione della documentazione cartacea;

Riduzione dei costi legati a spostamenti, personale dedicato alle operazioni bancarie manuali e gestione della documentazione cartacea; Ottimizzazione della liquidità: Una visione chiara e aggiornata dei flussi di cassa permette di gestire meglio la liquidità aziendale e prendere decisioni finanziarie più informate.

Accesso a strumenti finanziari avanzati

L’Home Banking per le aziende offre vantaggi significativi nell’accesso a strumenti finanziari avanzati, andando oltre le semplici operazioni di gestione del conto corrente.

Trading e investimenti online

Accesso diretto ai mercati finanziari: Le piattaforme di Home Banking aziendale spesso integrano sezioni dedicate al trading online, consentendo alle aziende di operare su mercati azionari, obbligazionari, di valute e altri strumenti finanziari direttamente dal proprio computer o dispositivo mobile;

Le piattaforme di Home Banking aziendale spesso integrano sezioni dedicate al trading online, consentendo alle aziende di operare su mercati azionari, obbligazionari, di valute e altri strumenti finanziari direttamente dal proprio computer o dispositivo mobile; Informazioni di mercato in tempo reale: Molte banche forniscono dati di mercato aggiornati, quotazioni in tempo reale, analisi finanziarie e strumenti di charting per supportare le decisioni di investimento aziendali;

Molte banche forniscono dati di mercato aggiornati, quotazioni in tempo reale, analisi finanziarie e strumenti di charting per supportare le decisioni di investimento aziendali; Esecuzione rapida degli ordini: La possibilità di inviare ordini di compravendita online permette alle aziende di reagire rapidamente alle opportunità di mercato;

La possibilità di inviare ordini di compravendita online permette alle aziende di reagire rapidamente alle opportunità di mercato; Gestione del portafoglio investimenti: Le piattaforme consentono di monitorare l’andamento degli investimenti aziendali, visualizzare i profitti e le perdite, e gestire il proprio portafoglio in modo efficiente

Richiesta e gestione di finanziamenti complessi

Tramite i portali di Home Banking aziendale le imprese possono accedere a informazioni dettagliate su prodotti di finanziamento più complessi come leasing, factoring, anticipo fatture e altre forme di credito commerciale.

Inoltre, alcune banche permettono di effettuare simulazioni e ottenere preventivi per diverse tipologie di finanziamento direttamente online e le aziende possono monitorare lo stato delle proprie richieste di finanziamento e visualizzare i dettagli dei finanziamenti attivi (piani di ammortamento, scadenze, tassi di interesse).

Strumenti di Risk Management finanziario

Alcune piattaforme offrono strumenti per gestire il rischio di cambio attraverso contratti a termine o altre strategie di hedging e accesso a informazioni e potenziali strumenti per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di interesse.

Consulenza finanziaria remota

Le banche possono fornire report e analisi finanziarie personalizzate direttamente tramite la piattaforma di Home Banking, supportando le decisioni strategiche aziendali.

In alcuni casi, le piattaforme offrono canali di comunicazione diretta (chat, videoconferenza) con consulenti finanziari della banca per discutere strategie finanziarie avanzate.

Integrazione con sistemi aziendali esistenti

Le aziende hanno necessità di armonizzare i diversi sistemi che utilizzano quotidianamente così da garantire una adeguata integrazione di dati e informazioni, per alcune piattaforme di Home Banking offrono la possibilità di integrare i dati bancari direttamente con i software di contabilità aziendale, semplificando la registrazione delle transazioni. In altri casi sono fornite API (Application Programming Interfaces) che consentono alle aziende di automatizzare ulteriormente i processi di pagamento e la gestione dei dati finanziari. Infine, per le aziende che operano a livello internazionale, l’Home Banking spesso offre la possibilità di gestire conti in diverse valute e effettuare conversioni valutarie.

Come scegliere il servizio di Home Banking adatto

La scelta del servizio di Home Banking più adatto richiede una valutazione attenta di diversi criteri che variano significativamente a seconda che si tratti di un privato o di un’azienda.

Criteri di valutazione per privati

Quando un privato sceglie un servizio di Home Banking i criteri principali tendono a focalizzarsi sulla comodità, i costi, la semplicità d’uso e le funzionalità di base per la gestione delle finanze personali:

Canone del conto corrente: Verificare se il servizio di Home Banking è incluso nel canone del conto e se quest’ultimo è gratuito o a pagamento;

Verificare se il servizio di Home Banking è incluso nel canone del conto e se quest’ultimo è gratuito o a pagamento; Costi delle operazioni: Controllare le commissioni per bonifici (specialmente quelli istantanei o verso l’estero), pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche, prelievi (soprattutto da ATM di altre banche);

Controllare le commissioni per bonifici (specialmente quelli istantanei o verso l’estero), pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche, prelievi (soprattutto da ATM di altre banche); Costi delle carte: Valutare i costi di emissione, gestione e prelievo delle carte di debito, credito o prepagate associate al conto.

Criteri di valutazione per aziende dei servizi di home banking

Per le aziende la scelta del servizio di Home Banking è più complessa e deve considerare l’efficienza operativa, la gestione della liquidità, la sicurezza avanzata, l’integrazione con altri sistemi aziendali e l’accesso a strumenti finanziari più sofisticati come alcune funzionalità avanzate per la gestione della liquidità, quali:

Gestione dei pagamenti e incassi internazionali

Supporto per diverse valute: Possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in valute estere;

Possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in valute estere; Gestione dei tassi di cambio: Strumenti per monitorare i tassi di cambio e, eventualmente, effettuare operazioni di copertura (hedging);

Strumenti per monitorare i tassi di cambio e, eventualmente, effettuare operazioni di copertura (hedging); Conformità normativa internazionale: Supporto per le normative relative ai pagamenti internazionali.

Supporto per le normative relative ai pagamenti internazionali. Trading online: Accesso a piattaforme per la gestione degli investimenti aziendali;

Accesso a piattaforme per la gestione degli investimenti aziendali; Gestione dei finanziamenti: Richiesta e monitoraggio di finanziamenti, leasing, factoring;

Richiesta e monitoraggio di finanziamenti, leasing, factoring; Strumenti di risk management: Coperture valutarie, gestione del rischio di tasso di interesse.

Coperture valutarie, gestione del rischio di tasso di interesse. Assistenza clienti dedicata alle aziende

Commissioni variabili in base al volume e alla tipologia di transazione;

Costi per integrazioni API o servizi specifici.

La sicurezza nell’Home Banking

La sicurezza dell’Home Banking è un aspetto cruciale e in continua evoluzione nel settore finanziario online. Distinguiamo le innovazioni tecnologiche emergenti dalle tendenze e previsioni più ampie.

Tecnologie emergenti per proteggere il banking online

