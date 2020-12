Per Natale gli italiani scelgono shopping online e pagamenti a rate

Il Natale riconferma la tendenza di quest’anno, accelerata dal Coronavirus, a scegliere lo shopping online anche per i regali. Viste le difficoltà economiche e l’impossibilità di riunirsi con i parenti, gli italiani riducono il budget e prediligono pagamenti a rate. I dati della ricerca condotta da Toluna per conto di Klarna, [...]

Quasi il 40% degli italiani quest’anno incrementerà lo shopping natalizio online, un 16% acquisterà su piattaforme digitali per la prima volta. Tra questi, la maggior parte in Sicilia, Lazio (entrambe al 12%) e Campania (9%). Laddove possibile, sarà solo poco più di 1 italiano su 10 (12%) a scegliere i regali presso il punto vendita, mentre solo il 6% dichiara di escludere lo shopping natalizio online. Un trend piuttosto popolare, a sorpresa tra i lombardi, che rappresentano il 42% di chi preferisce ancora toccare con mano i regali prescelti. A fare da protagonista nel periodo di shopping più intenso dell’anno, quest’anno più che mai, sarà quindi l’eCommerce che, secondo la ricerca condotta da Toluna per conto di Klarna, vedrà la maggior parte degli italiani acquistare principalmente (44%) o esclusivamente (14%) online. Le interviste si sono svolte il 24 novembre 2020 su un campione complessivo di 1.072 italiani di età superiore ai 18 anni.

“Il 2020 è stato un anno particolare, a causa dell’emergenza sanitaria e del lockdown che ha imposto la chiusura dei negozi fisici. Ciò ha avuto un effetto molto positivo sull’eCommerce e l’arrivo del Natale non ha fatto altro che confermare una tendenza già in atto per i processi d’acquisto. Diventa quindi fondamentale per i brand che voglio rimanere competitivi sul mercato, adattarsi a questa rivoluzione digitale sviluppando servizi e soluzioni in linea con le aspettative degli utenti. Verranno premiate quelle aziende che hanno saputo potenziare i propri canali di vendita online, permettendo ai consumatori di vivere esperienze d’acquisto quanto più prossime alla persona” afferma Francesco Passone, Country Manager Italia di Klarna.

Sotto l’albero i regali non mancano, ma il budget è ridotto

Nonostante restrizioni e incertezza economica, quest’anno solo il 5% degli italiani eviterà di mettere mano al portafogli rinunciando agli acquisti natalizi: tra questi, la maggioranza è concentrata nel Nord Italia, soprattutto in Veneto (24%), Lombardia (17%) ed Emilia Romagna (12%). Se i timori legati al Coronavirus non cancellano la voglia di shopping, gli effetti si ripercuotono sul budget a disposizione degli abitanti dello Stivale. Oltre la metà del campione (53%), ridurrà la spesa per i regali sia a causa delle difficoltà economiche causate dalla pandemia (53,5%), sia per l’impossibilità di scambiare i doni con amici e parenti (31%).

Per oltre la metà del campione (52%) la spesa per lo shopping natalizio oscillerà tra 100 € e 300 €, mentre il 18% avrà un budget più contenuto, tra 50 € e 100 €. A investire di più in regali, comunque, saranno gli uomini: il 56% di loro prevede di spendere oltre 200 €, mentre fra le donne solo il 39% intende superare tale soglia. A mantenere lo stesso budget dell’anno scorso o, addirittura, a spendere di più, il 63% degli italiani di età superiore ai 75 anni e il 56% degli under 25.

Un servizio di pagamento a rate per incitare la spesa

Un altro trend che emerge dall’indagine riguarda quasi 2 italiani su 3 (61%) che sarebbero più propensi ad acquistare un numero maggiore di articoli o a spendere di più, se venisse offerta loro la possibilità di pagare a rate. Di questi, il 15% sarebbe persino disposto a pagare un interesse pur di avere un pagamento dilazionato. A questa esigenza risponde proprio la nuova soluzione di pagamento lanciata a ottobre in Italia da Klarna, “Paga in 3 rate” che consente agli utenti di fare shopping nei propri negozi online preferiti e suddividere il costo in tre rate, addebitate ogni 30 giorni senza interessi o commissioni se pagate in tempo. Integrata sulla piattaforma Shopify, è disponibile come soluzione di pagamento su numerosi online shop, tra cui Sephora, H&M, Michael Kors e molti altri.

“Con il nostro servizio Paga in 3 rate e un’app che consente di gestire e monitorare l’acquisto in ogni sua fase – dal pagamento all’eventuale reso – vogliamo rispondere all’esigenza degli utenti di vivere un’esperienza di shopping online semplice, veloce e trasparente. In questo modo, ci poniamo come un vero partner a supporto della crescita dei brand italiani” aggiunge Passone.

I giovani approfittano nel Black Friday, abbigliamento e calzature tra i più venduti online

Quasi 6 italiani su 10 hanno approfittato delle offerte del Black Friday per acquistare anticipatamente i regali di Natale. Le fasce d’età più lungimiranti si sono rivelate quelle più giovani: il 77% dei Millennial (25-39 anni) e il 67% della Generazione Z (under 25) hanno giocato d’anticipo per lo shopping natalizio di quest’anno, mentre la maggioranza della popolazione sopra i 55 anni (73%) si è mostrata più tradizionalista, preferendo aspettare di avvicinarsi al Natale per dedicarsi ai regali per amici e parenti.

Tra i prodotti acquistati rigorosamente online, abbigliamento e calzature la fanno da padroni: a sceglierli come regalo di Natale, quasi la metà degli italiani (49%), tra questi poco più del 50% sono donne. Seguono i prodotti tecnologici, quelli di bellezza e di intrattenimento (tra cui libri, musica e film), scelti rispettivamente dal 45%, 37% e 35% degli intervistati. Tra gli ever green, i giocattoli (32%), dono privilegiato dei nonni over 75enni (64%). Chiudono la classifica gioielli e accessori (27%), oggetti di arredamento, elettrodomestici e accessori per la casa (20%), articoli sportivi (17%) e gadget relativi alla salute e alla cura della persona (15%).