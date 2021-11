Cofidis festeggia i 10 anni di PagoDIL con una nuova release

Cofidis festeggia i primi 10 anni di PagoDIL, la soluzione di pagamento che permette di dilazionare l’importo dovuto senza costi e interessi, tramite SMARTPOS nei punti vendita convenzionati (fisici e on line), presentando la carta Bancomat o Postamat. Un’innovazione che ha avuto un impatto rilevante sul credito al consumo, tanto da essere presente in oltre 23.000 punti vendita. Le ragioni alla base del successo di PagoDIl sono state riassunte da una ricerca realizzata da Demoskopea in collaborazione con Sia Partners e basata su un campione significativo e rappresentativo dei 2 milioni di transazioni effettuata da PagoDIL. Sostanzialmente dalla ricerca emerge che il 37% degli utilizzatori non avrebbe acquistato se non avesse potuto utilizzare PagoDIL, mentre il 31% dei clienti ha effettuato un acquisto più costoso di quanto avesse inizialmente previsto. Al vertice della classifica dei prodotti acquistati grazie a PagoDIL ci sono cellulari (23%), elettrodomestici (18%) e televisori e pc (16%). Infine, sempre secondo la ricerca, il 70% degli intervistati ha chiesto direttamente al negoziante di poter pagare con PagoDIL e l’80% si ritiene soddisfatto della soluzione Cofidis, percentuale che sale al 90% all’aumentare del ticket pagato, per importi superiori a 2.500 euro. Tra i clienti più soddisfatti in assoluto ci sono i cosiddetti “Young Customers” (18-34 anni).

“Siamo contenti di festeggiare i 10 anni di PagoDIL sul mercato. Quest’anno, con la particolare situazione che stiamo vivendo, i servizi e-commerce sono stati potenziati e siamo orgogliosi di aver fornito ai nostri clienti uno strumento utile come PagoDIL e-commerce, che permette a tutti di avere accesso alla dilazione di pagamento; – ha dichiarato Alessandro Borzacca, Direttore Generale di Cofidis Italia – un ulteriore passo in avanti per essere sempre più vicini a clienti e partner”. In occasione del decimo anniversario, Cofidis ha annunciato la nuova release di PagoDIL e-commerce, che permette integrazioni semplici grazie alle API ed ai plug-in dei principali sistemi di commercio elettronico. “Abbiamo due linee guida che ci muovono: – ha evidenziato Luca Giambartolomei, Sales & Partnership Director di Cofidis Italia – la soddisfazione dei clienti in primis e, in seconda battuta, anticipare l’evoluzione del mercato, oggi più che mai importante se consideriamo la fase di new normal che stiamo vivendo, dove i consumatori stanno finalmente riacquistando fiducia. PagoDIL e le sue evoluzioni rappresenta l’emblema di come Cofidis sia in grado di trasformare processi complessi in esperienze semplici, veloci e soddisfacenti per il consumatore”.